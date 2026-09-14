Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένας κρίσιμης σημασίας πετρελαιαγωγός της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία «σύντομα», μετά το κλείσιμό του στα τέλη της περασμένης εβδομάδας εξαιτίας επίθεσης που δέχθηκε, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

«Πιστεύω ότι σύντομα θα δείτε αυτόν τον αγωγό να τίθεται ξανά σε λειτουργία», δήλωσε ο Ράιτ σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television. «Αξιολογούν με μεγάλη προσοχή το μέγεθος των ζημιών και τι πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με αυτό».

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, μια βασική εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, έκλεισε μετά από επιθέσεις με drones. Ο αγωγός, δυναμικότητας 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, έφτασε γρήγορα σε πλήρη δυναμικότητα νωρίτερα φέτος, όταν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ σχεδόν σταμάτησε.

Διαβάστε ακόμη

ΜΕΓΑ: Οι δύο νέες μονάδες, οι εξαγωγές των 129 εκατ. και το κόστος της ανάπτυξης

Πώς ανακαλύπτει ένα παιδί ότι έχει ταλέντο στο επί κοντώ

Η αγορά ζητά ελέγχους στην ψηφιακή αγορά

Για όλες τις υπόλοιπεςειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ