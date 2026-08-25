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Σε αρνητικό έδαφος επέστρεψε το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ξεπέρασε σημαντικά την άνοδο των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η ΕΕ κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα ύψους 21,8 δισ. ευρώ, με την αξία των εισαγόμενων αγαθών από χώρες εκτός ΕΕ να διαμορφώνεται στα 701,8 δισ. ευρώ, έναντι εξαγωγών ύψους 680 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το πρώτο εμπορικό έλλειμμα που εμφανίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το δεύτερο τρίμηνο του 2023, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο ισορροπίας και επαναφέροντας μνήμες από το πολυετές σερί ελλειμμάτων της περιόδου 2021-2023, το οποίο είχε τροφοδοτηθεί από την πρωτοφανή εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

Η διολίσθηση του εμπορικού ισοζυγίου σε ελλειμματική τροχιά αποδίδεται κυρίως στη σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων, το οποίο διογκώθηκε στα -101,1 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2026, από -71,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, αυξημένα ελλείμματα καταγράφηκαν στις πρώτες ύλες (-9,4 δισ. ευρώ από -7,9 δισ. ευρώ) καθώς και στα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα (-9,1 δισ. ευρώ από -8,3 δισ. ευρώ).

Η πρόσθετη επιβάρυνση προήλθε και από τη συρρίκνωση του πλεονάσματος στον κρίσιμο κλάδο των μηχανημάτων και οχημάτων, το οποίο περιορίστηκε στα 23,2 δισ. ευρώ (από 24,9 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο), αλλά και στα λοιπά αγαθά (στα 9,1 δισ. ευρώ από 11,6 δισ. ευρώ).

Στον αντίποδα, θετική συνεισφορά και ανάσχεση στις πιέσεις προσέφεραν δύο βασικές κατηγορίες:

Χημικά προϊόντα : Το πλεόνασμα ενισχύθηκε αισθητά στα 54,0 δισ. ευρώ, από 47,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο.

: Το πλεόνασμα ενισχύθηκε αισθητά στα 54,0 δισ. ευρώ, από 47,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Τρόφιμα και ποτά: Κατέγραψαν αύξηση πλεονάσματος στα 11,5 δισ. ευρώ, έναντι 10,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο διάστημα.

Συνολικά, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,4% (+34,9 δισ. ευρώ), ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν πολύ εντονότερη άνοδο κατά 9,9% (+63,4 δισ. ευρώ).

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση του όγκου των συναλλαγών, καθώς οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της ΕΕ βρίσκονταν σε τροχιά συνεχούς υποχώρησης από το δεύτερο τρίμηνο του 2025 —μια αρνητική τάση που αναχαιτίστηκε μόλις στις αρχές του 2026 και η οποία είχε αποδοθεί εν μέρει στις διεθνείς δασμολογικές εντάσεις.

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