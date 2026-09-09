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Η Αθήνα έπεισε τον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund Κρις Ρόκος να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλα επενδυτικά κεφάλαια που θέλει να προσελκύσει μέσω φορολογικών κινήτρων, γράφουν οι Financial Times σε σημερινό τους θέμα.

Νωρίτερα φέτος, ένα μεγάλο hedge fund του Λονδίνου με γραφεία σε όλο τον κόσμο δέχθηκε μια απρόσμενη προσέγγιση: εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης επικοινώνησαν μαζί του παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα εγκατάστασης στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα ήρθε στα γραφεία μας και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση… προωθούσαν τα δημοσιονομικά οφέλη για τα hedge funds», ανέφερε στέλεχος του fund στους FT.

Η Ελλάδα επιχειρεί πλέον να ανταγωνιστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τις χώρες του Κόλπου, εφαρμόζοντας ένα νέο φορολογικό καθεστώς με στόχο να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια και να ενθαρρύνει τη δημιουργία ουσιαστικών δραστηριοτήτων στην Αθήνα.

Η χώρα προσφέρει εδώ και χρόνια φορολογικά κίνητρα σε εύπορους ιδιώτες, ωστόσο τον Ιούνιο, μετά από διαβουλεύσεις με διαχειριστές hedge funds, εισήγαγε ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και hedge funds. Οι δικαιούχοι επαγγελματίες που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα καταβάλλουν φόρο 5% στα μπόνους και στα carried interest – δηλαδή στα κέρδη των διαχειριστών από επιτυχημένες επενδύσεις – έναντι του κανονικού συντελεστή 15%.

Αυτή την εβδομάδα, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα, καθώς έγινε γνωστό ότι ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Κρις Ρόκος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα.

Ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, προσέγγιζε τον Ρόκος επί μήνες, καθώς εκείνος αξιολογούσε τις επιλογές του για τη μεταφορά της φορολογικής του έδρας. Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο Ρόκος είχε συναντηθεί μαζί του στο γραφείο του για περίπου μία ώρα, λίγο πριν ανακοινώσει την απόφασή του.

Ο Ρόκος ακολουθεί το παράδειγμα αρκετών άλλων εύπορων προσώπων υψηλού προφίλ που εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια, αντιδρώντας στην αυστηρότερη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης των Εργατικών, στο αυστηρό καθεστώς φόρου κληρονομιάς και στην κατάργηση των φορολογικών προνομίων για τους λεγόμενους «non-doms».

Η Ελλάδα έχει επίσης προσελκύσει αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτικές εταιρείες του Κόλπου, σύμφωνα με τον Καρατζά, καθώς η περιφερειακή κρίση που προκλήθηκε από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχει αλλάξει τα δεδομένα. Ο ίδιος, που σχεδίασε το ελληνικό φορολογικό πλαίσιο, ανέφερε ότι η Αθήνα έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με αρκετά μεγάλα hedge funds για τη δημιουργία δραστηριοτήτων στη χώρα.

Από το 2019, η Ελλάδα επιτρέπει σε εύπορους ιδιώτες – τόσο ξένους όσο και Έλληνες – που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα να εξαιρούν από την ελληνική φορολογία τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό, καταβάλλοντας έναν ετήσιο σταθερό φόρο 100.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα παρόμοιο, αλλά φθηνότερο, μοντέλο σε σχέση με την Ιταλία, όπου ο αντίστοιχος φόρος των 300.000 ευρώ ετησίως έχει προσελκύσει στελέχη private equity, τραπεζικούς και επιχειρηματίες.

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι ξένοι επενδυτές απαλλάσσονται επίσης από τον ελληνικό φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Ωστόσο, το νέο προνομιακό καθεστώς για private equity και hedge funds συνοδεύεται από σημαντική προϋπόθεση: η ελληνική δραστηριότητα που απασχολεί τα στελέχη πρέπει να δαπανά τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως στη χώρα. Το όριο τέθηκε ώστε να διασφαλιστεί ότι τα funds θα δημιουργούν πραγματικές επιχειρησιακές δομές και όχι μια απλή τυπική παρουσία.

«Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Καρατζάς στους Financial Times. «Ή έρχεσαι σωστά ή δεν έρχεσαι καθόλου».

Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε επίσης να σχεδιάσει τα κίνητρα έτσι ώστε οι διαχειριστές επενδύσεων να μπορούν να εγκαθιστούν δραστηριότητες στη χώρα χωρίς να δημιουργούνται ανεπιθύμητες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις διεθνείς επιχειρήσεις τους.

Τα στελέχη που μετακομίζουν από το εξωτερικό μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το λεγόμενο καθεστώς 5C, βάσει του οποίου το εισόδημα από εργασία των δικαιούχων απαλλάσσεται κατά 50% από τη φορολογία για επτά χρόνια.

Πέρα από το Λονδίνο και τον Κόλπο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναμένουν ενδιαφέρον και από την Ελβετία. Ωστόσο, αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά προειδοποιούν ότι η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει πως αποτελεί έναν πραγματικά σοβαρό προορισμό για τον χρηματοοικονομικό κλάδο και τις επιχειρήσεις.

Ένας Έλληνας επενδυτής με έδρα το Λονδίνο ανέφερε ότι γνωρίζει τουλάχιστον 20 ελληνικές οικογένειες που μετακόμισαν από τη βρετανική πρωτεύουσα στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. «Βαθιά μέσα τους θα προτιμούσαν να μείνουν στο Λονδίνο, αλλά ο φόρος κληρονομιάς δεν τους άφησε επιλογή», δήλωσε.

«Οι ερωτήσεις για την Ελλάδα από τους πελάτες μας υψηλής καθαρής αξίας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σίγουρα αυξηθεί, αλλά σε αυτή τη φάση δεν αποτελεί τον προτιμώμενο προορισμό», δήλωσε ο Βενσάν Λαζιμί, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Jeantet στο Παρίσι. «Κυρίως είναι η Ιταλία και η Ελβετία, κάποιες φορές το Ντουμπάι και κάποιες φορές η Ελλάδα».

Ο Καρατζάς εκτιμά ότι η βελτιωμένη δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας θα αρχίσει να αλλάζει την αντίληψη των επενδυτών. «Η Ελλάδα έχει δημοσιονομική ασφάλεια για την επόμενη δεκαετία», δήλωσε. «Το χρέος μας έχει αναδιαρθρωθεί, έχουμε προβλέψιμη δημοσιονομική πορεία και δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τους φόρους».

Η άφιξη διεθνών hedge funds θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο πέρα από τον περιορισμένο αριθμό υψηλόμισθων στελεχών που αναμένεται να μετακινηθούν, σύμφωνα με τον Βασίλη Βίζα, επικεφαλής φορολογικών και νομικών υπηρεσιών της PwC Ελλάδας. «Υπάρχουν λιγότεροι από δώδεκα αδειοδοτημένοι διαχειριστές hedge funds στην Ελλάδα και κυρίως διαχειρίζονται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε ο Βίζας. «Για πρώτη φορά θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και διαχειρίζονται σημαντικά διεθνή κεφάλαια».

Η κυβερνητική προσπάθεια για την προσέλκυση επενδυτικών εταιρειών αποτελεί εντυπωσιακή ανατροπή για μια χώρα που πριν από μία δεκαετία προσπαθούσε να συγκρατήσει το κεφάλαιο στο εσωτερικό της, καταλήγουν οι FT σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα ίσως χρειαστεί ακόμη χρόνο για να πείσει τη διεθνή χρηματοοικονομική κοινότητα να μεταφέρει μαζικά δραστηριότητες στη χώρα.

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