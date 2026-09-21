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Η Federal Reserve πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή ζήτηση όσο και από το σοκ στις τιμές των εμπορευμάτων που πλέον δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο Μουσάλεμ, σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters.

Μάλιστα, ο Μουσάλεμ υποστήριξε ότι θα ήταν προτιμότερο η αμερικανική κεντρική τράπεζα να κινηθεί νωρίτερα και σταδιακά, παρά να περιμένει και να αναγκαστεί αργότερα να προχωρήσει σε μεγαλύτερες και πιο απότομες αυξήσεις.

«Τόσο η επίμονη ζήτηση όσο και οι επαναλαμβανόμενες πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς εξακολουθούν να διατηρούν αυξημένους τους κινδύνους για τον πληθωρισμό», ανέφερε, όπως μεταδίδει το reuters.

Κατά την εκτίμησή του, χωρίς περαιτέρω περιοριστική νομισματική πολιτική, είναι πιθανότερο ο πληθωρισμός να παραμένει σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% σε 18 μήνες, παρά να έχει επιστρέψει σε αυτόν.

Ο ίδιος τόνισε ότι είναι κρίσιμο η νομισματική πολιτική να ασκήσει ουσιαστική περιοριστική επίδραση στον πληθωρισμό, ώστε η Fed να μπορέσει να πετύχει τον στόχο της σε περίπου ενάμιση χρόνο, αφήνοντας παράλληλα τον απαραίτητο χρόνο ώστε τα υψηλότερα επιτόκια να επηρεάσουν την οικονομία.

Ο Μουσάλεμ, ο οποίος δεν διαθέτει αυτή την περίοδο δικαίωμα ψήφου στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), απέφυγε να σχολιάσει ποιο θα μπορούσε να είναι το αμέσως επόμενο βήμα της Fed ή σε ποιο επίπεδο θα πρέπει τελικά να φθάσει το βασικό επιτόκιο.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «μια νωρίτερη και σταδιακή σύσφιγξη της πολιτικής είναι καλύτερη και λιγότερο ανα disruptive από μια μεταγενέστερη, μεγαλύτερη και ενδεχομένως πιο απότομη παρέμβαση».

«Ο πληθωρισμός δεν είναι κίνδυνος – Είναι ήδη εδώ»

Ο επικεφαλής της Fed του Σεντ Λούις εμφανίστηκε ιδιαίτερα σαφής ως προς τη σοβαρότητα του προβλήματος.

«Ο πληθωρισμός δεν είναι κίνδυνος. Είναι ήδη εδώ», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ακόμη και εάν αφαιρεθεί η επίδραση του πετρελαίου και άλλων παραγόντων που συνδέονται με την προσφορά, ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται ενδεχομένως κατά μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο της Fed και προς τη λάθος κατεύθυνση.

Η πρόοδος προς την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2% παραμένει περιορισμένη. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο παρακολουθεί στενά η Fed, διαμορφώθηκε στο 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, έναντι πρόσφατου χαμηλού 2,3% τον Απρίλιο του 2025.

Οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν αρχικά από το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών στις εισαγωγές και στη συνέχεια από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος διεθνώς, με την τιμή του ντίζελ να φθάνει πρόσφατα σε επίπεδα ρεκόρ.

Παράλληλα, ανοδικά κινούνται και άλλα εμπορεύματα, όπως ο χαλκός, με τον Μουσάλεμ να συνδέει μέρος της αύξησης με την επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια στιγμή, η εγχώρια κατανάλωση και η ανάπτυξη στις ΗΠΑ παραμένουν ανθεκτικές. Αν και αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για την οικονομία, δημιουργεί μία επιπλέον πρόκληση για τη Fed στη μάχη κατά του πληθωρισμού.

«Έχουμε ταυτόχρονα ισχυρές δυνάμεις από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς που διαχέονται στην οικονομία», είπε.

Η Fed μόλις αύξησε τα επιτόκια – Τι περιμένει η αγορά

Η Fed αύξησε την περασμένη εβδομάδα τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ αφαίρεσε από την ανακοίνωσή της την προηγούμενη αναφορά ότι ο πρόσφατος πληθωρισμός οφείλεται «εν μέρει» σε διαταραχές της προσφοράς, αναφέροντας πλέον απλώς ότι «ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος».

Η αλλαγή αντανακλά τον αυξανόμενο σκεπτικισμό στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας ότι οι σημερινές πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν από μόνες τους με την πάροδο του χρόνου.

Παράγοντες όπως οι δασμοί και η άνοδος του πετρελαίου θεωρούνταν αρχικά ενδεχομένως προσωρινές, εφάπαξ μεταβολές του επιπέδου των τιμών. Ωστόσο, η επίδρασή τους αποδεικνύεται πιο επίμονη από ό,τι αναμενόταν, ενώ πλέον ο πληθωρισμός τροφοδοτείται και από την ισχυρή ζήτηση.

Ο Μουσάλεμ σημείωσε ότι υπάρχει πλέον αναγνώριση στο εσωτερικό της Fed πως η κατανάλωση και οι επενδύσεις αυξάνονται με πολύ ισχυρό ρυθμό, την ώρα που οι πληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν ενισχυθεί, μεταξύ άλλων λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το σημερινό εύρος των επιτοκίων στο 3,75%-4,00% παραμένει «στην πλευρά της διευκολυντικής πολιτικής», δηλαδή δεν βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο αρκετά υψηλό ώστε να περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα τρεις ακόμη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης στις πέντε συνεδριάσεις της Fed έως τον Απρίλιο, ενώ αποδίδουν περίπου ίσες πιθανότητες σε μια νέα αύξηση ήδη από τον Οκτώβριο, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι της Fed εμφανίζονται λιγότερο επιθετικοί. Η διάμεση πρόβλεψη που δημοσιεύθηκε μετά την τελευταία συνεδρίαση δείχνει ότι αναμένουν μία ακόμη αύξηση επιτοκίων μέσα στο 2026, ενώ είναι σχεδόν μοιρασμένοι ως προς το εάν θα απαιτηθεί άλλη μία κίνηση το 2027.

«Η αγορά εργασίας δεν αποτελεί πηγή πληθωρισμού»

Παρά την ανάγκη για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, ο Μουσάλεμ εκτίμησε ότι οι νέες αυξήσεις των επιτοκίων δεν είναι απαραίτητο να οδηγήσουν σε υψηλότερη ανεργία ούτε να αυξήσουν τον κίνδυνο ύφεσης.

«Η αγορά εργασίας δεν αποτελεί πηγή πληθωρισμού. Δεν υπάρχει κατ’ ανάγκη ανάγκη να επιβραδύνουμε την αγορά εργασίας ή να την “ψυχράνουμε” για να πετύχουμε τον στόχο μας για τον πληθωρισμό», δήλωσε.

Χαρακτήρισε την αγορά εργασίας «σταθερή, ισορροπημένη και κοντά στην πλήρη απασχόληση».

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επιχειρήσεις θα περιορίσουν τον ρυθμό των αυξήσεων στις τιμές τους. Σύμφωνα με τις επαφές της Fed του Σεντ Λούις με επιχειρήσεις, οι εταιρείες αναφέρουν απότομη αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, μεταξύ άλλων σε καύσιμα, πρώτες ύλες, μεταφορές, ασφάλιση και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Πολλές σχεδιάζουν, κατά συνέπεια, να αυξήσουν τις τιμές πώλησης.

«Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή», κατέληξε ο Μουσάλεμ.

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