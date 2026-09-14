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Η Banca Monte dei Paschi di Siena δεσμεύεται να συνεχίσει τις δύο προσφορές εξαγοράς που έχει καταθέσει για την Banco BPM και την Banca Generali, ακόμη και στην περίπτωση που η ίδια εξαγοραστεί από την Intesa Sanpaolo.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα, η Monte Paschi χαρακτήρισε τις δύο προσφορές «αμετάκλητες», διευκρινίζοντας ότι δεν εξαρτώνται από την έκβαση της προτεινόμενης εξαγοράς της από την Intesa.

Η τράπεζα ανέφερε επίσης ότι, με βάση τις τιμές της 11ης Σεπτεμβρίου, η προσφορά για την Banco BPM ενσωμάτωνε premium 3,4%, ενώ εκείνη για την Banca Generali αντιστοιχούσε σε premium 12,8%.

Η διπλή κίνηση του Λοβάλιο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Monte Paschi, Λουίτζι Λοβάλιο, ανακοίνωσε τον Αύγουστο τις ξεχωριστές προσφορές για Banco BPM και Banca Generali. Η κίνηση ερμηνεύτηκε ευρέως ως προσπάθεια να αποτραπεί η εξαγορά της τράπεζας της Σιένα από την Intesa.

Για να πετύχει τον στόχο του, ο Λοβάλιο θα πρέπει πρώτα να πείσει τους μετόχους της Monte Paschi ότι η δική του στρατηγική είναι καλύτερη από την πρόταση της Intesa και στη συνέχεια να εξασφαλίσει τη στήριξη των επενδυτών των δύο τραπεζών-στόχων.

Η γενική συνέλευση για την έγκριση των σχεδίων από τους μετόχους της Monte Paschi έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου.

Η πρόταση της Intesa

Η Intesa Sanpaolo κατέθεσε τον Ιούνιο πρόταση εξαγοράς της Monte Paschi, η οποία θα ενίσχυε περαιτέρω την ήδη κυρίαρχη θέση της στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, η συμφωνία θα επέκτεινε τις δραστηριότητες της Intesa στη διαχείριση πλούτου και την επενδυτική τραπεζική μέσω της προσθήκης της Mediobanca, ενώ θα της άφηνε και σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ιταλίας, την Assicurazioni Generali.

Η Intesa σχεδιάζει να ξεκινήσει την προσφορά της το τέταρτο τρίμηνο, μόλις εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

Το διοικητικό συμβούλιο της Monte Paschi δεν έχει απορρίψει επισήμως την πρόταση, έχει όμως εκφράσει επιφυλάξεις τόσο για το προσφερόμενο τίμημα όσο και για το σχέδιο της Intesa να προχωρήσει στην πώληση σημαντικού τμήματος των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας.

Τα οφέλη από Banco BPM και Banca Generali

Η Monte Paschi εκτιμά ότι η συμφωνία με την Banco BPM θα μπορούσε να δημιουργήσει ετήσιες προ φόρων συνέργειες περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Για την Banca Generali, ο στόχος είναι η επίτευξη ετήσιων προ φόρων συνεργειών περίπου 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η τράπεζα.

Η διπλή στρατηγική του Λοβάλιο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το σχέδιο της Intesa, με τη μάχη να μεταφέρεται στους μετόχους και τους επενδυτές των εμπλεκόμενων τραπεζών.

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