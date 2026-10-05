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Η παρατεταμένη ύφεση στην αγορά των πιο ακριβών κατοικιών του Λονδίνου οδεύει προς ένα όριο που κάποτε θεωρούνταν αδιανόητο. Ο περίφημος δείκτης Prime London της εταιρείας συμβούλων Savills, ο οποίος παρακολουθεί τις αξίες των ακινήτων στις πιο περιζήτητες συνοικίες της βρετανικής πρωτεύουσας από το 1979, καταγράφει πτώση περίπου 27% από το ανώτατο σημείο του το 2014.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο δραματική. Όταν τα στοιχεία συνδυαστούν με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, η πτώση σε πραγματικούς όρους, υπολογίζοντας δηλαδή τον πληθωρισμό, ξεπερνά το 49%, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg News.

Μια δεκαετία πιέσεων και φορολογικών επιβαρύνσεων

Εάν οι αξίες παραμείνουν σταθερές και ο πληθωρισμός συνεχίσει με τον τρέχοντα ρυθμό, οι τιμές των υπερπολυτελών κατοικιών αναμένεται να έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2014 μέσα στους πρώτους μήνες του ερχόμενου έτους. Η Savills μάλιστα δεν προβλέπει επιστροφή σε ονομαστική αύξηση τιμών πριν από το 2028.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της έρευνας για την κατοικία της εταιρείας, Lucian Cook, η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη εμποδίζεται τόσο από τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες όσο και από τον φόρο μεταβίβασης. Η καθοδική τροχιά ξεκίνησε το 2014, όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών George Osborne αύξησε σημαντικά τους φόρους συναλλαγών για τις ακριβές κατοικίες. Έκτοτε, διαδοχικές κυβερνήσεις επέβαλαν επιπλέον επιβαρύνσεις σε ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας, αγοραστές εξωτερικού και εταιρικά σχήματα.

Η επίδραση του Brexit και η ευκαιρία για τους ξένους αγοραστές

Στις φορολογικές αλλαγές προστέθηκαν οι κλυδωνισμοί του Brexit, η πανδημία και η αμφισβήτηση του καθεστώτος του Λονδίνου ως παγκόσμιου κόμβου για τους υπερπλούσιους.

Για τους διεθνείς αγοραστές που κινούνται με δολάρια, η υποχώρηση των τιμών είναι ακόμη πιο έντονη λόγω της παράλληλης πτώσης της στερλίνας. Η μείωση κατά 27% στον δείκτη πολυτελών ακινήτων μεταφράζεται σε πτώση 40% σε ονομαστικούς όρους για τους Αμερικανούς αγοραστές, ενώ αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, η υποχώρηση φτάνει το εντυπωσιακό 58%.

Αυτή η εξέλιξη καθιστά τα ακίνητα της πόλης ιδιαίτερα ελκυστικά για όσους αναζητούν ευκαιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τρέχουσας διόρθωσης αποτελεί διαμέρισμα στο Academy Gardens του Κένσινγκτον, το οποίο πωλήθηκε πρόσφατα για περίπου 10 εκατομμύρια λίρες (13,3 εκατομμύρια δολάρια) — δηλαδή σχεδόν στη μισή τιμή από εκείνη που διατίθετο προς πώληση το 2007.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή στροφή για μια αγορά που, στα 35 χρόνια πριν από τη σημερινή προσαρμογή, κατέγραφε ετήσια αύξηση τιμών κατά 5% υψηλότερη από τον πληθωρισμό.

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