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Σε κατάσταση προετοιμασίας για ένα ενδεχόμενο πολεμικό σενάριο μπαίνει το γερμανικό σύστημα υγείας, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα νοσοκομεία, οι υποδομές και οι εφοδιαστικές αλυσίδες της χώρας μπορούν να ανταποκριθούν σε μια μεγάλη στρατιωτική κρίση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα παλιό υπόγειο στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Ουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 1979, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της ακόμη και σε περίπτωση πυρηνικού πλήγματος.

Το καταφύγιο, που παρέμενε ουσιαστικά ανενεργό για σχεδόν τρεις δεκαετίες, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2.000 ανθρώπους για διάστημα 90 ημερών. Πλέον, ο γερμανικός στρατός εξετάζει την επαναφορά του σε επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα επαναφέρει σενάρια που θεωρούνταν ξεπερασμένα.

Από τον πόλεμο στην Ουκρανία στα σενάρια σύγκρουσης ΝΑΤΟ – Ρωσίας

Η Γερμανία έχει ξεκινήσει συνολική αξιολόγηση των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας της για την περίπτωση μεγάλης στρατιωτικής κρίσης. Η διαδικασία επιταχύνθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αύξηση των λεγόμενων υβριδικών απειλών, όπως κυβερνοεπιθέσεις και περιστατικά με drones.

Τον περασμένο μήνα, οι γερμανικές αρχές διερεύνησαν επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ νοσοκομεία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το Βερολίνο θα είχε υποχρέωση να στηρίξει τη Συμμαχία, ενώ λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας η Γερμανία θα αποτελούσε βασικό κόμβο μετακίνησης στρατευμάτων και περίθαλψης τραυματιών.

Σενάριο πολέμου: Έως 1.000 τραυματίες στρατιώτες την ημέρα

Μελέτη της Bundeswehr που εξετάζει πιθανά σενάρια σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ εκτιμά ότι η Γερμανία θα μπορούσε να χρειαστεί να διαχειριστεί έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες ημερησίως.

Τα πέντε στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας θα έφταναν γρήγορα στα όριά τους, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η συμμετοχή των πολιτικών νοσοκομείων, όπως προβλέπει η γερμανική νομοθεσία σε περίπτωση πολέμου.

Η πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύσκολες αποφάσεις για την κατανομή πόρων και τη λεγόμενη διαλογή περιστατικών, δηλαδή την προτεραιοποίηση ασθενών ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

«Το σύστημα υγείας δεν είναι έτοιμο»

Ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής του στρατιωτικού νοσοκομείου της Ουλμ, Μπένεντικτ Φρίμερτ, περιέγραψε την κατάσταση με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους.

«Είναι το σύστημα υγείας μας προετοιμασμένο για αυτό; Η μόνη απάντηση είναι: όχι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε έναν «μαραθώνιο» προετοιμασίας.

Οι προκλήσεις δεν περιορίζονται στις κλίνες. Η Γερμανία χρειάζεται ενίσχυση των αλυσίδων προμήθειας φαρμάκων, καλύτερο συντονισμό στρατιωτικών και πολιτικών νοσοκομείων, αλλά και περισσότερη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση μαζικών απωλειών.

Drones, ελλείψεις και η ανάγκη για πολεμική ετοιμότητα

Τα γερμανικά νοσοκομεία εξετάζουν πλέον ακόμη και μέτρα προστασίας από επιθέσεις με drones, όπως φυσικά εμπόδια, ενισχυμένα σημεία ασφαλείας και μεγαλύτερα αποθέματα φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι το μοντέλο παραγωγής «just in time», που βασίζεται σε χαμηλά αποθέματα και γρήγορες παραδόσεις, δεν είναι κατάλληλο για περιόδους κρίσης.

Η Γερμανία, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εξαρτάται από την Κίνα για βασικά συστατικά φαρμάκων, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης ή διακοπής εμπορικών ροών.

Η Γερμανία χτίζει νέο δίκτυο ανθεκτικότητας

Η κυβέρνηση προωθεί τον νέο νόμο για την ασφάλεια της υγείας (Health Security Act), ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος πραγματικού χρόνου για την παρακολούθηση διαθέσιμων κλινών, φαρμάκων και εξειδικευμένου προσωπικού.

Στόχος είναι να συνδεθούν καλύτερα οι στρατιωτικές και πολιτικές δομές, καθώς σήμερα λειτουργούν περισσότερο ως «νησίδες» χωρίς πλήρη ενοποίηση.

Η εμπειρία της Ουκρανίας έχει λειτουργήσει ως πραγματικό παράδειγμα για τη Γερμανία. Νοσοκομεία στο Κίεβο αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ασθενείς σε χαμηλότερους ορόφους, να προστατεύσουν εγκαταστάσεις από εκρήξεις και να δημιουργήσουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας μετά τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

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