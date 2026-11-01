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Σε πρόωρο τεχνικό έλεγχο υποβάλλεται η Γέφυρα του Λονδίνου, μία από τις πιο γνωστές γέφυρες της βρετανικής πρωτεύουσας, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την κατάσταση των παλαιότερων γεφυρών που διασχίζουν τον Τάμεση.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό και έχει στόχο να εξεταστεί διεξοδικότερα η κατάσταση των καλωδίων που βρίσκονται στο εσωτερικό της κατασκευής, σύμφωνα με το City Bridge Foundation, το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει την ευθύνη διαχείρισης πέντε γεφυρών του Τάμεση.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του ιδρύματος για την περίοδο 2025-2026, ο έλεγχος θα επιτρέψει στους μηχανικούς να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα για τη δομική κατάσταση της γέφυρας. Πάντως, σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση του οργανισμού, οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν εντόπισαν ελαττώματα ή προβλήματα.

Η κατάρρευση στη Δρέσδη που επιτάχυνε τους ελέγχους

Η απόφαση να επισπευσθεί η τεχνική αξιολόγηση συνδέεται άμεσα με την κατάρρευση σιδηροδρομικής γέφυρας στη Δρέσδη της Γερμανίας, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το περιστατικό, κατά το οποίο τμήμα της γέφυρας κατέρρευσε στον ποταμό Έλβα, προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην ευρωπαϊκή τεχνική κοινότητα και οδήγησε τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την ασφάλεια αντίστοιχων κατασκευών.

Η γέφυρα Carola της Δρέσδης και η London Bridge παρουσιάζουν ορισμένα κοινά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, ενώ και οι δύο ολοκληρώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Αυτές οι ομοιότητες ήταν αρκετές ώστε το City Bridge Foundation να αποφασίσει την επιτάχυνση των ελέγχων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι η βρετανική γέφυρα αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα.

Ανησυχία και για άλλες γέφυρες του Τάμεση

Η κατάσταση των γεφυρών του Λονδίνου βρίσκεται ολοένα περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές από τις σημαντικότερες υποδομές της πόλης έχουν συμπληρώσει δεκαετίες λειτουργίας και χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης.

Πρόσφατα, το δημοτικό συμβούλιο του Westminster προειδοποίησε ότι η Waterloo Bridge ενδέχεται να κλείσει, εάν δεν εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επισκευών.

Παράλληλα, το City Bridge Foundation έχει προγραμματίσει ελέγχους στατικής επάρκειας και σε άλλες τρεις εμβληματικές γέφυρες της βρετανικής πρωτεύουσας: τη Blackfriars Bridge, τη Southwark Bridge και την Tower Bridge.

Η London Bridge αποτελεί βασικό πέρασμα για χιλιάδες εργαζομένους που μετακινούνται καθημερινά προς το City, το οικονομικό κέντρο του Λονδίνου.

Ήδη, η κυκλοφορία των περισσότερων οχημάτων περιορίζεται τις καθημερινές, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η νέα αξιολόγηση ακολουθεί τις εργασίες συντήρησης που ολοκληρώθηκαν το 2020, με παρεμβάσεις που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στη στεγανοποίηση της κατασκευής.

Περιουσία 1,5 δισ. στερλινών αλλά περιορισμένες αρμοδιότητες

Το City Bridge Foundation διαθέτει κεφάλαια ύψους περίπου 1,5 δισ. στερλινών, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση επιπλέον γεφυρών πέραν εκείνων που εμπίπτουν ήδη στις αρμοδιότητές του.

Παρά τις πιέσεις για διεύρυνση του ρόλου του, ο πρόεδρος του ιδρύματος, Πολ Μαρτινέλι, υπογράμμισε σε πρόσφατη δήλωσή του ότι η ευθύνη για τις υπόλοιπες γέφυρες ανήκει σε διαφορετικούς οργανισμούς.

«Οι πέντε γέφυρες που διαχειριζόμαστε δεν κοστίζουν τίποτα στους φορολογουμένους. Σήμερα είναι ανοιχτές, ασφαλείς και σε καλή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι υπόλοιπες γέφυρες του Λονδίνου ανήκουν σε άλλους οργανισμούς. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ολόκληρο τον ποταμό», πρόσθεσε.

Η επιτάχυνση των ελέγχων στη London Bridge αναδεικνύει τις αυξανόμενες προκλήσεις συντήρησης των γερασμένων υποδομών της βρετανικής πρωτεύουσας, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος επισκευών και η ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδότησης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.