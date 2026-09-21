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Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, θα μεταβεί αύριο, Τρίτη, στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο γενικός διευθυντής δημόσιων σχέσεων της ιρανικής προεδρίας, Χαμπμπολάχ Αμπασί.

Την ίδια ώρα, οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να θέσουν στο στόχαστρο «νέους στόχους» με «νέα όπλα» σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτοιμα νέα όπλα αν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα επίθεση

«Σε περίπτωση νέας επίθεσης, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην άμυνά μας και αντεπίθεση», προειδοποιούν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, κάνοντας λόγο για «μια τροποποίηση της γεωγραφίας του πολέμου» και για μια «αλλαγή στα όπλα και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται».

«Θα χρησιμοποιήσουμε νέα όπλα με νέες δυνατότητες στο πεδίο της μάχης και ο κόσμος θα εκπλαγεί», διευκρίνισαν.

«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, μια ισχυρή ένοπλη δύναμη του Ιράν, εκδίδουν τακτικά τέτοιου είδους προειδοποιήσεις από την αρχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.

Το Σάββατο, η κεντρική διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε ανακοινώσει πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «αποφασίσει για άλλη μια φορά να πάρουν μέτρα εναντίον του ισλαμικού Ιράν, με το πράσινο φως ορισμένων χωρών της περιοχής».

Έπειτα από περισσότερο από έξι μήνες πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο και η σύγκρουση έχει πλέον επεκταθεί στην Υεμένη και τη Σαουδική Αραβία.

Οι ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εντάθηκαν εκ νέου στα τέλη Αυγούστου έπειτα από ένα μήνα ηρεμίας, κυρίως στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ, αν και το τελευταίο διάστημα μοιάζουν να έχουν μειωθεί.

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