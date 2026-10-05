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Η Γερμανία και η Γαλλία προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει νέες εξουσίες, οι οποίες θα επιτρέπουν στο μπλοκ να διακόπτει την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εάν η Κίνα ή άλλες χώρες αποσταθεροποιούν τις εμπορικές σχέσεις.

Η πρόταση περιλαμβάνεται σε επιστολή, την οποία είδε το Bloomberg News και η οποία εστάλη τη Δευτέρα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια της Κομισιόν, το οποίο θα επιτρέπει μια αποφασιστική και συστημική αντίδραση», αναφέρεται στην επιστολή, στην οποία προτείνονται «ισχυρά μέτρα, έως και την άμεση διακοπή της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο».

Η επιστολή ζητεί επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα υποχρεώνει την Ευρώπη να περιορίζει τις εξαρτήσεις των αλυσίδων εφοδιασμού της από τρίτες χώρες.

Παρότι στην επιστολή δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην Κίνα, η ΕΕ εξετάζει αυτή την περίοδο τρόπους για να επαναφέρει σε μεγαλύτερη ισορροπία τις εμπορικές σχέσεις της με το Πεκίνο. Η κοινή στάση της Γερμανίας και της Γαλλίας πίσω από αυτές τις προτάσεις τους προσδίδει σημαντικό πολιτικό βάρος ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ στις συναλλαγές αγαθών με την Κίνα διαμορφώθηκε πέρυσι περίπου στα 361 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της εμπορικής ανισορροπίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Το εργαλείο περιορισμού της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα είδος «όπλου δεύτερου πλήγματος» σε περίπτωση γενικευμένου εμπορικού πολέμου με μια χώρα όπως η Κίνα, ανέφεραν Γερμανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρωτόκολλο.

Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ενεργοποιηθεί εάν η Κίνα αποφάσιζε να μπλοκάρει όλες τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, από τις οποίες εξαρτάται η ΕΕ για την παραγωγή σύγχρονων τεχνολογιών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις», αναφέρεται στη γαλλογερμανική επιστολή, στην οποία υποστηρίζεται ότι διάφορες χώρες μετατρέπουν το εμπόριο σε όπλο και στρεβλώνουν τις αγορές.

«Χρειαζόμαστε επείγουσα δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές, να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εφοδιασμού μας και να περιορίσουμε τους κινδύνους», σημειώνεται.

Πέρα από τη δημιουργία των νέων εργαλείων, η Γερμανία και η Γαλλία καλούν την ΕΕ να διερευνά με πιο επιθετικό τρόπο κατά πόσον ολόκληροι κλάδοι, όπως τα χημικά, τα πλαστικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα, βρίσκονται αντιμέτωποι με αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγωγές που επωφελούνται από υψηλές κρατικές επιδοτήσεις.

Τέτοιου είδους έρευνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή νέων δασμών.

Σήμερα, οι αντίστοιχες έρευνες της ΕΕ τείνουν να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα και όχι σε ολόκληρους οικονομικούς κλάδους.

Οι ηγέτες της ΕΕ έδωσαν τον Ιούνιο εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναφέρει στο επίκεντρο των συνομιλιών με το Πεκίνο το εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης με την Κίνα, το οποίο ανήλθε πέρυσι στα 360,6 δισ. ευρώ (404 δισ. δολάρια) και συνέχισε να διευρύνεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε απάντηση, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς ξεκίνησε νέο κύκλο συνομιλιών με το Πεκίνο. Ο Σέφκσοβιτς πρόκειται να ταξιδέψει στην Κίνα στο τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να διαπιστώσει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ενόψει της επικείμενης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ στις Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης πιθανά νέα εμπορικά μέτρα, τα οποία θα επιτρέπουν στην Ένωση να αντιδρά ταχύτερα και με μεγαλύτερη ισχύ απέναντι σε χώρες που υπονομεύουν τις εμπορικές σχέσεις.

Ταυτόχρονα, εξετάζονται μέτρα που θα ενθαρρύνουν τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από συγκεκριμένες χώρες και προμηθευτές.

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