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Η Goldman Sachs στην τελευταία της έκθεση για τη ΔΕΗ αναφέρει ότι η ανάπτυξη των data centers μπορεί να δημιουργήσει σημαντική πρόσθετη αξία, με επίκεντρο το σχεδιαζόμενο hub της Κοζάνης, το οποίο σε πλήρη ανάπτυξη έως το 1 GW θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 4 ευρώ ανά μετοχή στην αποτίμηση της εταιρείας.

Η νέα ανάλυση για τη ΔΕΗ διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή και ανεβάζει την τιμή στόχο στα 27 ευρώ από 26,5 ευρώ προηγουμένως. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 13,4% σε σχέση με τα 23,80 ευρώ που ήταν η τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία της έκθεσης. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η βασική αποτίμηση δεν ενσωματώνει ακόμη οικονομική συνεισφορά από το project των data centers.

Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό ένα πρόσθετο σενάριο αποτίμησης. Εφόσον ο κόμβος της Κοζάνης αναπτυχθεί σταδιακά έως το 1 GW, η πρόσθετη αξία υπολογίζεται σε περίπου 4 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας θεωρητικά την αποτίμηση προς την περιοχή των 31 ευρώ. Το δυνητικό αυτό όφελος αντιστοιχεί σε περίπου 15% επιπλέον της βασικής τιμής στόχου των 27 ευρώ.

Το μοντέλο που διαφοροποιεί τη ΔΕΗ

Η στρατηγική της ΔΕΗ στα data centers διαφέρει από το κλασικό μοντέλο συμμετοχής μιας εταιρείας ενέργειας σε τέτοιες υποδομές. Η εταιρεία δεν θα περιορίζεται μόνο στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή γης, αλλά θα μπορεί να αναπτύσσει, να κατασκευάζει, να κατέχει και να λειτουργεί τις μη πληροφοριακές υποδομές ενός data center.

Με αυτό το μοντέλο, οι δυνητικές πηγές εσόδων διευρύνονται. Εκτός από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνονται μακροχρόνιες μισθώσεις υποδομών και υπηρεσίες συνδεσιμότητας μέσω οπτικών ινών. Η λογική είναι ότι η ΔΕΗ θα αποκτά έκθεση σε συμβασιοποιημένες ταμειακές ροές μεγαλύτερης διάρκειας και σε δραστηριότητες με αυξημένη προβλεψιμότητα εσόδων.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δραστηριότητα εκτός του παραδοσιακού πυρήνα της εταιρείας, ο επενδυτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι χαμηλότερος από όσο αρχικά φαίνεται, εφόσον υπάρχει μεγάλος στρατηγικός πελάτης που θα μοιράζεται μέρος του αναπτυξιακού κινδύνου.

Πρώτο βήμα τα 300 MW

Η πρώτη φάση του Kozani Data Center Hub προβλέπει δυναμικότητα 300 MW και περιλαμβάνεται ήδη στο υφιστάμενο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών τοποθετείται έως το τέλος του 2026, ενώ η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία εκτιμάται έως το τέλος του 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί στρατηγικός εταίρος.

Η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εμπιστευτικές συζητήσεις με hyperscalers. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται η έκθεση, η ανακοίνωση μιας πρώτης συμφωνίας ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Μετά τα αρχικά 300 MW, το project μπορεί να επεκταθεί σε 1 GW και σε μεταγενέστερη φάση ακόμη και στα 2 GW.

Η ανάλυση περιορίζει πάντως το θετικό σενάριο στο 1 GW, καθώς μια περαιτέρω επέκταση θα απαιτούσε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και πιθανότατα πρόσθετη παραγωγική ισχύ για να καλυφθούν οι απαιτήσεις ενεργειακής εφεδρείας.

Έως 10% ενίσχυση του EBITDA

Στο σενάριο ανάπτυξης της Κοζάνης έως το 1 GW την περίοδο 2028-2033, η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 4 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τις βασικές υποδομές και δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό πληροφορικής και ψύξης.

Με εκτιμώμενη απόδοση της επένδυσης 12%, έναντι στόχου περίπου 14% που έχει παρουσιάσει η ίδια η εταιρεία, η ανάπτυξη του project θα μπορούσε να ενισχύσει το EBITDA κατά περίπου 10% σε σχέση με το βασικό σενάριο από το 2030 και μετά.

Ισχυρή κερδοφορία έως το 2030

Ανεξάρτητα από την πρόσθετη προοπτική των data centers, οι εκτιμήσεις παραμένουν ισχυρές για τα βασικά οικονομικά μεγέθη. Το EBITDA προβλέπεται να αυξηθεί από 2,046 δισ. ευρώ το 2025 σε 3,747 δισ. ευρώ το 2030, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 13%.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 448 εκατ. ευρώ σε 1,116 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή τοποθετούνται στα 1,90 ευρώ το 2030.

Η βασική πρόκληση παραμένει η ένταση του επενδυτικού προγράμματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να παραμείνουν αρνητικές μεσοπρόθεσμα, ενώ ο καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 6,5 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 11 δισ. ευρώ το 2030. Η μόχλευση, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί κοντά στις 3 φορές το EBITDA, δηλαδή στο κάτω όριο του εύρους 3 έως 3,5 φορές που έχει θέσει η διοίκηση.