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Οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία υποχώρησαν τον Σεπτέμβριο, καθώς η άνοδος του κόστους των στεγαστικών δανείων αρχίζει να περιορίζει τη ζήτηση από υποψήφιους αγοραστές.

Η Nationwide Building Society κατέγραψε πτώση 0,2% στη μέση τιμή μιας κατοικίας, η οποία διαμορφώθηκε στις 274.251 λίρες. Η επίδοση ήταν χειρότερη από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, που δεν προέβλεπαν μεταβολή, ενώ αποτελεί την τέταρτη μηνιαία υποχώρηση μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες.

Η πτώση του Σεπτεμβρίου ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη του έτους, μετά την αναθεωρημένη μείωση 0,7% του Μαΐου, όταν οι υποψήφιοι αγοραστές άρχισαν να αισθάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο 6% το επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια

Η αγορά κατοικίας είχε μέχρι σήμερα στηριχθεί σε υψηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και στη βελτίωση της καταναλωτικής ψυχολογίας μετά τα μέτρα για το κόστος διαβίωσης που εφαρμόστηκαν το καλοκαίρι.

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει καθώς τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων πλησιάζουν το 6%, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης για τους υποψήφιους αγοραστές.

Παράλληλα, από σήμερα αυξάνονται οι λογαριασμοί ενέργειας των νοικοκυριών, ενώ νέα επιβάρυνση αναμένεται τον Ιανουάριο, περιορίζοντας περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα.

«Η δραστηριότητα στην αγορά και οι τιμές των κατοικιών παραμένουν υποτονικές τους τελευταίους μήνες, εν μέρει λόγω του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide, Ρόμπερτ Γκάρντνερ.

Όπως εξήγησε, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω του πολέμου στο Ιράν, αλλά και οι αυξανόμενες προσδοκίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές για αύξηση του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας, διατηρούν ανοδική πίεση στα επιτόκια της αγοράς και κατ’ επέκταση στο κόστος των στεγαστικών.

Η πίεση στη ζήτηση είχε αποτυπωθεί ήδη στα στοιχεία για τις εγκρίσεις νέων στεγαστικών δανείων, οι οποίες υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το τέλος του 2023.

Ο αριθμός των εγκρίσεων παρέμεινε κάτω από τις 60.000 για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, καθώς το κόστος δανεισμού συνεχίζει να αυξάνεται.

Παράλληλα, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας: τις προσδοκίες ότι ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι ενδέχεται να αυξήσει τη φορολογία στις ακριβές κατοικίες στον προϋπολογισμό της 28ης Οκτωβρίου.

Μετά την τελευταία επιβράδυνση, οι τιμές των κατοικιών είναι πλέον μόλις 0,8% υψηλότερες σε ετήσια βάση, δηλαδή στο μισό του ετήσιου ρυθμού αύξησης που καταγράφηκε τον Αύγουστο και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στη Βρετανία παραμένει πάνω από 3% και αυξάνεται, περιορίζοντας τα περιθώρια για αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος.

Ασθενέστερη ανάπτυξη στις περισσότερες περιοχές

Η επιβράδυνση δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό κάτω του 1% σε οκτώ από τις 13 περιφέρειες της Βρετανίας.

Παράλληλα, διαμορφώνεται μια ολοένα εντονότερη διαφοροποίηση μεταξύ Βορρά και Νότου.

Στις βόρειες περιοχές η αγορά εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ στον Νότο καταγράφεται σαφής επιβράδυνση. Το Λονδίνο αποτέλεσε τη μοναδική περιοχή όπου οι τιμές εξακολουθούσαν να αυξάνονται σε ετήσια βάση.

Ο Άσλεϊ Γουέμπ, ανώτερος οικονομολόγος της Capital Economics για τη Βρετανία, εκτιμά ότι εάν τα υψηλότερα στεγαστικά επιτόκια οδηγήσουν σε διακοπή της αύξησης των τιμών για το υπόλοιπο του έτους, οι τιμές στο τέταρτο τρίμηνο θα είναι μόλις 0,8% υψηλότερες από έναν χρόνο πριν, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 1,2%.

Παρά την επιδείνωση των συνθηκών, υπάρχει και μια θετική εξέλιξη για όσους αναζητούν κατοικία.

Οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται πλέον με βραδύτερο ρυθμό από τους μισθούς, γεγονός που βελτιώνει σταδιακά την οικονομική προσιτότητα των κατοικιών.

Εφόσον η ενεργειακή επιβάρυνση υποχωρήσει, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να στηρίξει τη ζήτηση τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, τα οφέλη από τη βελτίωση της σχέσης μισθών και τιμών αντισταθμίζονται εν μέρει από το υψηλότερο κόστος των στεγαστικών δανείων.

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