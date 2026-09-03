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Πρόοδος στην πολυαναμενόμενη Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να σημειωθεί έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν. Θυμίζουμε ότι η Ιρλανδία ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Ένας από τους τομείς στους οποίους η Ιρλανδία επιδιώκει να προχωρήσει είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Bloomberg στο Δουβλίνο. «Θα ωφελήσει την Ιρλανδία και θα ωφελήσει την Ευρώπη ευρύτερα», πρόσθεσε.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις μελλοντικές ανάγκες της Ευρώπης σε τομείς όπως η άμυνα και οι συντάξεις. Ωστόσο, το σχέδιο έχει παραμείνει για χρόνια σε αδιέξοδο, λόγω των διαφωνιών μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του.

Η εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Ένωσης Αποταμιεύσεων θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να ανταγωνιστεί μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

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