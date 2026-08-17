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Ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ευρώπη έχει ήδη ξεκινήσει, δήλωσε ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, μετά τις προειδοποιήσεις για προσπάθειες της Μόσχας να εκφοβίσει χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.

«Δεν είναι κάτι που θα ξεκινήσει κάποια στιγμή στο μέλλον», είπε ο Ρίνκεβιτς στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία. «Συμβαίνει τώρα».

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας εξετάζουν ενέργειες υβριδικού πολέμου, όπως δολιοφθορές σε υποδομές ή επιθέσεις που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε άλλη πλευρά. Αυτό δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Bloomberg Ευρωπαίος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών, αναφερόμενος στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία.

Η Λετονία ερευνά αυτή την περίοδο πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο μήνα σε αποθήκη φιλανθρωπικής οργάνωσης η οποία παρείχε βοήθεια στην Ουκρανία.

«Υπάρχει επίσης μια ολόκληρη σειρά άλλων υποθέσεων που διερευνώνται ενεργά, όπως δολιοφθορές, προβοκάτσιες και κατασκοπεία», δήλωσε ο Ρίνκεβιτς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην Ευρώπη έχει καταγραφεί αύξηση ύποπτων δραστηριοτήτων, όπως ο πρόσφατος εντοπισμός οπλισμένου drone κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στη Γερμανία, καθώς και κατηγορίες για απόπειρες δολοφονιών και εμπρηστικές επιθέσεις.

Η Λετονία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει επίσης καταγράψει μεγάλη αύξηση στον αριθμό των μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα που επιχειρούν να εισέλθουν στη χώρα από τη Λευκορωσία. Σε απάντηση, η κυβέρνηση στη Ρίγα έχει αναπτύξει drones και ελικόπτερα, καθώς και περισσότερους αισθητήρες και προσωπικό στα σύνορα.

«Αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε με δεδομένο ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο», δήλωσε ο Ρίνκεβιτς. «Παρακολουθούμε πολύ, πολύ προσεκτικά, μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, όσα συμβαίνουν πέρα από τα σύνορά μας».

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