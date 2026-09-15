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Ένα κτίριο γραφείων στο City του Λονδίνου, όπου στεγάζεται η τοπική έδρα της Moody’s Corp., βγαίνει προς πώληση, σε μια κίνηση που θα δοκιμάσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα υψηλού κύρους, σε μια αγορά όπου οι συναλλαγές έχουν υποχωρήσει.

Η CBRE Group έχει αναλάβει τη διαδικασία πώλησης του 10 Gresham Street, με την τιμή να τοποθετείται περίπου στα 330 εκατ. λίρες (445 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με ανθρώπους με γνώση της υπόθεσης, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Ένα κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο της Μαλαισίας είχε αγοράσει το ακίνητο έναντι 200 εκατ. λιρών το 2012.

Η αγορά γραφείων του Λονδίνου σε αναμονή

Η αγορά γραφείων του Λονδίνου ουσιαστικά πάγωσε όταν άρχισαν να αυξάνονται τα επιτόκια πριν από μερικά χρόνια. Η κατακόρυφη πτώση του όγκου των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα αισθητή στα μεγαλύτερα κτίρια, τα οποία αποτελούν συνήθως επιλογή μεγάλων θεσμικών επενδυτών που αναζητούν σταθερές αποδόσεις.

Παρότι νωρίτερα φέτος υπήρχαν ενδείξεις ανάκαμψης, καθώς ενισχύονταν οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε αυτές τις προσδοκίες, με αποτέλεσμα ορισμένοι υποψήφιοι πωλητές να αναβάλουν τις κινήσεις τους.

Από το Canary Wharf στο City

Η Moody’s επέλεξε να εγκατασταθεί στο 10 Gresham Street πριν από δύο χρόνια, αφού είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από το Canary Wharf. Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία αρκετοί ένοικοι της ανατολικής επιχειρηματικής περιοχής, μεταξύ των οποίων η HSBC Holdings και η δικηγορική εταιρεία Clifford Chance, μετέφεραν τα γραφεία τους στο City του Λονδίνου.

Η τάση αυτή, ωστόσο, φαίνεται πλέον να αντιστρέφεται. Η Deutsche Bank συμφώνησε πρόσφατα να μισθώσει γραφεία στο Canary Wharf, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή του ενδιαφέροντος προς την περιοχή.

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