Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ιταλία δεν κατάφερε τελικά να πετύχει τη δημοσιονομική βελτίωση που ανέμενε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, καθώς το έλλειμμα του 2025 επιβεβαιώθηκε στο 3,1% του ΑΕΠ, παραμένοντας πάνω από το όριο του 3% που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας Istat, η ανάπτυξη της οικονομίας για την περασμένη χρονιά αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 0,6% από 0,5% προηγουμένως, ωστόσο η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να περιορίσει το δημοσιονομικό κενό.

Η εξέλιξη αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση της Ρώμης, η οποία προσδοκούσε ότι η Ιταλία θα μπορούσε να εξέλθει νωρίτερα από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για το καθεστώς αυξημένης εποπτείας στο οποίο εντάσσονται χώρες με δημοσιονομικά ελλείμματα άνω των επιτρεπόμενων ορίων.

«Δυστυχώς, η Ιταλία δεν θα εξέλθει φέτος από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, όπως ελπίζαμε», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί το 2027.

Πιέσεις για δαπάνες και φορολογικές ελαφρύνσεις

Η κυβέρνηση Μελόνι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, επιδιώκει την ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα και την ενέργεια, ενώ από την άλλη καλείται να τηρήσει τους δημοσιονομικούς στόχους και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μειώσεις φόρων και στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Οι χώρες που παραμένουν πάνω από τα όρια του Συμφώνου Σταθερότητας βρίσκονται υπό αυστηρότερη παρακολούθηση από τις Βρυξέλλες και μπορεί να αντιμετωπίσουν κυρώσεις εφόσον δεν επιτυγχάνουν τους συμφωνημένους στόχους.

Παρά το γεγονός ότι το ιταλικό έλλειμμα παραμένει χαμηλότερο από άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, όπως της Γαλλίας, η Ρώμη δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται.

Οι αγορές ανταμείβουν τη δημοσιονομική εικόνα

Παρά τις νέες πιέσεις, η δημοσιονομική πορεία της κυβέρνησης Μελόνι έχει μέχρι σήμερα λειτουργήσει θετικά στις αγορές. Η προσπάθεια περιορισμού του ελλείμματος και οι δεσμεύσεις για περαιτέρω μείωσή του έχουν συμβάλει στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των 10ετών ιταλικών και γερμανικών ομολόγων έχει υποχωρήσει κάτω από τις 90 μονάδες βάσης, έναντι άνω των 200 μονάδων βάσης όταν η Μελόνι ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2022.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για την κυβέρνηση είναι η κατάθεση του νέου προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να παρουσιαστεί έως τα μέσα Οκτωβρίου ώστε να υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ιταλικό κοινοβούλιο.

Διαβάστε ακόμη

Το ρεύμα καίει νοικοκυριά και επιχειρήσεις πριν μπει ο χειμώνας

Με πιστωτικές και δανεικά πληρώνουν λογαριασμούς 6 στους 10 Ελληνες

Η μεγάλη στροφή της ΕΚΤ στα ψηφιακά ομόλογα (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ