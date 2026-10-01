Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού της Βρετανίας έφθασε το 6% για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη μεγάλη οικονομία που δανείζεται με τόσο υψηλό επιτόκιο από την περίοδο κορύφωσης της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης το 2012.

Η άνοδος που οδήγησε την απόδοση των 30ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 1998 συνέπεσε με ένα νέο κύμα πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Η απόδοση των 30ετών gilts αυξήθηκε κατά έξι μονάδες βάσης, στο 6,01%.

Πιέσεις δέχθηκαν και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του 10ετούς Treasury να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν και τα γαλλικά ομόλογα, εν μέσω ανησυχιών ότι η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να περιορίσει το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα.

Πετρέλαιο και δημόσια οικονομικά πιέζουν τη Βρετανία

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η εξάρτηση της Βρετανίας από τις εισαγωγές ενέργειας, σε συνδυασμό με την εύθραυστη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της, καθιστά την αγορά ομολόγων της ιδιαίτερα ευάλωτη στους φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τον πληθωρισμό.

Η εξέλιξη εντείνει την πίεση στα δημόσια οικονομικά της χώρας, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι προετοιμάζονται να παρουσιάσουν τον πρώτο τους προϋπολογισμό στις 28 Οκτωβρίου.

«Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι ισχυρότερες μετρήσεις του πληθωρισμού στην Ευρώπη και το συνεχιζόμενο sell-off στα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας» έχουν επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα απέναντι στα βρετανικά κρατικά ομόλογα, δήλωσε η Εβελίν Γκόμεζ-Λιέχτι, στρατηγική αναλύτρια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Mizuho International.

Το κόστος εξυπηρέτησης του βρετανικού χρέους αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία κρατικών δαπανών μετά την Υγεία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, ενώ το Office for Budget Responsibility προβλέπει ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

Η αγορά swaps προεξοφλεί πλέον τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας έως το τέλος του επόμενου έτους.

Η σύγκριση με την κρίση της Ευρωζώνης

Η τελευταία χώρα της G7 που είχε κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού πάνω από το 6% ήταν η Ιταλία το 2012, όταν η Ευρωζώνη βρισκόταν ακόμη αντιμέτωπη με την κρίση κρατικού χρέους και τραπεζών.

Οι χρηματοπιστωτικές πιέσεις και τα προγράμματα διάσωσης που ακολούθησαν οδήγησαν τελικά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει για να στηρίξει το ευρώ.

Οι τιμές των κρατικών ομολόγων υποχωρούν διεθνώς, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και συνέβαλαν στην απόφαση της Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια τον περασμένο μήνα.

Παράλληλα, ο τεράστιος όγκος κρατικού δανεισμού και οι ισχυρές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τη ζήτηση για κεφάλαια και ενισχύουν τις προσδοκίες για ανάπτυξη, συμβάλλοντας περαιτέρω στην άνοδο του κόστους δανεισμού.

Στο 5,33% το αμερικανικό 10ετές

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury ενισχυόταν την Πέμπτη κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 5,33%, την ώρα που το Brent σημείωνε άνοδο σχεδόν 3%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι αποδόσεις, με κινητήριο δύναμη τις ΗΠΑ, τόσο μεγαλύτερες είναι οι παράπλευρες επιπτώσεις στις υπόλοιπες αγορές», δήλωσε ο Μεγκούμ Μούχιτς της RBC.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και τα γαλλικά ομόλογα. Η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 4,95%, ενώ το επιπλέον επιτόκιο που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά ομόλογα αντί των ασφαλέστερων γερμανικών τίτλων διευρύνθηκε κατά ακόμη έξι μονάδες βάσης, στις 133 μονάδες βάσης.

Οι αυξημένες ανησυχίες για το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας, καθώς και η προοπτική των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, στις οποίες η άκρα δεξιά και η άκρα αριστερά αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες, έχουν περιορίσει την επενδυτική ζήτηση για τα γαλλικά κρατικά ομόλογα.

Διαβάστε ακόμη

Από τις 72 στις 120 δόσεις: Για ποιους ανοίγει τώρα το παράθυρο ένταξης και τι αλλάζει για όσους ρυθμίζουν χρέη

Το κρίσιμο 15ήμερο για την ενέργεια: Στη θέρμανση το βάρος, στην Ευρώπη οι επόμενες κινήσεις

Τραμπ: «Εξετάζω κάθε μέρα το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ» για να μειωθούν οι τιμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ