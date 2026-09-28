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Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σταθεροποιούνται, καθώς οι traders αξιολογούν τα αντικρουόμενα μηνύματα από τις ΗΠΑ σχετικά με τις συνομιλίες με το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα, μετά την πτώση άνω του 9% την περασμένη εβδομάδα. Το Ιράν διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσει τους όρους που θέτει για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασής του από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων αυτή την εβδομάδα.

Καθώς οι διαβουλεύσεις παρατείνονται και η αβεβαιότητα γύρω από τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενόψει του χειμώνα αυξάνεται, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για την Ευρώπη προκειμένου να αναπληρώσει τα ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης.

Πριν από τη διακοπή των ροών, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η παρατεταμένη διαταραχή των μεταφορών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των αγοραστών LNG παγκοσμίως.

Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι αγορές λάμβαναν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις προσπάθειες αποκατάστασης των ενεργειακών ροών.

Οι διαπραγματευτές είχαν εξετάσει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση από την Ουάσιγκτον του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Η συμφωνία θα ήταν παρόμοια με το μνημόνιο κατανόησης που επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου, το οποίο είχε οδηγήσει σε μια εύθραυστη εκεχειρία προτού τελικά καταρρεύσει.

Σενάριο ακόμη και πάνω από τα 100 ευρώ τον χειμώνα

Οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν έντονα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ενδέχεται ακόμη και να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εάν οι διαταραχές στον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο συμπέσουν με ισχυρά κύματα ψύχους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, σύμφωνα με τον Μάρκο Ζάαλφρανκ, επικεφαλής merchant trading της ελβετικής Axpo Holding.

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν εάν επιλυθούν τα προβλήματα στη διέλευση φυσικού αερίου από τα Στενά ή εάν το Κατάρ βρει εναλλακτικούς τρόπους εξαγωγής LNG, πρόσθεσε.

«Ακόμη και αν οι τιμές υποχωρήσουν, δεν περιμένουμε να επιστρέψουν αμέσως στα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή κάτω από τα 30 ευρώ, καθώς πιθανότατα θα παραμείνει κάποιος βαθμός αβεβαιότητας», δήλωσε.

Στο 71% οι αποθήκες της Ευρώπης

Προς το παρόν, οι τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της Ευρώπης είναι γεμάτες κατά περίπου 71%, σημαντικά χαμηλότερα από τον πενταετή εποχικό μέσο όρο του 87%. Οι εισαγωγές LNG, πάντως, έχουν αυξηθεί από τα μέσα Αυγούστου, έπειτα από προηγούμενη απότομη πτώση.

Στη Γερμανία, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι εγκαταστάσεις είναι γεμάτες σε ποσοστό λίγο υψηλότερο από 57%.

Η χώρα έχει συζητήσει με εκπροσώπους της βιομηχανίας το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου για το επόμενο έτος, μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αναπλήρωση των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου επόμενου μήνα, που αποτελούν το ευρωπαϊκό benchmark, ενισχύονταν κατά 0,8% στα 72,66 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 8:40 π.μ. στο Άμστερνταμ.

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