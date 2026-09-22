Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας αναμένεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

«Βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα αυξήσεων των τιμών, όχι μόνο στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο», δήλωσε ο Λέιν σε συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Le Temps. Όπως ανέφερε, η ΕΚΤ εκτιμά ότι το δεύτερο αυτό κύμα ενεργειακών ανατιμήσεων θα οδηγήσει σε υψηλότερο και πιο επίμονο πληθωρισμό, προτού αρχίσει να υποχωρεί προς τον στόχο του 2% από τα μέσα του 2027 και μετά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα των αγαθών. Αντίθετα, οι πληθωριστικές πιέσεις στον τομέα των υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα παραμείνουν συγκρατημένες.

Οι δηλώσεις του Λέιν έρχονται μετά τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους έχει ανατρέψει τα δεδομένα για τον πληθωρισμό. Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζουν το έδαφος για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, με μία ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης να θεωρείται πιθανή ακόμη και τον Οκτώβριο.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί προς το 4% τους επόμενους μήνες, ενώ οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ τον τοποθετούν κατά μέσο όρο στο 3% το 2026 και στο 2,5% το 2027, αισθητά πάνω από τον στόχο του 2%. Την ίδια στιγμή, η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα.

Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη

Ο Λέιν προειδοποίησε ότι ένα ενεργειακό σοκ που θα αποδεικνυόταν εντονότερο και πιο παρατεταμένο μέσα στο φθινόπωρο θα επιβάρυνε την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που το σοκ αποδειχθεί ηπιότερο, υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών ανέφερε τις σημαντικές δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιούνται σε ορισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, επισημαίνοντας ειδικότερα το πρόγραμμα επενδύσεων της Γερμανίας σε υποδομές και άμυνα, καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NextGenerationEU.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ αναφέρθηκε επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι, παρότι το επίκεντρο της παγκόσμιας δραστηριότητας στον συγκεκριμένο κλάδο δεν βρίσκεται στην Ευρώπη, υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα ώστε η οικονομία της περιοχής να επωφεληθεί.

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερό αλλά μέτριο ρυθμό, υπό την προϋπόθεση ότι το ενεργειακό σοκ δεν θα ενταθεί», κατέληξε ο Λέιν.

Διαβάστε ακόμη

Τρεις γενιές, ένα μαχαίρι: Η οικογένεια που δεν εγκατέλειψε την τέχνη της

Τα μεγάλα λάθη του Γουόρεν Μπάφετ

Ενα καταφύγιο πολυτέλειας στην όαση της αιγυπτιακής ερήμου

Για όλες τις υπόλοιπεςειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ