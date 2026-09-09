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Το αμερικανικό hedge fund, Millennium Management, με επικεφαλής τον Ίζι Ίνγκλαντερ (Izzy Englander) προετοιμάζει το άνοιγμα του πρώτου του γραφείου στην Αθήνα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του δισεκατομμυριούχου Κρις Ρόκος να μεταφέρει την έδρα του στην Ελλάδα, ενισχύοντας το προφίλ της χώρας ως αναδυόμενου διεθνούς επενδυτικού κέντρου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας της ελληνικής κυβέρνησης για την προσέλκυση ισχυρών παραγόντων του City του Λονδίνου, προσφέροντας ένα σταθερό και ελκυστικό φορολογικό καθεστώς για εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.

Παράλληλα, το κύμα αποχώρησης διαχειριστών κεφαλαίων (fund managers) από το Ηνωμένο Βασίλειο σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, την Ελβετία και πλέον την Αθήνα, τροφοδοτείται από την αύξηση της φορολογίας και την κατάργηση του καθεστώτος non-dom από τη βρετανική κυβέρνηση, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στο Λονδίνο. Επιπλέον, οι εγγυήσεις ασφάλειας και η σταθερότητα που προσφέρει η Ελλάδα λειτουργούν ενισχυτικά έναντι άλλων περιοχών με γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Millennium Management ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο της γραφείο στην Αθήνα, ενισχύοντας τα διαπιστευτήρια της πόλης ως αναδυόμενου κόμβου για αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds), μετά την είδηση ότι ο Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα.

Το πολυστρατηγικό (multistrategy) fund του Ίζι Ίνγκλαντερ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές για το νέο παράρτημα και τη στελέχωσή του, δήλωσαν άτομα με γνώση των σχεδίων. Ο Ραχούλ Τσόπρα (Rahul Chopra), διαχειριστής χαρτοφυλακίου με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν τη μετακίνηση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς τα σχέδια είναι ιδιωτικά. Εκπρόσωπος της Millennium αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τα σχέδια αυτά έρχονται καθώς η Αθήνα ξεκινά μια εκστρατεία γοητείας (charm offensive) σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους πλούσιους ιδρυτές hedge funds του Ηνωμένου Βασιλείου και να τους δελεάσει να μεταβούν από το Mayfair στο Αιγαίο. Το επόμενο ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Λονδίνο είναι πιθανό να περιλαμβάνει συναντήσεις με χρηματιστές και επενδυτές για τη συζήτηση πιθανών μετακινήσεων, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, σύμφωνα με πηγές με γνώση του ταξιδιού.

Αυτό θα μπορούσε να φαντάζει υπερβολικά φιλόδοξο, έως και παράλογο, στο απόγειο της κρίσης της χώρας, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ εκτοξευόταν στα ύψη. Αλλά μετά την προσέλκυση του Ρόκος, η Ελλάδα αποτελεί βασικό διεκδικητή για τους υπερπλούσιους που φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρόταση του Πιερρακάκη προστίθεται σε μια αυξανόμενη λίστα προορισμών που μάχονται αθόρυβα για να προσελκύσουν το ταλέντο του Λονδίνου — μια εκστρατεία που έχει ενταθεί μετά τους διαδοχικούς προϋπολογισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου που αύξησαν τους φόρους για τους πλουσιότερους. Και με τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας, Τζον Χίλι, «παγιδευμένο» ανάμεσα στις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων που αυξάνουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και στη δέσμευση να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες του προκατόχου του, οι προσδοκίες αυξάνονται ότι βρίσκονται καθ’ οδόν περισσότεροι φόροι.

Βεβαίως, προσθέτει το Bloomberg, το Λονδίνο παραμένει ο κυρίαρχος κόμβος hedge funds εκτός των ΗΠΑ, με τον τομέα να υποστηρίζει περίπου 40.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και να παράγει 3,9 δισ. λίρες σε φορολογικά έσοδα, σύμφωνα με έκθεση του φορέα AIMA. Οι 400 δισ. λίρες (542 δισ. δολάρια) σε υπό διαχείριση κεφάλαια hedge funds στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του παγκόσμιου συνόλου και έως και το 85% του ευρωπαϊκού συνόλου, σύμφωνα με έκθεση της TheCityUK από τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, οι αναδυόμενοι κόμβοι «ροκανίζουν» σταδιακά αυτά τα ποσοστά.

Αν και η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως δεύτερου μεγαλύτερου κόμβου hedge funds «δεν θα ξετυλιχθεί εν μια νυκτί, είναι σαφές ότι το ταλέντο είναι πλέον πιο ευκίνητο από ποτέ και οι δικαιοδοτικές επιλογές τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρείες είναι πολλές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AIMA, Τζακ Ίνγκλις.

Οι προκλήσεις για το «στέμμα» του Λονδίνου ως σημείου αναφοράς των hedge funds στην Ευρώπη φαίνονται στη διασπορά της Brevan Howard, του πρώην εργοδότη του Ρόκος, το πρώτο συνθετικό της οποίας προέρχεται από τα αρχικά των συνιδρυτών της.

Ο Τρύφων Νάτσης, το “N” στη Brevan, εδρεύει πλέον στο Αμπού Ντάμπι. Ο Άλαν Χάουαρντ έχει μετακομίσει στη Γενεύη, όπως ανέφερε το Bloomberg πέρυσι. Αν και το hedge fund ήταν πάντα εγγεγραμμένο στα Νησιά της Μάγχης, ο κύριος κόμβος του ήταν ιστορικά το Λονδίνο.

«Μια κίνηση από κάποιον τόσο εξέχοντα όσο ο Ρόκος θα γίνει σίγουρα αντιληπτή από άλλους που υπολογίζουν ήδη τους αριθμούς», δήλωσε ο Μπρούνο Σνέλερ, βασικός εταίρος στο πολυοικογενειακό γραφείο (multifamily office), Erlen Capital Management. «Για το Λονδίνο, αυτό έχει σημασία: μόλις οι πλούσιοι άνθρωποι αποκτήσουν πολλές βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, το εμπόδιο για να αποχωρήσουν γίνεται χαμηλότερο».

Αν και η πολιτική του σταθερού φόρου (flat tax) της Ελλάδας για τα εισοδήματα εξωτερικού είναι παρόμοια με εκείνη του Μιλάνου, της οποίας η εκστρατεία για το «άδειασμα του Λονδίνου» αποτελεί πηγή άγχους για τη βρετανική πρωτεύουσα, σε αντίθεση με την ιταλική φορολογική πολιτική, έχει παραμείνει σταθερή από την ίδρυσή της. Ο συντελεστής της Ιταλίας, αντίθετα, έχει αυξηθεί δύο φορές από την εισαγωγή του και ανέρχεται πλέον στις 300.000 ευρώ (349.290 δολάρια) ετησίως.

Ωστόσο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αυτά που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση του επίμαχου φορολογικού καθεστώτος non-dom στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη σειρά φόρων περιουσίας που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Τα μεγαλύτερα hedge funds —συμπεριλαμβανομένων των Millennium, Point72 Asset Management και Qube Research and Technologies— έχουν μεταφέρει διαπραγματευτές (traders) από το Λονδίνο στο Ντουμπάι, όπου δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η Brevan Howard απασχολεί πλέον περισσότερους από 100 ανθρώπους στο Αμπού Ντάμπι και έχει καταστήσει το εμιράτο το μεγαλύτερο κέντρο ανάληψης κινδύνου.

Αυτό έχει ανεβάσει τη «θερμοκρασία» στο Γουέστμινστερ, όπου κάθε νέα αποχώρηση υψηλού προφίλ προβάλλεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως απόρριψη της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης των Εργατικών.

Ο σκιώδης Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντριου Γκρίφιθ, τόνισε σε ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη τους 38.000 μέσους φορολογούμενους που θα χρειάζονταν για να αναπληρώσουν την απώλεια των φόρων που πλήρωνε ο Ρόκος. Ο δισεκατομμυριούχος κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελευταία ετήσια λίστα των Sunday Times με τους κορυφαίους φορολογούμενους, με φορολογικό λογαριασμό 330 εκατ. λιρών (447 εκατ. δολάρια).

«Αυτή είναι μεγάλη δημοσιονομική ανάσα που πληρώθηκε, Υπουργέ», δήλωσε ο Γκρίφιθ. «Και αυτό σημαίνει υψηλότερους φόρους για όλους τους άλλους ή χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει σταθερά ότι οι τροποποιημένοι κανόνες με τους οποίους αντικατέστησε το καθεστώς non-dom παραμένουν ανταγωνιστικοί, επιτρέποντας στους νεοαφιχθέντες 100% φοροελάφρυνση για τα εισοδήματα εξωτερικού για τέσσερα χρόνια. Σε ομιλία του στην οποία εξέθεσε το οικονομικό του όραμα λίγο πριν γίνει γνωστή η αποχώρηση του Ρόκος τη Δευτέρα, ο Χίλι επέμεινε ότι η δημιουργία πλούτου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός για ταλέντα και επενδύσεις με ένα ανταγωνιστικό και σταθερό φορολογικό σύστημα, βαθιές κεφαλαιαγορές, πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης και ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και όντως, επισημαίνει το Bloomberg, το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί αρκετά κρίσιμα πλεονεκτήματα. Το βάθος του οικοσυστήματος που υποστηρίζει τη βιομηχανία των hedge funds στο Λονδίνο είναι ασυναγώνιστο εκτός της Νέας Υόρκης, με την πόλη να κατέχει ηγετική θέση στη διαχείριση κεφαλαίων, τη θεματοφυλακή, τις υπηρεσίες prime brokerage και τον λογιστικό έλεγχο. Και τα παγκόσμιας κλάσης πανεπιστήμιά του συνεχίζουν να παράγουν μια «ζώνη μεταφοράς» από εξαιρετικά ταλέντα που ξεκινούν καριέρα στα χρηματοοικονομικά.

Ωστόσο, είναι στην κορυφή του κλάδου όπου ο ανταγωνισμός για ταλέντα διεξάγεται πιο σκληρά. Ο δισεκατομμυριούχος «γίγαντας» των hedge funds, Ρέι Ντάλιο, έχει δημιουργήσει οικογενειακό γραφείο (family office) στο Αμπού Ντάμπι, ενώ ο διάσημος έμπορος πετρελαίου, Πιέρ Αντουράντ, μετακόμισε στο Ντουμπάι στις αρχές αυτού του έτους, σύμφωνα με άτομο με γνώση του θέματος. Εκπρόσωπος του Αντουράντ αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να δημιουργήσεις ένα hedge fund», δήλωσε ο Άλιξ Γουντ, διαχειριστής hedge fund με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο στην Kernow Asset Management. «Ο συνδυασμός ταλέντου, κεφαλαίου και χρηματοοικονομικής τεχνογνωσίας του Λονδίνου είναι απίστευτα δύσκολο να αναπαραχθεί. Το πού ξοδέψεις τα έσοδα είναι άλλο θέμα».

Παρ’ όλα αυτά, οι αλληλεπιδράσεις από τον πόλεμο του Ιράν που περιλάμβανε επιθέσεις με drones και πυραύλους στα ΗΑΕ έχουν δώσει στη ρητορική των ανταγωνιστικών κόμβων μια νέα έμφαση, ακόμη και αν οι περισσότερες επιθέσεις αναχαιτίστηκαν. Εναλλακτικοί προορισμοί όπως η Ελβετία, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τώρα ακόμη και η Αθήνα είναι σε θέση να διαφημίσουν τη συγκριτική τους ασφάλεια και σταθερότητα.

«Για τα εξαιρετικά ευκίνητα και πλούσια άτομα, η απόφαση αφορά όλο και περισσότερο το συνολικό πακέτο: φορολογική βεβαιότητα, τρόπο ζωής, συνδεσιμότητα και πρόσβαση στην Ευρώπη», δήλωσε ο Σνέλερ.

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