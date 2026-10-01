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Για χρόνια, η ίδρυση μιας νεοφυούς επιχείρησης στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) στο Λονδίνο αρκούσε για να εντυπωσιάσει τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων. Πλέον, οι ιδρυτές πρέπει να αποδείξουν την επιτυχία τους ή να αναγκαστούν να αλλάξουν τη στρατηγική τους.

Ο μεγάλος αριθμός εταιρειών που ιδρύθηκαν την τελευταία δεκαετία πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει το χαμηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης τουλάχιστον από το 2016. Οι πρώιμες καινοτομίες που συνέβαλαν στο να μετατραπεί το Λονδίνο σε παγκόσμιο κόμβο ταλέντων, ακόμη και μετά το Brexit, απλά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι επιτυχίες της Revolut Ltd. ή της Monzo Bank Ltd., η οποία μόλις προσέλκυσε ενδιαφέρον για εξαγορά ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον βραζιλιάνικο κολοσσό Nu Holdings Ltd., έχουν επίσης ασκήσει πίεση σε άλλες εταιρείες να παρουσιάσουν μια στρατηγική εξόδου και να συμβάλουν στην αποπληρωμή των αρχικών επενδυτών.

Πολλοί ιδρυτές αναγκάζονται να σταθμίσουν την επιλογή της ενοποίησης, της υποχώρησης ή της ριζικής αλλαγής κατεύθυνσης.

Ο Λουκ Μάσι ήταν ένας από αυτούς. Σε ένα κλίμα αισιοδοξίας για μια υποτιθέμενη επαναστατική εξέλιξη που ονομάζεται «ανοιχτή τραπεζική», ο Μάσι ίδρυσε μια νεοφυή επιχείρηση με την ονομασία VibePay, η οποία επέτρεπε στους χρήστες να στέλνουν χρήματα μεταξύ τους, να μοιράζονται λογαριασμούς και ακόμη και να πληρώνουν μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Συγκέντρωσε εκατομμύρια και προσέλαβε βασικά στελέχη από ανταγωνιστές.

Όμως, «σε έναν κόσμο μετά την τεχνητή νοημοσύνη, όλα έχουν αλλάξει», δήλωσε ο Μάσι. Οι πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό δεν απογειώθηκαν όπως ελπίζονταν. Ο Μάσι βοήθησε τη VibePay να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία και στη συνέχεια παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Φέτος, αφού δεν ήταν πλέον μέλος του διοικητικού συμβουλίου ούτε εμπλεκόταν λειτουργικά στην επιχείρηση, η VibePay εισήλθε σε εθελοντική εκκαθάριση.

Οι εταιρείες fintech που απευθύνονται στους καταναλωτές προσέλκυσαν το 44% της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κεφαλαίου της χώρας πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με την Dealroom, μια παγκόσμια πλατφόρμα δεδομένων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτό εξηγεί την έκρηξη, από το 2016, νέων, ψηφιακά προσανατολισμένων «νεοτραπεζών» με χρωματιστές χρεωστικές κάρτες, έντονο μάρκετινγκ και εντυπωσιακές εφαρμογές, καθώς και εταιρειών πληρωμών.

Μέχρι στιγμής φέτος, μόλις το 5% του επιχειρηματικού κεφαλαίου στον τομέα της fintech έχει διατεθεί σε επιχειρήσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία κατευθύνεται προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα business-to-business.

Ο ενθουσιασμός για τις εταιρείες fintech που απευθύνονται στους καταναλωτές έχει επίσης μειωθεί μετά την απότομη αύξηση των επιτοκίων το 2022, η οποία άσκησε πίεση τόσο στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης όσο και στο ενδιαφέρον των πελατών.

Πρόκειται για ένα κύμα όπου οι μεγάλοι γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι και επεκτείνονται παγκοσμίως. Η Revolut, η Wise και η σουηδική Klarna Group Plc προχωρούν βαθύτερα σε νέες υπηρεσίες και γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ΗΠΑ.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδρυτές εταιρειών fintech στη Βρετανία — και το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους — αποτελούν απειλή για το μέλλον του κλάδου. Μια έκθεση της McKinsey και της εταιρείας επενδυτικών κεφαλαίων fintech QED Investors έδειξε ένα διαφορετικό επενδυτικό προφίλ για τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο, με το κεφάλαιο να συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών σε προχωρημένο στάδιο, με κάποια κεφάλαια για νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές, αλλά ελάχιστες ευκαιρίες για εταιρείες σε ενδιάμεσο στάδιο.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε φέτος από την Innovate Finance και την Boston Consulting Group έδειξε ότι οι εταιρείες fintech αντλούν περισσότερη χρηματοδότηση από ξένες πηγές, όπως οι ΗΠΑ ή η Μέση Ανατολή, αλλάζοντας τον γεωγραφικό τους προσανατολισμό και τη διάρκεια της παραμονής τους ως ιδιωτικές εταιρείες, η οποία τείνει να γίνεται όλο και μακρύτερη.

«Δεν δημιουργούμε επαρκή δυνατότητες εξόδου από το μετοχικό κεφάλαιο στην αγορά», δήλωσε ο Κουνάλ Τζάντζι, εταίρος στο τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της BCG. Αυτό περιορίζει τον θετικό κύκλο των επιχειρηματιών του τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ιδρύουν εταιρείες, αποχωρούν από αυτές και στη συνέχεια ιδρύουν νέες, σε μια εποχή που οι βρετανικές κυβερνήσεις όλων των πολιτικών αποχρώσεων προσπαθούν εδώ και χρόνια να τονώσουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την επιχειρηματικότητα.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές διαβλέπουν ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Ο Γκρεγκ Κοξ, ιδρυτής ενός ομίλου fintech με έμφαση στην πίστωση και τις πληρωμές που ονομάζεται Quint, δήλωσε ότι ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει την αξία σε αυτό που αποκαλεί «zombie fintechs» της Βρετανίας. Δεν πρόκειται για τους «μονόκερους», εταιρείες που συνήθως βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα, αλλά για τις μικρότερες —ωστόσο σταθερές— επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να αποφέρουν έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων. Για διαρθρωτικούς ή ανταγωνιστικούς λόγους, δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο μέγεθος που ονειρεύονταν αρχικά οι ιδρυτές τους.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να αρχίσουμε να εξαγοράζουμε αυτές τις εταιρείες, για να εξαλείψουμε ορισμένες από αυτές τις διαρθρωτικές προκλήσεις ιδιοκτησίας», δήλωσε ο Κοξ. Το σύνθημά του για τις «ζόμπι» εταιρείες fintech: «Δεν θέλουμε να γίνετε επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα ήταν υπέροχο αν συνέβαινε αυτό, αλλά ας χτίσουμε μια επιχείρηση εκατό εκατομμυρίων λιρών με την πάροδο του χρόνου».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Starling Bank, Ραμάν Μπατιά, δήλωσε ότι η εταιρεία του — ένα ακόμη παράδειγμα εταιρείας fintech αξίας πολλών δισεκατομμυρίων λιρών που δεν έχει ακόμη εισαχθεί στο χρηματιστήριο — αναζητά ενεργά ευκαιρίες για την εξαγορά μικρότερων εταιρειών, προκειμένου να ενσωματώσει το προσωπικό τους, ως δρόμο προς νέα ανάπτυξη. Ο Μπατιά ανέφερε ότι «εξετάζει επιχειρήσεις με έμφαση στην τεχνολογία που έχουν επιτύχει ιδιαίτερα στον τομέα των δανείων».

Ο Νάιτζελ Μόρις, συνιδρυτής και διευθύνων εταίρος της εταιρείας επενδύσεων fintech QED Investors, δήλωσε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν ισχυρά για τον τομέα, ενισχυμένα από το ταλέντο, τα παγκόσμια πανεπιστήμια και ένα καθιερωμένο, αν και μεταβαλλόμενο, οικοσύστημα χρηματοδότησης.

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