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Ο Ρομπέρτο Βανάτσι εμφανίστηκε μόνος στις όχθες της λίμνης Κόμο, χωρίς συνεργάτες, συμβούλους ή κομματικούς μηχανισμούς να τον συνοδεύουν. Ήθελε απλώς να μιλήσει με τους δημοσιογράφους. Και τελικά βρέθηκε στο επίκεντρο.

Ο πρώην στρατηγός του ιταλικού στρατού, που μέσα σε μόλις δύο χρόνια πέρασε από την αφάνεια στο προσκήνιο της πολιτικής σκηνής, έγινε το πρόσωπο που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα στο φετινό Φόρουμ Αμπροζέτι, τη συνάντηση όπου κάθε χρόνο συγκεντρώνονται εκπρόσωποι της ιταλικής πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ.

Το ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία του ήταν τόσο μεγάλο, ώστε οι διοργανωτές χρειάστηκε να μεταφέρουν την εκδήλωση στους κήπους του πολυτελούς ξενοδοχείου Villa d’Este, δίπλα στη λίμνη, ώστε οι υπόλοιπες συζητήσεις του συνεδρίου να συνεχιστούν κανονικά.

Η εμφάνιση του Βανάτσι στο φόρουμ, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από όσους ανησυχούν για την ενσωμάτωση ακραίων πολιτικών φωνών στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας εντυπωσιακής πολιτικής διαδρομής. Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη επιρροή του, οι δημοσκοπήσεις τον τοποθετούν ακόμη κάτω από το 10%.

Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι η δυναμική του μόλις ξεκινά.

«Ελπίζω σε ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας. Δεν περίμενα η ανάπτυξη να είναι τόσο εκθετική», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο νέος πονοκέφαλος της Μελόνι

Μετά από μόλις δύο χρόνια στην εκλογική πολιτική, ο Βανάτσι έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις ισορροπίες στο στρατόπεδο της ιταλικής δεξιάς.

Οι θέσεις του για περιορισμό της μετανάστευσης, την άμβλωση, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αλλά και η σκληρή εθνικιστική του ρητορική απευθύνονται σε ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που παραδοσιακά στήριζε την Τζόρτζια Μελόνι και τον σύμμαχό της Ματέο Σαλβίνι.

Αυτές οι ψήφοι μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες στις εκλογές του 2027, καθώς η πρωθυπουργός της Ιταλίας θα χρειαστεί να διατηρήσει τη συνοχή της δεξιάς παράταξης.

Η άνοδος του Βανάτσι συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαφωνία του με τη γραμμή της κυβέρνησης Μελόνι σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα: την Ουκρανία.

Ο πρώην στρατιωτικός θεωρεί ότι η Ιταλία και η Ευρώπη πρέπει να απομακρυνθούν από τη στήριξη του Κιέβου και να επιδιώξουν μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Από τη Μόσχα στην πολιτική σκηνή

Η σύγκρουσή του με το κυβερνητικό στρατόπεδο ξεκίνησε μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του «Il Mondo al Contrario» («Ο Κόσμος Ανάποδα»), το οποίο έγινε αμέσως εκδοτική επιτυχία και προκάλεσε έντονες συζητήσεις για τις πολιτικές του θέσεις.

Πριν από αυτό, ο Βανάτσι είχε υπηρετήσει για 15 μήνες ως στρατιωτικός ακόλουθος της Ιταλίας στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η παρουσία του εκεί και οι απόψεις του για τη Ρωσία δημιούργησαν ερωτήματα σχετικά με πιθανές σχέσεις ή συμπάθειες προς το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει φιλορωσική στάση.

«Ποτέ δεν είχα φιλορωσική θέση. Το θέμα αφορά το τι είναι καλό για την Ευρώπη, γιατί σε αυτή την κατάσταση η Ευρώπη και η Ιταλία είναι αυτές που χάνουν», υποστηρίζει.

Ο Τζον Φόρμαν, πρώην ακόλουθος Άμυνας της Βρετανίας στη Μόσχα, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Βανάτσι πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνει ότι δεν υπήρχε ένδειξη πως ο Ιταλός στρατηγός αποτελούσε «ρωσικό σχέδιο».

Ωστόσο, θυμάται ότι λίγες εβδομάδες πριν από την εισβολή, ο Βανάτσι είχε εκτιμήσει πως η Ρωσία δεν θα επιτίθετο στην Ουκρανία. «Η επαγγελματική του κρίση ήταν εντελώς λανθασμένη», ανέφερε.

Η ρήξη με τον Σαλβίνι

Ο Βανάτσι εξελέγη ευρωβουλευτής το 2024 ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Λέγκας του Ματέο Σαλβίνι.

Ωστόσο, στις αρχές του 2026 αποχώρησε από το κόμμα και ίδρυσε το δικό του πολιτικό σχηματισμό, «Εθνικό Μέλλον», ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις έχει κινηθεί αντίθετα από την κυβέρνηση Μελόνι.

Ο Σαλβίνι χαρακτήρισε την κίνηση αυτή προδοσία από έναν άνθρωπο που ο ίδιος είχε αναδείξει ως στενό συνεργάτη του.

«Ο Σαλβίνι του άνοιξε έναν αυτοκινητόδρομο. Του έδωσε βήμα», δήλωσε η Βέρα Καπερούτσι, καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης.

Ο ίδιος ο Σαλβίνι πάντως εμφανίζεται να υποβαθμίζει τη δημοσκοπική επιρροή του πρώην συνεργάτη του.

«Η μόνη δημοσκόπηση που έχει σημασία είναι η ημέρα της ψηφοφορίας», είπε.

Από την Ουκρανία μέχρι τα κοινωνικά ζητήματα

Η αντίθεση του Βανάτσι στη στήριξη της Ουκρανίας αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας.

«Χρηματοδοτούμε την Ουκρανία, της δίνουμε όπλα και drones. Τα ουκρανικά όπλα χτυπούν στρατηγικά ρωσικά διυλιστήρια. Έτσι δημιουργούμε έναν φαύλο κύκλο που επιστρέφει εναντίον μας, επηρεάζοντας τις τιμές της ενέργειας», υποστηρίζει.

Οι απόψεις του όμως εκτείνονται και σε κοινωνικά θέματα.

Ο στρατηγός, που έχει υπηρετήσει στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και σε αποστολές στην Αφρική, δηλώνει ότι δεν θα καταργούσε τα σύμφωνα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών, αλλά θα τα «επέκτεινε» σε άλλες μορφές σχέσεων.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «η μόνη μορφή οικογένειας» είναι αυτή που προκύπτει από τον γάμο άνδρα και γυναίκας, καθώς, όπως λέει, αυτή είναι η μορφή που επιτρέπει την αναπαραγωγή.

Μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη δεξιά;

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στο κόμμα του Βανάτσι περίπου 7,9%, καθιστώντας το δεύτερη δύναμη στη δεξιά μετά τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι.

Ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυβέρνηση, εφόσον η πολιτική κατεύθυνση παραμείνει «δεξιά».

Η Μελόνι, ωστόσο, έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής μια προεκλογική συμφωνία μαζί του.

«Η πολιτική δεν είναι αριθμητική. Μην πιστεύετε ότι προσθέτοντας 30 και 4 παίρνεις 34», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Για την καθηγήτρια Βέρα Καπερούτσι, η απήχηση του Βανάτσι βασίζεται σε ένα «έντονα συναισθηματικό και συχνά ανορθολογικό αφήγημα», όμως εκτιμά ότι θα παραμείνει στο προσκήνιο τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές.

«Το σύστημα μπορεί να ενσωματώσει τον Βανάτσι. Οι θεσμοί και οι δημοκρατικές δικλίδες έχουν τη δύναμη να μετριάσουν ακόμη και τις πιο ακραίες πολιτικές τάσεις», σημειώνει.

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