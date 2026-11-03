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Σε θετικό κλίμα αλλά χωρίς ουσιαστική λύση, εξελίχθηκε η τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Eργασίας για την υπόθεση της διασφάλισης των θέσεων εργασίας των 2.500 εργαζομένων στην Pizza Fan. Η συνάντηση θα επαναληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα, με βασικό αντικείμενο το ενδιαφέρον επενδυτών για την εξαγορά της αλυσίδας.

Mέχρι στιγμής, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της αλυσίδας έχουν πληρωθεί τους μισθούς του Οκτωβρίου το σύνολο των εργαζομένων (περίπου 500) της μητρικής εταιρίας και το 80% των εργαζομένων σε καταστήματα franchise.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της αλυσίδας ζήτησαν να τεθεί αίτημα προς την αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) για αποδέσμευση των λογαριασμών της εταιρίας, τροποποιητικές δηλώσεις για την πληρωμή των οφειλών στην ΑΑΔΕ, καθώς και αλλαγή διαχειριστή, που θα τρέξει την επανεκκίνηση της εταιρίας.

Ειδικότερα ζητούν οι τροποποιητικές δηλώσεις στην ΑΑΔΕ να «τρέξουν» έως την επόμενη Παρασκευή, προσδοκώντας η οφειλή να υποχωρήσει έως 30%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο επενδυτές από τη Ελλάδα και το εξωτερικό βρίσκονται σε άτυπη διαβούλευση για την εξαγορά της αλυσίδας.

Η Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού (ΠΟΕΕΤ), που συμμετείχε στη συνάντηση, κατέθεσε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης ως προς την προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις καθολικής εν τοις πράγματι αδυναμίας λειτουργίας των επιχειρήσεων, λόγω σοβαρών ποινικών ή φορολογικών αδικημάτων του εργοδότη (ιδίως συνεπεία κατάσχεσης κεντρικών εξυπηρετητών και δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο διερεύνησης κακουργηματικής φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες).

Με την πρόταση ζητούν την ενεργοποίηση των έκτακτων μηχανισμών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με καταβολή κρατικής αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς και την προσωρινή ταμειακή εκταμίευση από τη Δ.ΥΠ.Α., η οποία ανακτάται πλήρως και κατά προτεραιότητα από τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπαιτίων μέσω του θεσπιζόμενου υπερπρονομίου, εξασφαλίζοντας πλήρη δημοσιονομική ουδετερότητα.

Επίσης ζητούν την άμεση διοικητική απεμπλοκή 2.500 και πλέον εργαζομένων από το διοικητικό/πληροφοριακό κώλυμα που οδηγεί σε αδιέξοδο, του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», άρση της εργασιακής ομηρίας, δυνατότητα άμεσης εύρεσης νέας απασχόλησης και σύναψης σύμβασης εργασίας χωρίς συστημικά κωλύματα ή ταχεία υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας, και αναδρομική αποκατάσταση των ασφαλιστικών.