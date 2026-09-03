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Ο ελληνικός τουρισμός εισήλθε στη μεταπανδημική εποχή με ισχυρή δυναμική, καταγράφοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις για τρία συνεχόμενα έτη, από το 2023 έως και το 2025, σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank. Σε σύγκριση με τα επίπεδα-ρεκόρ του 2019, οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 21% έως το 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 28%. Παράλληλα, το μερίδιο της Ελλάδας στις παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις αυξήθηκε από 2,1% το 2019 σε 2,5% το 2025.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η άνοδος της κρουαζιέρας, καθώς τόσο οι αφίξεις όσο και οι εισπράξεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2019, διαμορφούμενες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται σχεδόν κατά 15% σε ετήσια βάση και τις τουριστικές αφίξεις να ενισχύονται κατά 15,4%. Παρά την οριακή υποχώρησή της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρέμεινε 12% υψηλότερη από τα επίπεδα του 2019.

Τα στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις δείχνουν ότι η θετική τάση διατηρήθηκε και τον Ιούλιο, καθώς η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,3% στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και κατά 5,2% στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Η Αττική κερδίζει έδαφος – Νέοι προορισμοί στο προσκήνιο

Παρά τη συνολική άνοδο του ελληνικού τουρισμού, η ανάκαμψη δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στις περιφέρειες της χώρας. Ορισμένοι προορισμοί ενίσχυσαν σημαντικά τη θέση τους, ενώ άλλοι κινήθηκαν με πιο περιορισμένους ρυθμούς.

Η Αττική αναδείχθηκε ως η μεγάλη κερδισμένη της μεταπανδημικής περιόδου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενίσχυση τόσο στις επισκέψεις όσο και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Το 2025 οι εισπράξεις στην περιφέρεια ήταν αυξημένες κατά 125% σε σχέση με το 2019, ενώ οι επισκέψεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 64%.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Αττικής στις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκε στο 26% από 15% πριν από την πανδημία, ενώ το μερίδιο στις επισκέψεις διαμορφώθηκε στο 23% από 16% το 2019.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Αθήνας ως προορισμού αστικού τουρισμού (city break), αλλά και με την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και την ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ενδεικτικά, τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων στην Αττική αυξήθηκαν συνολικά κατά 30% μεταξύ 2019 και 2025, ενώ αντίστοιχη ήταν η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης την περίοδο 2019-2024.

Ήπειρος σε άνοδο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη διατηρούν την πρωτοκαθεδρία

Μία από τις περιφέρειες με την υψηλότερη ανάπτυξη ήταν η Ήπειρος, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 57% και οι επισκέψεις κατά 69% το 2025 σε σχέση με το 2019.

Η άνοδος συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση των τουριστικών ροών από την Αλβανία. Παρά τη σημαντική βελτίωση, η Ήπειρος εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μικρό μέρος του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας, με περίπου 4% των επισκέψεων και 2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Την ίδια στιγμή, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη εξακολουθούν να αποτελούν τους ισχυρότερους τουριστικούς πυλώνες της χώρας. Οι δύο περιφέρειες απορροφούν συνολικά περίπου το ένα τρίτο των επισκέψεων μη κατοίκων και συνεισφέρουν σχεδόν το ήμισυ των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, τα τουριστικά μεγέθη παραμένουν κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι απώλειες συνδέονται κυρίως με τη μειωμένη κίνηση από βαλκανικές αγορές, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, παρά την αύξηση των επισκέψεων και των εισπράξεων από την Αλβανία.

Παράλληλα, στις συγκεκριμένες περιοχές καταγράφεται ήπια μείωση του ξενοδοχειακού δυναμικού, αλλά και ενδείξεις ποιοτικής αναβάθμισης, με περισσότερες κλίνες και δωμάτια υψηλότερης κατηγορίας.

Γερμανία και Βρετανία παραμένουν οι βασικές αγορές

Σε επίπεδο χωρών προέλευσης, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό.

Το 2025 οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 48% σε σχέση με το 2019, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 40%. Συνολικά, οι δύο αγορές αντιπροσωπεύουν το 29% των συνολικών αφίξεων, με αυξημένη συμβολή σε σχέση με τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας.

Ανοδική ήταν και η πορεία των εισπράξεων, με αύξηση 28% για τη γερμανική αγορά και 46% για τη βρετανική.

Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση καταγράφουν η Ιταλία και η Γαλλία, ενώ ιδιαίτερα δυναμική είναι η παρουσία νέων αγορών.

Αναδυόμενες αγορές ενισχύουν τη θέση τους

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο 2019-2025 σημείωσαν η Σουηδία, η Δανία, οι ΗΠΑ και η Αλβανία.

Οι δύο σκανδιναβικές αγορές αύξησαν τις αφίξεις τους περίπου κατά 50%, ενώ οι εισπράξεις τους διπλασιάστηκαν. Η Αλβανία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση ως προς το μερίδιο στις συνολικές αφίξεις.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ, η σημαντικότερη αγορά μεγάλων αποστάσεων (long haul), ενίσχυσαν περαιτέρω την παρουσία τους, ενώ η Ισπανία σχεδόν διπλασίασε τις αφίξεις της προς την Ελλάδα και αύξησε τις εισπράξεις κατά 46%.

Αντίθετα, ορισμένες αγορές, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κύπρος, δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ η ρωσική αγορά έχει συρρικνωθεί σημαντικά μετά το 2022.

Η Alpha Bank επισημαίνει ότι οι αγορές μεγάλων αποστάσεων παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ενίσχυσης της συνδεσιμότητας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, όπως ο πολιτισμός, η γαστρονομία, ο παράκτιος τουρισμός και η φύση.

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