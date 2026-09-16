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Η Wildberries, η μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα λιανικής της Ρωσίας, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά των αποθηκών της έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές και αναγκάζουν τη διοίκηση να επανασχεδιάσει το μοντέλο λειτουργίας της.

Η εταιρεία που δημιούργησε η Τατιάνα Κιμ, μετατρέποντάς την σε έναν εγχώριο αντίπαλο της Amazon, έχει χάσει σημαντικό μέρος των υποδομών της, ενώ η περιουσία της ιδρύτριας έχει μειωθεί κατά 1,5 δισ. δολάρια μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι επιθέσεις έχουν πλήξει περισσότερες από 20 εγκαταστάσεις της Wildberries, καταστρέφοντας εμπορεύματα αξίας τουλάχιστον 550 δισ. ρουβλίων (περίπου 6,4 δισ. δολάρια) έως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, το κόστος αποκατάστασης των κατεστραμμένων αποθηκών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 200 δισ. ρούβλια (2,3 δισ. δολάρια).

Από μια μικρή startup στη μεγαλύτερη ηλεκτρονική αγορά της Ρωσίας

Η ιστορία της Τατιάνα Κιμ ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, όταν κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας αποφάσισε να δημιουργήσει μια διαδικτυακή υπηρεσία αγορών για ανθρώπους με περιορισμένο χρόνο και χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα.

Αρχικά αγόραζε ρούχα μαζικά από γερμανικούς καταλόγους, ψηφιοποιούσε τις εικόνες και τα ανέβαζε στη δική της ιστοσελίδα. Στα πρώτα χρόνια μάλιστα παρέδιδε η ίδια τις παραγγελίες στους πελάτες.

Με την πάροδο του χρόνου, η Wildberries εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπορίου στη Ρωσία, με ετήσιο μικτό όγκο συναλλαγών περίπου 6,1 τρισ. ρουβλίων, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 3% του ρωσικού ΑΕΠ.

Η προσωπική περιουσία της Κιμ, ωστόσο, έχει υποχωρήσει στα 6,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους δείκτες δισεκατομμυριούχων, λόγω των επιπτώσεων από τις καταστροφές στις υποδομές της εταιρείας.

Οι τεράστιες εγκαταστάσεις logistics της Wildberries, ορισμένες από τις οποίες φτάνουν τα 250.000 τετραγωνικά μέτρα, έχουν αποτελέσει επαναλαμβανόμενους στόχους της ουκρανικής εκστρατείας κατά ρωσικών υποδομών εφοδιασμού.

Η εταιρεία RWB Group, στην οποία ανήκει η Wildberries μετά τη συγχώνευσή της με τη Russ Group, υποστηρίζει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων και την επιστροφή σε κανονική λειτουργία.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν μετά τα ρωσικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις της ουκρανικής εταιρείας logistics Nova Poshta, η οποία αποτελεί κρίσιμο μέρος του δικτύου μεταφορών της Ουκρανίας.

Πλήγμα και για χιλιάδες μικρούς πωλητές

Η κρίση στη Wildberries δεν επηρεάζει μόνο την ίδια την εταιρεία, αλλά και τους περισσότερους από 1 εκατομμύριο πωλητές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Κατεστραμμένα αποθέματα, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και αυξημένο κόστος logistics δημιουργούν νέα προβλήματα σε μικρές επιχειρήσεις που βασίζονται στην ηλεκτρονική αγορά.

Ορισμένοι έμποροι αναφέρουν ότι έχασαν εκατομμύρια ρούβλια σε εμπορεύματα, ενώ η πτώση των πωλήσεων τους έχει αναγκάσει να περιορίσουν προσωπικό και να αναζητήσουν πρόσθετες πηγές εισοδήματος.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει μέτρα στήριξης, όπως αποζημιώσεις για κατεστραμμένα προϊόντα και προσωρινές αναστολές πληρωμών δανείων για πληγέντες συνεργάτες.

Νέα στρατηγική με μικρότερες αποθήκες

Για να περιορίσει την έκθεση σε νέες επιθέσεις, η Wildberries αλλάζει τη στρατηγική logistics.

Η εταιρεία μειώνει προμήθειες για το μοντέλο όπου οι πωλητές διαχειρίζονται οι ίδιοι την αποθήκευση και συσκευασία των προϊόντων, ενώ δημιουργεί δίκτυο μικρότερων συνεργαζόμενων αποθηκευτικών χώρων.

Ωστόσο, η λύση αυτή αυξάνει το λειτουργικό κόστος, καθώς οι μικρότερες εγκαταστάσεις δεν προσφέρουν τις οικονομίες κλίμακας των τεράστιων κεντρικών αποθηκών.

Παράλληλα, υπάρχουν ερωτήματα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, καθώς η Wildberries δεν δημοσιεύει πλήρη οικονομικά στοιχεία με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συνολικό χρέος του ομίλου μπορεί να πλησιάζει τα 1,3 τρισ. ρούβλια, συμπεριλαμβανομένων άνω των 500 δισ. ρουβλίων προς τη ρωσική κρατική τράπεζα VTB.

Η Τατιάνα Κιμ καλείται πλέον να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα για την εταιρεία που την ανέδειξε ως την πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας.

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κρατήσουμε ψύχραιμο το μυαλό μας, να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα, να προσαρμοστούμε και να μεταμορφωθούμε», ανέφερε η ίδια, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν καλύτερα από όλους πώς να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις.

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