Υστερούν οι τράπεζες στον στόχο του net zero: Μόλις 97 σεντς στην καθαρή ενέργεια για κάθε $1 σε ορυκτά καύσιμα (γράφημα)

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Οι τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο διοχέτευσαν 15% περισσότερα κεφάλαια στον τομέα της ενέργειας πέρυσι σε σύγκριση με το 2024, οργανώνοντας και αναλαμβάνοντας συμφωνίες συνολικής αξίας 2,3 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με νέα μελέτη του BloombergNEF (BNEF).

Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης, η οποία τροφοδοτείται από τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI data centers), τις τεχνολογίες ψύξης και την εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων, οι τράπεζες αύξησαν τη χρηματοδότηση έργων χαμηλών εκπομπών άνθρακα κατά 16%, με τις συμφωνίες αυτές να αγγίζουν υψηλό πενταετίας, σημειώνει το BNEF στη δημοσίευσή του την Πέμπτη. Παράλληλα, οι συμφωνίες που υποστηρίζουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα αυξήθηκαν κατά 13% πέρυσι.

Η μελέτη χαρτογραφεί τον ρόλο που διαδραματίζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το BNEF εκτιμά ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών καθαρών εκπομπών (net zero), οι τράπεζες πρέπει να κατευθύνουν 4 δολάρια προς την καθαρή ενέργεια για κάθε 1 δολάριο που διαθέτουν στα ορυκτά καύσιμα. Προς το παρόν, ο κλάδος υστερεί σημαντικά από αυτόν τον στόχο, διαθέτοντας μόλις 97 σεντς στην καθαρή ενέργεια για κάθε 1 δολάριο που κατευθύνεται σε ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του BNEF για το 2025.

Ωστόσο, τα βασικά μεγέθη αποκρύπτουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές. Για παράδειγμα, οι τράπεζες της Wall Street υστερούν σημαντικά έναντι των ευρωπαϊκών ομολόγων τους. Από τις μεγάλες βορειοαμερικανικές τράπεζες που εξέτασε το BNEF, όλες εκτός από τη Citigroup αύξησαν τον όγκο των κεφαλαίων που διέθεσαν στον τομέα της ενέργειας, αν και μεγαλύτερο μερίδιο χρηματοδότησης κατευθύνθηκε στην προμήθεια ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

Στην Ευρώπη, εν τω μεταξύ, η NatWest Group αναδείχθηκε ως η τράπεζα με τις υψηλότερες τοποθετήσεις σε «πράσινες» συμφωνίες σε σχέση με το ποσό που διοχέτευσε στα ορυκτά καύσιμα, δαπανώντας 6,42 δολάρια στην καθαρή ενέργεια για κάθε 1 δολάριο που διέθεσε στα ορυκτά καύσιμα.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η Mitsubishi UFJ Financial Group παρέμεινε η μεγαλύτερη τράπεζα με βάση τις συμφωνίες ενεργειακού εφοδιασμού πέρυσι, σύμφωνα με το BNEF. Η πλειονότητα της ενεργειακής χρηματοδότησης που πραγματοποίησε η τράπεζα πέρυσι κατευθύνθηκε στα ορυκτά καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, η Ασία «εμφανίζει έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ ιαπωνικών και κινεζικών τραπεζών», σημειώνει το BNEF, αναφέροντας ότι και οι 10 κινεζικές τράπεζες που αναλύθηκαν στη μελέτη διέθεσαν πέρυσι περισσότερα κεφάλαια στην καθαρή ενέργεια παρά στα ορυκτά καύσιμα. Η Agricultural Bank of China κατέγραψε τη «μεγαλύτερη βελτίωση» στην αναλογία της, δαπανώντας 3,44 δολάρια στην καθαρή τεχνολογία για κάθε 1 δολάριο που διέθεσε στα ορυκτά καύσιμα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η JPMorgan Chase & Co. διέθεσε περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη τράπεζα στον τομέα της ενέργειας, διευκολύνοντας δραστηριότητες ύψους 100 δισ. δολαρίων. «Ενώ η χρηματοδότηση χαμηλών εκπομπών άνθρακα μειώθηκε ελαφρώς, οι όγκοι των ορυκτών καυσίμων συνέχισαν να αυξάνονται», με αποτέλεσμα η τράπεζα να δαπανά μόλις 63 σεντς στην καθαρή ενέργεια κάθε φορά που διέθετε 1 δολάριο στα ορυκτά καύσιμα, κατέληξε το BNEF.