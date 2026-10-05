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Η Schneider Electric συμφώνησε να εξαγοράσει την εταιρεία βιομηχανικού λογισμικού PTC έναντι περίπου 22,6 δισ. δολαρίων, προχωρώντας στη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού λογισμικού.

Ο γαλλικός όμιλος, ο οποίος κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποκτήσει την PTC, με έδρα τη Βοστώνη, μέσω συναλλαγής που θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Με την κίνηση αυτή, η Schneider προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της λογισμικό μηχανικής και σχεδιασμού που χρησιμοποιείται σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική και η ιατρική τεχνολογία, διευρύνοντας σημαντικά τις ψηφιακές δυνατότητές της.

Το μεγάλο στοίχημα στο AI

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο κύμα εξαγορών από βιομηχανικούς ομίλους που επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη έκθεση στους τομείς οι οποίοι αναπτύσσονται με ταχύτητα λόγω της έκρηξης της AI και των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές data centers.

Τον Ιούλιο, η ABB κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας βιομηχανικών εξαρτημάτων Rotork, σε συναλλαγή αξίας 5,5 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στην ηλεκτροκίνηση και τον αυτοματισμό.

Τον ίδιο μήνα, η Schneider συμφώνησε επίσης να αποκτήσει την Cognite έναντι 3,1 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω τις δραστηριότητές της στο βιομηχανικό λογισμικό δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η προσφορά για την PTC ενσωματώνει premium άνω του 40% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της αμερικανικής εταιρείας.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν έντονη. Η μετοχή της Schneider υποχώρησε έως και 10% στο Παρίσι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τον Ιανουάριο του 2025. Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, πάντως, είχε ενισχυθεί σχεδόν κατά 30% μέσα στο 2026.

Αντίθετα, η PTC, η οποία είχε χάσει περίπου 17% στο ίδιο διάστημα, σημείωσε ισχυρό άλμα στις προσυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

«Καλύπτει ένα από τα τελευταία κενά»

«Από στρατηγικής άποψης, η συναλλαγή καλύπτει ένα από τα εναπομείναντα κενά στο χαρτοφυλάκιο λογισμικού της Schneider», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Jefferies, Λούκας Φερχάνι.

Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που απευθύνεται στους καταναλωτές. Ωστόσο, ευρωπαϊκοί βιομηχανικοί όμιλοι όπως οι Siemens, Schneider και ABB εξακολουθούν να διεκδικούν σημαντικό μερίδιο της αγοράς στις εφαρμογές AI για βιομηχανικούς πελάτες, ενώ παράλληλα αποτελούν κρίσιμους προμηθευτές εξοπλισμού για τα data centers.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Schneider, Ολιβιέ Μπλουμ, δήλωσε ότι η εξαγορά της PTC θα δημιουργήσει «την πληρέστερη δύναμη λογισμικού και AI στον κλάδο».

Από την πλευρά του, ο CEO της PTC, Νιλ Μπαρούα, ανέφερε ότι η εταιρεία του θα αποκτήσει «σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα και πόρους για να επιταχύνει την καινοτομία», ενώ παράλληλα θα μπορέσει να διευρύνει τη γεωγραφική της παρουσία.

Η Schneider, η οποία διαθέτει χρηματιστηριακή αξία περίπου 158 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι το συνολικό τίμημα σε μετρητά για την PTC, ύψους περίπου 22 δισ. ευρώ, έχει εξασφαλιστεί μέσω ενδιάμεσης χρηματοδότησης από τη Morgan Stanley και τη Société Générale.

Οι ανησυχίες για χρέος και χρηματοδότηση

Αναλυτές της RBC, με επικεφαλής τον Μαρκ Φίλντινγκ, εκτιμούν ότι η PTC προσθέτει στη Schneider ένα περιουσιακό στοιχείο «υψηλής ποιότητας και υψηλών περιθωρίων κέρδους» σε εύλογη αποτίμηση.

Παράλληλα, όμως, προειδοποιούν για τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ενσωμάτωση της εταιρείας και η δημιουργία ενός πραγματικά «ηγετικού χαρτοφυλακίου λογισμικού και AI».

«Σημειώνουμε ότι η σημαντική αύξηση της απαιτούμενης μόχλευσης είναι πιθανό να επαναφέρει τις μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με την κατανομή κεφαλαίων στη Schneider», ανέφερε η RBC.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τρίτο τρίμηνο του 2027. Η χρηματοδότησή της προβλέπεται να γίνει μέσω συνδυασμού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 6 δισ. ευρώ και έκδοσης νέου χρέους ύψους έως 17 δισ. ευρώ.

Η Morgan Stanley λειτουργεί ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Schneider για τη συναλλαγή, ενώ η Evercore έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου της PTC.

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