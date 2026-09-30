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Ο διευθύνων σύμβουλος της Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), Λουίτζι Λοβάλιο, δηλώνει βέβαιος ότι οι μέτοχοι της τράπεζας αλλά και των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων που επιδιώκει να εξαγοράσει θα αναγνωρίσουν την αξία του σχεδίου του για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου τραπεζικού ομίλου στην Ιταλία.

«Χτίζουμε έναν ιταλικό πρωταθλητή», δήλωσε ο Λοβάλιο σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι επενδυτές θα στηρίξουν το σχέδιο.

Οι διπλές προσφορές εξαγοράς

Τον περασμένο μήνα, η MPS αιφνιδίασε τις αγορές καταθέτοντας δύο παράλληλες προσφορές εξαγοράς για την Banco BPM και την Banca Generali, με στόχο τη δημιουργία του τρίτου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη βόρεια Ιταλία.

Η κίνηση αποτελεί παράλληλα προσπάθεια να ανατραπεί το σχέδιο της μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας, της Intesa Sanpaolo, να αποκτήσει τη Monte dei Paschi.

Ωστόσο, η στρατηγική του Λοβάλιο αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Πρώτα θα πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση των δικών του μετόχων και στη συνέχεια να πείσει τους επενδυτές της Banco BPM και της Banca Generali.

Για να προχωρήσει το σχέδιο, χρειάζεται τη στήριξη τουλάχιστον των δύο τρίτων των ψήφων που θα καταγραφούν στη γενική συνέλευση των μετόχων στις 29 Οκτωβρίου.

Οι μέτοχοι που κρίνουν την επόμενη ημέρα

Το ιταλικό Δημόσιο, το οποίο εξακολουθεί να κατέχει περίπου 5% της Monte dei Paschi, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να παρέμβει στη μελλοντική πορεία της τράπεζας.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε, με συμμετοχή περίπου 10%, αντιτίθεται σε μια συγχώνευση Monte Paschi και Banco BPM.

Η Delfin, ο μεγαλύτερος μέτοχος της MPS με ποσοστό περίπου 17,5%, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει τη θέση της.

Ο Λοβάλιο ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη συζητήσει με τη Delfin για τις συμφωνίες, αλλά εκτιμά ότι και οι δύο μεγάλοι επενδυτές μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία της πρότασής του.

Η μάχη με Credit Agricole και Intesa

Αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, ο CEO της MPS θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη των βασικών μετόχων των τραπεζών που επιδιώκει να αποκτήσει.

Η Banca Generali ελέγχεται από την Assicurazioni Generali, η οποία έχει δείξει κάποια διάθεση να εξετάσει την πρόταση. Η Monte dei Paschi έχει επιρροή στη Generali μέσω της συμμετοχής της ύψους 13% στην ασφαλιστική.

Την ίδια στιγμή, η Credit Agricole, που κατέχει σχεδόν 30% της Banco BPM, εξετάζει επιλογές, μεταξύ των οποίων και μια πιθανή αντιπροσφορά, καθώς θεωρεί ότι το σχέδιο της MPS θα μπορούσε να περιορίσει τις δικές της φιλοδοξίες στην Ιταλία.

Ο Λοβάλιο δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με την Credit Agricole, αλλά εκτιμά ότι και ο γαλλικός όμιλος θα αναγνωρίσει την αξία της πρότασης.

Το μέτωπο της Intesa Sanpaolo

Το σχέδιο της MPS αποτελεί επίσης προσπάθεια να περιπλέξει την προσφορά εξαγοράς της Intesa Sanpaolo, η οποία ανακοίνωσε τον Ιούνιο την πρόθεσή της να αποκτήσει τη Monte dei Paschi.

Η συμφωνία της Intesa θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση της στην Ιταλία, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στη διαχείριση πλούτου και την επενδυτική τραπεζική, ενώ θα της έδινε σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στη Generali.

Η Intesa αναμένεται να ξεκινήσει την προσφορά της το τέταρτο τρίμηνο, αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις.

Η διοίκηση της MPS δεν έχει απορρίψει επίσημα την πρόταση, αλλά έχει εκφράσει ανησυχίες για το τίμημα και το σχέδιο πώλησης σημαντικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων.

Η Monte dei Paschi έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει τις εξαγορές Banco BPM και Banca Generali ακόμη και αν προχωρήσει η προσφορά της Intesa, υποστηρίζοντας ότι οι δύο συναλλαγές δεν εξαρτώνται η μία από την άλλη.

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