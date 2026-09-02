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Το πρώτο ηλεκτρικό Range Rover της Jaguar Land Rover (JLR) περνά στην εμπορική φάση με μια τιμή που απευθύνεται αποκλειστικά σε αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας, δοκιμάζοντας παράλληλα τη ζήτηση για πανάκριβα ηλεκτρικά SUV σε μια αγορά όπου η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση παρουσιάζει ανομοιογενή εικόνα.

Οι παραγγελίες για το νέο μοντέλο έχουν ήδη ανοίξει, με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται στις 154.070 λίρες Αγγλίας (περίπου 208.420 δολάρια). Το ποσό είναι σχεδόν 50.000 λίρες υψηλότερο από την αντίστοιχη έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα ηλεκτρικά SUV που κυκλοφορούν σήμερα.

Το Range Rover Electric προσφέρει αυτονομία έως 372 μίλια (599 χιλιόμετρα) σε δοκιμές, ενώ η φόρτιση από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται μέσα σε περίπου 22 λεπτά.

Το στοίχημα της πολυτελούς ηλεκτροκίνησης

Η νέα ηλεκτρική έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για την αγορά των πολυτελών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς οι καταναλωτές υψηλού εισοδήματος εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί απέναντι στα νέα μοντέλα μπαταρίας.

Η τιμή του τοποθετεί το Range Rover Electric κοντά στο Mercedes G 580 Electric, ενώ δεν απέχει σημαντικά από υπερπολυτελή μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες, όπως η Bentley Bentayga.

Ωστόσο, η αυτονομία του δεν αποτελεί κορυφαία επίδοση στην κατηγορία. Το BMW iX3, για παράδειγμα, μπορεί να φτάσει έως και τα 500 μίλια με μία φόρτιση σε δοκιμαστικές συνθήκες.

Παράλληλα, η υψηλή τιμή διαφοροποιεί έντονα το βρετανικό SUV από τα φθηνότερα κινεζικά μοντέλα που κερδίζουν γρήγορα έδαφος στη βρετανική αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Jaecoo 7 της Chery Automobile, το οποίο έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Temu Range Rover», καθώς θεωρείται μια πιο οικονομική εναλλακτική του βρετανικού μοντέλου.

Παραγωγή στη Βρετανία και ασπίδα απέναντι στις διακυμάνσεις

Η JLR, η οποία ανήκει στην ινδική Tata Motors, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: το ηλεκτρικό Range Rover κατασκευάζεται στις ίδιες γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο του Solihull, στη δυτική Αγγλία, όπου παράγονται και οι εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να προσαρμόζεται πιο εύκολα στις μεταβολές της ζήτησης, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή παραγωγική υποδομή αποκλειστικά για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει αβεβαιότητα μετά το Brexit, αυξημένο κόστος παραγωγής και πιέσεις από τη διεθνή αγορά.

Η JLR ανακοίνωσε ότι περίπου 9.000 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Solihull έχουν εκπαιδευτεί για την εποχή της ηλεκτροκίνησης, ενώ ακόμη 1.500 εργαζόμενοι στα Δυτικά Μίντλαντς έχουν λάβει αντίστοιχη κατάρτιση.

Παράλληλα, το κέντρο παραγωγής ηλεκτρικών συστημάτων της εταιρείας στο Γούλβερχαμπτον κατασκευάζει τις μπαταρίες και τις ηλεκτρικές μονάδες κίνησης.

Νέα αρχή μετά τις πιέσεις της JLR

Η είσοδος του ηλεκτρικού Range Rover στην αγορά αποτελεί σημαντική ανάσα για την εταιρεία μετά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, μεταξύ των οποίων μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε διακοπή λειτουργίας των εργοστασίων της για εβδομάδες.

Παράλληλα, η JLR έχει βρεθεί αντιμέτωπη με υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς και μειωμένη ζήτηση στην Κίνα.

Υπό τη νέα διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου P B Balaji, η εταιρεία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αμερικανική αγορά, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει επίσης νέες υβριδικές εκδόσεις των Range Rover και Defender, χωρίς δυνατότητα φόρτισης από πρίζα. Το Defender παράγεται στη Σλοβακία.

Επιδόσεις και η νέα εποχή της Jaguar

Το νέο Range Rover Electric μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 60 μίλια/ώρα σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα, ενώ η επιτάχυνση από τα 50 στα 75 μίλια/ώρα απαιτεί μόλις 2,7 δευτερόλεπτα.

Η JLR δεν περιορίζεται όμως μόνο στο Range Rover. Μέσα στη χρονιά σχεδιάζει την αναβίωση της μάρκας Jaguar με μια νέα πλήρως ηλεκτρική γκάμα μοντέλων, με το πρώτο νέο όχημα να παρουσιάζεται αργότερα.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας να τοποθετηθεί εκ νέου στην κορυφή της αγοράς πολυτελών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε έναν κλάδο όπου ο ανταγωνισμός από Ευρώπη, ΗΠΑ και Κίνα εντείνεται συνεχώς.

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