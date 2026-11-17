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Μια από τις μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις μεταξύ επενδυτικών κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών (private equity) ενδέχεται να πυροδοτήσει η απόφαση της CVC να υπαναχωρήσει από συμφωνία ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ για την εξαγορά του ιταλικού ομίλου συστατικών τροφίμων Irca από την ανταγωνίστριά της Advent International.

Η κίνηση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη για τον κλάδο, καθώς αφορά σε μια συμφωνία εξαγοράς που έχει ήδη υπογραφεί και θεωρείται δεσμευτική, με την αποχώρηση του αγοραστή να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη νομική αντιπαράθεση μεταξύ δύο από τους ισχυρότερους επενδυτικούς ομίλους διεθνώς.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η CVC ενημέρωσε την Advent πριν από μερικές εβδομάδες ότι σκοπεύει να αποσυρθεί από τη συμφωνία αγοράς της Irca, υποστηρίζοντας ότι τα αποτελέσματα ενδελεχούς οικονομικού ελέγχου καθιστούν πλέον μη βιώσιμη τη συναλλαγή.

Τι επικαλείται η CVC για την υπαναχώρηση

Η CVC υποστηρίζει ότι προχώρησε σε εξειδικευμένη χρηματοοικονομική διερεύνηση των στοιχείων που είχε λάβει κατά τη διαδικασία ελέγχου της εταιρείας πριν από την εξαγορά.

Σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία, τα συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας οδήγησαν στην εκτίμηση ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας δεν είναι πλέον οικονομικά δικαιολογημένη.

«Η εκτεταμένη εγκληματολογικού τύπου χρηματοοικονομική ανάλυση των πληροφοριών που μας παρασχέθηκαν κατά τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας αποκάλυψε ότι η συναλλαγή δεν είναι πλέον βιώσιμη», ανέφερε η CVC σε δήλωσή της προς τους Financial Times.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις της καθοδηγούνται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικής διαχείρισης που έχει απέναντι στους επενδυτές της, υπογραμμίζοντας πως η μη ολοκλήρωση της εξαγοράς εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των επενδυτών και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών.

Με αυτόν τον τρόπο, η CVC επιχειρεί να δικαιολογήσει την απόφασή της να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία για την οποία είχε ήδη δεσμευθεί συμβατικά.

Η Advent απορρίπτει την υπαναχώρηση και προειδοποιεί για νομικές ενέργειες

Η αντίδραση της Advent International ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη.

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία ξεκαθάρισε ότι αναμένει από τη CVC να τηρήσει τη συμφωνία και να ολοκληρώσει την εξαγορά, προειδοποιώντας ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να προστατεύσει τα δικαιώματά της.

«Η Advent απορρίπτει κατηγορηματικά την προσπάθεια της CVC να αποχωρήσει από μια υπογεγραμμένη και δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της Irca», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει, η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από εκτεταμένη διαδικασία ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), ενώ η ίδια υποστηρίζει πλήρως την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας πώλησης.

Η Advent δήλωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε «όλα τα κατάλληλα μέτρα» για την προάσπιση των δικαιωμάτων της, καθώς και των συμφερόντων της Irca και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων μερών.

Η ιταλική εταιρεία, από την πλευρά της, αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Μια πρωτοφανής σύγκρουση δύο κολοσσών των private equity

Η αντιπαράθεση ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες νομικές διαμάχες που έχουν καταγραφεί μεταξύ εταιρειών private equity.

Η Advent, με έδρα τη Βοστώνη, και η CVC, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, συγκαταλέγονται στους πιο δραστήριους επενδυτικούς ομίλους στην ευρωπαϊκή αγορά εξαγορών.

Παράλληλα, αποτελούν σημαντικούς παίκτες στον διεθνή κλάδο των ιδιωτικών κεφαλαίων, η αξία του οποίου εκτιμάται σε 25 τρισ. δολάρια.

Παρότι οι μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι ανταγωνίζονται για την απόκτηση ελκυστικών επιχειρήσεων, συχνά συνεργάζονται μεταξύ τους σε άλλες συναλλαγές.

Γι’ αυτό και η απόπειρα ακύρωσης μιας υπογεγραμμένης συμφωνίας μεταξύ δύο τέτοιων εταιρειών θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο γεγονός.

Στο παρελθόν, επενδυτικά κεφάλαια και στρατηγικοί αγοραστές έχουν επιχειρήσει να αποχωρήσουν από συμφωνίες εξαγορών, επικαλούμενοι συνήθως γεγονότα που προκαλούν ουσιώδη αρνητική μεταβολή στις συνθήκες της συναλλαγής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πανδημία του κορωνοϊού και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Στην περίπτωση της Irca, ωστόσο, η διαφωνία φαίνεται να επικεντρώνεται στην οικονομική κατάσταση της ίδιας της επιχείρησης και στο κατά πόσον οι εξελίξεις δικαιολογούν την υπαναχώρηση του αγοραστή.

Η επιδείνωση των επιδόσεων της Irca και ο επίμαχος οικονομικός έλεγχος

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η CVC υποστηρίζει ότι οι οικονομικές επιδόσεις της Irca επιδεινώθηκαν μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Η εξέλιξη αυτή φέρεται να οδήγησε την επενδυτική εταιρεία στη διενέργεια πρόσθετου, ενδελεχούς χρηματοοικονομικού ελέγχου, τα αποτελέσματα του οποίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες της για την οικονομική κατάσταση του ιταλικού ομίλου.

Από την άλλη πλευρά, η Advent θεωρεί ότι δεν συντρέχουν οι συμβατικές προϋποθέσεις ούτε υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν στη CVC να αποχωρήσει από τη συμφωνία.

Σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η Advent επιμένει ότι ο αγοραστής δεν μπορεί να επικαλεστεί τα συγκεκριμένα ευρήματα για να ακυρώσει μια συναλλαγή που είχε συμφωνηθεί έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία πώλησης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Irca είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων επενδυτικών κεφαλαίων πριν επιλεγεί η CVC.

Πώς η CVC κέρδισε τη διαδικασία πώλησης

Η Advent είχε αποκτήσει την Irca το 2022, προχωρώντας σε επένδυση στον κλάδο των συστατικών και ημιέτοιμων προϊόντων για τη βιομηχανία τροφίμων.

Νωρίτερα φέτος ξεκίνησε οργανωμένη διαδικασία πώλησης, επιδιώκοντας να αποεπενδύσει από τον ιταλικό όμιλο και να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή της.

Η διαδικασία προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών εταιρειών private equity, οι οποίες κατέθεσαν πολλαπλές δεσμευτικές προσφορές.

Τελικά, η CVC αναδείχθηκε προτιμητέος αγοραστής, με την επιλογή της να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την ικανότητά της να ολοκληρώσει γρήγορα τη συναλλαγή.

Η συγκεκριμένη παράμετρος φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Advent να προχωρήσει σε συμφωνία με τη CVC αντί άλλων ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Η σημερινή αντιπαράθεση δημιουργεί πλέον σοβαρά ερωτήματα για την τύχη της συναλλαγής, αλλά και για τις οικονομικές και νομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια πιθανή ακύρωσή της.

Οι αυξήσεις στο κακάο και η ασθενέστερη ζήτηση

Η Irca δραστηριοποιείται στην παραγωγή συστατικών και ημιέτοιμων προϊόντων για τη ζαχαροπλαστική, την αρτοποιία, τη σοκολατοποιία και την παραγωγή παγωτού.

Το τελευταίο διάστημα η εταιρεία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δυσκολίες, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την άνοδο των τιμών του κακάο και άλλων πρώτων υλών, αλλά και με την υποχώρηση της ζήτησης.

Οι παράγοντες αυτοί έχουν επηρεάσει και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, μεταξύ των οποίων η Lindt, επιβαρύνοντας το λειτουργικό περιβάλλον της αγοράς προϊόντων σοκολάτας και ζαχαροπλαστικής.

Το υψηλότερο κόστος των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη καταναλωτική ζήτηση, δημιουργεί προκλήσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και προμήθεια συστατικών τροφίμων.

Για τη CVC, σύμφωνα με τις πηγές, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών της Irca αποτέλεσε την αφετηρία για τον πρόσθετο έλεγχο που οδήγησε τελικά στην απόφαση υπαναχώρησης.

Η Advent, αντίθετα, επιμένει ότι οι εξελίξεις αυτές δεν δικαιολογούν την ακύρωση μιας ήδη δεσμευτικής συμφωνίας.

Στον ορίζοντα διαιτησία για την εξαγορά των 3 δισ. ευρώ

Η συναλλαγή είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η απόφαση της CVC να επιχειρήσει την αποχώρησή της δημιουργεί πλέον αβεβαιότητα για το αν η εξαγορά θα προχωρήσει και υπό ποιους όρους.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας, εάν οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να επιλύσουν τη διαφωνία τους, η υπόθεση θα οδηγηθεί σε διαδικασία διαιτησίας.

Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας μεγάλης νομικής αντιπαράθεσης μεταξύ δύο κορυφαίων ομίλων της διεθνούς αγοράς ιδιωτικών κεφαλαίων.

Πέρα από την τύχη της Irca, η υπόθεση έχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο των εξαγορών, καθώς αναδεικνύει τα όρια της δυνατότητας ενός επενδυτή να υπαναχωρεί από μια υπογεγραμμένη συμφωνία όταν μεταβάλλονται οι οικονομικές συνθήκες ή προκύπτουν νέα ευρήματα από χρηματοοικονομικούς ελέγχους.

Η έκβαση της διαμάχης ενδέχεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αντίστοιχες διαφωνίες σε μελλοντικές συναλλαγές private equity.