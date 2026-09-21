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Ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, φτάνει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, έχοντας μπροστά του μια σχετικά εύκολη επιλογή για να προσφέρει ένα οικονομικό αντάλλαγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: την επαναφορά του εμπορίου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ύψους περίπου 6 δισ. δολαρίων ετησίως.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο και η Κίνα ο μεγαλύτερος αγοραστής, όμως η σχέση τους διαταράχθηκε από τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη νέα εκστρατεία επιβολής δασμών. Το Πεκίνο απάντησε με αντίμετρα σε αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και το LNG.

Από τότε, η Κίνα ουσιαστικά σταμάτησε να εισάγει αμερικανικό φυσικό αέριο. Οι κινεζικές εταιρείες εξακολουθούν να τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όμως αντί να πληρώνουν τον δασμό 15% για να εισάγουν τα φορτία στην Κίνα, τα μεταπωλούν σε αγοραστές στην Ευρώπη και την Ασία.

Το LNG ως πεδίο συμφωνίας

«Το LNG είναι ένας προφανής τομέας αμοιβαίου οφέλους», δήλωσε η Τζέιν Νακάνο, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for Strategic and International Studies. Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων στον τομέα του LNG θα μπορούσε να έχει ευρύτερη σημασία από την προσπάθεια περιορισμού του εμπορικού ελλείμματος, στηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της αμερικανικής βιομηχανίας LNG.

Μια συμφωνία για την κατάργηση του δασμού και την επανεκκίνηση του εμπορίου LNG, πιθανότατα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας μείωσης των δασμών, θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής και για τις δύο πλευρές.

Για το Πεκίνο, το LNG αποτελεί μια σχετικά μικρή παραχώρηση, αλλά με σημαντική χρησιμότητα, καθώς οι ενεργειακές ροές στον Περσικό Κόλπο παραμένουν περιορισμένες και ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Κίνας, το Κατάρ, έχει ουσιαστικά αποκοπεί από την αγορά. Για την κυβέρνηση Τραμπ, αντίθετα, μια επαναφορά των κινεζικών αγορών θα δημιουργούσε ένα εντυπωσιακό εμπορικό μέγεθος, την ώρα που οι αμερικανικές εταιρείες LNG επεκτείνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα και χρειάζονται νέες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις.

Τα υφιστάμενα συμβόλαια των κινεζικών εταιρειών για αμερικανικό φυσικό αέριο αντιστοιχούν σε περίπου 14 εκατ. τόνους LNG ετησίως, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Σε μακροπρόθεσμες τιμές, η αξία τους ανέρχεται σε περίπου 6 δισ. δολάρια τον χρόνο, ενώ οι αγορές στην spot αγορά θα μπορούσαν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το συνολικό ποσό.

Το LNG στο επίκεντρο των εμπορικών διαπραγματεύσεων

Το LNG έχει βρεθεί στο επίκεντρο όλων των σημαντικών εμπορικών συμφωνιών που επιχείρησε να διαμορφώσει ο Τραμπ με την Κίνα.

Κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο το 2017, τα έργα φυσικού αερίου αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ των συμφωνιών ύψους 250 δισ. δολαρίων που είχαν ανακοινωθεί. Πολλές από αυτές, ωστόσο, δεν ήταν δεσμευτικές και τελικά εγκαταλείφθηκαν.

Σημαντικό ρόλο είχε προβλεφθεί για το LNG και στην εμπορική συμφωνία «Phase One» του 2020, βάσει της οποίας η Κίνα θα αύξανε τις αγορές αμερικανικής ενέργειας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αύξησης των εισαγωγών από τις ΗΠΑ κατά 200 δισ. δολάρια.

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι κινεζικές εταιρείες προετοιμάζονται για μια πιθανή αλλαγή. Η China Gas Holdings συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να αγοράζει αμερικανικό LNG για 20 χρόνια, αρχής γενομένης από το 2030. Πρόκειται για μια σπάνια, μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας, έπειτα από μήνες εμπορικών εντάσεων.

Παράλληλα, στοιχεία των τελωνείων δείχνουν ότι η Κίνα εισήγαγε τουλάχιστον δύο φορτία αμερικανικού LNG τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οι ποσότητες παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τον εμπορικό πόλεμο, ωστόσο πρόκειται για μια μικρή αλλαγή μετά από πολλούς μήνες χωρίς παραδόσεις.

Το πλεονέκτημα των αμερικανικών φορτίων

Η συνεχιζόμενη αναταραχή στον Περσικό Κόλπο δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο για την επαναφορά των εμπορικών συμφωνιών. Οι αγοραστές που διαθέτουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με αμερικανικά έργα LNG έχουν βρεθεί καλύτερα προστατευμένοι από την τρέχουσα στενότητα στην αγορά φυσικού αερίου.

Τα συγκεκριμένα συμβόλαια μπορούν να εξασφαλίσουν LNG για τη Βορειοανατολική Ασία με κόστος περίπου 8 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, έναντι των τιμών spot που είναι περίπου τριπλάσιες.

Ωστόσο, ένα πιθανό εμπόδιο είναι η νέα νομοθεσία για τις κυρώσεις που προωθεί ο Τραμπ, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να επιβάλει πολύ υψηλούς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η Ρωσία είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής LNG της Κίνας, με φορτία να προέρχονται ακόμη και από εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πότε και αν ο Λευκός Οίκος θα ενεργοποιήσει τις σχετικές διατάξεις.

Η Κίνα χρειάζεται αμερικανικό LNG – και οι ΗΠΑ τους αγοραστές

Στο αποκορύφωμά του, το 2021, το αμερικανικό LNG αντιστοιχούσε περίπου στο 12% των συνολικών εισαγωγών LNG της Κίνας. Έκτοτε, οι αμερικανικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί σχεδόν 60% και αναμένεται να διπλασιαστούν έως το τέλος της δεκαετίας, καθώς τίθενται σε λειτουργία νέα έργα.

Η επιστροφή των Κινέζων αγοραστών θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη για τους αμερικανικούς παραγωγούς LNG και για έργα όπως το Alaska LNG, που στηρίζει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και μια σειρά νέων εγκαταστάσεων στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού.

Πολλά από αυτά τα έργα χρειάζονται μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς πριν οι εταιρείες δεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή τους.

Οι περισσότερες νέες ποσότητες αμερικανικού LNG που διατίθενται σήμερα στην αγορά δεν αναμένεται να ξεκινήσουν να παραδίδονται πριν από το τέλος της δεκαετίας ή τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αυτό επιτρέπει στους Κινέζους εισαγωγείς να υπογράψουν συμφωνίες χωρίς να χρειάζεται να παραλάβουν άμεσα τα φορτία, περιορίζοντας έτσι την έκθεσή τους σε πιθανή νέα κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων.

Ο Ανατόλ Φέιγκιν, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Cheniere Energy, δήλωσε πρόσφατα ότι το ενεργειακό μείγμα της Κίνας θα συνεχίσει να στρέφεται σταδιακά προς τις ανανεώσιμες πηγές, εκτιμώντας παράλληλα ότι η κινεζική αγορά LNG θα διπλασιαστεί και θα γίνει η μεγαλύτερη στον κόσμο.

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