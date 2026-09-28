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Ιρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ιδιωτικά απαισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ που θα τερμάτιζε τις εχθροπραξίες και θα οδηγούσε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο, ενώ η Τεχεράνη θεωρεί ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα κλιμάκωσης της σύγκρουσης μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι αξιωματούχοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς αναφέρονταν σε ευαίσθητες διπλωματικές επαφές.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι παραμένει ανοικτό στη διπλωματική οδό, ωστόσο δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τηρήσει τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας. Αντίστοιχη δυσπιστία υπάρχει και από την Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη, με τον Τραμπ να έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αμφιβάλλει αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις με το Ιράν μέσω διαμεσολαβητών, ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εάν δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να προσφέρει χαλάρωση κυρώσεων και απελευθέρωση παγωμένων κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση συγκεκριμένης προόδου στο πυρηνικό ζήτημα.

Νέες συνομιλίες μέσω διαμεσολαβητών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, παραμένει στις ΗΠΑ για νέες επαφές μέσω διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Ιρανών Φοιτητών (ISNA), συνομιλίες με τη συμμετοχή του Αραγτσί θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα το πρωί, τοπική ώρα, με στόχο την εξέταση πρόσφατων προτάσεων και την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση. Στη συνάντηση δεν αναμένεται να συμμετάσχει Αμερικανός εκπρόσωπος.

Οι βασικοί διαμεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις είναι το Πακιστάν και το Κατάρ, τα οποία επιδιώκουν μια διαφορετική συμφωνία από το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που υπεγράφη στα μέσα Ιουνίου.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός και αύξηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, όμως κατέρρευσε περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, πριν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προς μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον

Το MoU είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με πολιτικούς να υποστηρίζουν ότι παρείχε υπερβολικές οικονομικές παραχωρήσεις στο Ιράν, κυρίως μέσω της χαλάρωσης των κυρώσεων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη συνέχισε να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, με τις ροές να παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση έχει μεταφέρει στους διαμεσολαβητές ότι αυτή τη φορά ζητά από το Ιράν σαφείς δεσμεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει καταθέσει πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών εντός επτά ημερών, εφόσον η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις. Οι Ιρανοί ηγέτες έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις στο πετρέλαιο προκειμένου να υπάρξει πρόοδος.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την τελευταία ιρανική πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ.

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