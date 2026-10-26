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Ένα διαφορετικό επενδυτικό στοίχημα στη γαλλική αγορά κρατικών ομολόγων αναλαμβάνει το Australian Retirement Trust, το δεύτερο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Αυστραλίας, εκτιμώντας ότι οι αγορές έχουν υπερτιμήσει τόσο τους δημοσιονομικούς κινδύνους της Γαλλίας όσο και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Το ταμείο άρχισε να τοποθετείται σε γαλλικά δεκαετή ομόλογα τον Σεπτέμβριο, όταν οι αποδόσεις ξεπέρασαν το 4,5%, και ενίσχυσε τις αγορές του τον Οκτώβριο, καθώς η πολιτική αστάθεια και οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας οδήγησαν τις αποδόσεις στο 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

«Θεωρούμε ότι η αγορά έχει προεξοφλήσει υπερβολικά τόσο την έκταση του κύκλου αυξήσεων επιτοκίων της ΕΚΤ όσο και τη δημοσιονομική επιδείνωση που ενδέχεται να ακολουθήσει», δήλωσε στο Bloomberg ο Τζίμι Λούκα, ανώτερο στέλεχος διαχείρισης χαρτοφυλακίου του Australian Retirement Trust, το οποίο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία περίπου 370 δισ. αυστραλιανών δολαρίων, δηλαδή περίπου 260 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Γαλλικά ομόλογα: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 οι αποδόσεις

Η αναταραχή στη γαλλική αγορά χρέους ξυπνά μνήμες από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα και οι κοινωνικές αντιδράσεις δυσχεραίνουν την προσπάθεια περιορισμού του αυξανόμενου δημόσιου χρέους.

Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5% τον Οκτώβριο, ενώ η διαφορά απόδοσης έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου διπλασιάστηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου, φτάνοντας περίπου τις 170 μονάδες βάσης την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την κρίση δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης το 2011.

Η εξέλιξη αντανακλά την αυξημένη ανησυχία των επενδυτών για τη δημοσιονομική πορεία της Γαλλίας, αλλά και για το κατά πόσο η κυβέρνηση θα καταφέρει να εφαρμόσει το σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους 54 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανότητα οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης να εμποδίσουν την υλοποίηση των μέτρων που απαιτούνται για τον περιορισμό του ελλείμματος και τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Louca, τόσο η κυβέρνηση όσο και ο Εθνικός Συναγερμός αναμένεται να εντάξουν σχέδια μείωσης του ελλείμματος στις πολιτικές τους θέσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Γιατί αγοράζει γαλλικό χρέος το αυστραλιανό ταμείο

Η στρατηγική του Australian Retirement Trust βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι αγορές ενδέχεται να αντιδρούν υπερβολικά στις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες. Το ταμείο ακολουθεί ένα πρόγραμμα δυναμικής κατανομής κεφαλαίων, το οποίο επιδιώκει να εντοπίζει ευκαιρίες σε αγορές όπου οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους.

Η άνοδος των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων πάνω από το 5% διεύρυνε, σύμφωνα με τον Louca, την απόσταση από την αποτίμηση που θεωρεί εύλογη το ταμείο, δημιουργώντας περιθώριο για ενίσχυση των θέσεών του.

Παράλληλα, το Australian Retirement Trust εκτιμά ότι οι αγορές ενδέχεται να υπερεκτιμούν την έκταση της νομισματικής σύσφιγξης που θα χρειαστεί να εφαρμόσει η ΕΚΤ.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις βραχυπρόθεσμα, ωστόσο επιβαρύνουν τα εισοδήματα και την οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ταμείου, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας θα μπορούσε τελικά να περιορίσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει σε υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων.

Η Γαλλία αποτελεί μία από τις αγορές στις οποίες το ταμείο διατηρεί αυξημένη έκθεση, μαζί με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, διατηρεί ελαφρώς μειωμένες θέσεις σε αμερικανικά και ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι οι ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και ο πληθωρισμός δεν αποτυπώνονται πλήρως στις αποδόσεις τους.

Ανάσα για τη Γαλλία μετά την απόφαση της Moody’s

Μια προσωρινή ανάσα πήρε η γαλλική αγορά μετά την απόφαση του οίκου Moody’s Ratings να διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας την Παρασκευή, αποφεύγοντας μια νέα υποβάθμιση.

Παράλληλα, η απουσία εκτεταμένων επεισοδίων βίας και λεηλασιών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνέβαλε στην προσωρινή αποκλιμάκωση των πιέσεων. Τη Δευτέρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των γαλλικών δεκαετών ομολόγων ενισχύθηκαν κατά 68 μονάδες, φτάνοντας στις 108,31 μονάδες.

Ωστόσο, η διατήρηση της αξιολόγησης δεν εξαλείφει τους δημοσιονομικούς κινδύνους. Αναλυτές της Bloomberg εκτιμούν ότι οι πιέσεις για περαιτέρω δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις παραμένουν ισχυρές και ότι ο κίνδυνος μελλοντικής υποβάθμισης δεν έχει εκλείψει.

Το παράδειγμα Ελλάδας και Ιταλίας

Για το Australian Retirement Trust, η εμπειρία της Ευρώπης από την προηγούμενη κρίση χρέους αποτελεί λόγο να αξιολογεί τη Γαλλία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως σημείωσε ο Λούκα, η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν πλέον πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, εξέλιξη που θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί κατά την κορύφωση της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική του αυστραλιανού ταμείου να αξιοποιεί τις περιόδους έντονης μεταβλητότητας για την αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών. Για τη γαλλική αγορά, ωστόσο, η επόμενη περίοδος θα παραμείνει κρίσιμη, καθώς η δημοσιονομική πολιτική, η πολιτική σταθερότητα και η κατεύθυνση των επιτοκίων της ΕΚΤ θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των αποδόσεων.