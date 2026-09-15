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Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν νωρίς την Τρίτη άγνωστο drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη γειτονική Λευκορωσία, σε ένα ακόμη περιστατικό που εντείνει την ανησυχία στις χώρες της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή Πρατκουναΐ, στην κεντρική Λιθουανία, κοντά στον υδροηλεκτρικό σταθμό του Κρουόνις, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Ρομπέρτας Κάουνας.

Συναγερμός για αεροπορική απειλή ήχησε στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Βίλνιους, καθώς και στο Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, πριν από την κατάρριψη του drone.

Η πρώτη κατάρριψη drone από το ΝΑΤΟ στη Λιθουανία

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το ΝΑΤΟ καταρρίπτει drone πάνω από λιθουανικό έδαφος. Το περιστατικό σημειώνεται έπειτα από αντίστοιχα συμβάντα στη Λετονία και την Εσθονία τους τελευταίους μήνες.

Η εντεινόμενη χρήση drones στις επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας δημιουργεί αυξανόμενους κινδύνους για τις χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παρεμβάλλονται ηλεκτρονικά ή χάνουν την πορεία τους μπορούν να εισέλθουν στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών.

«Παρότι ο πόλεμος φαίνεται να διεξάγεται χίλια χιλιόμετρα μακριά από τη Λιθουανία, η κλίμακά του παραμένει μεγάλη και εκτεταμένη», δήλωσε ο Κάουνας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση LRT. Όπως πρόσθεσε, η άρνηση της Ρωσίας να προχωρήσει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια της Βαλτικής.

Ανάλογα περιστατικά σε Λετονία και Εσθονία

Τον Αύγουστο, μαχητικά του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone πάνω από τη Λετονία, αφού αυτό εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας εξαιτίας ρωσικού ηλεκτρονικού πολέμου.

Τον Μάιο, ρουμανικό F-16 κατέρριψε ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία. Παράλληλα, η Πολωνία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της εντόπισαν και ανέσυραν ρωσικό στρατιωτικό UAV από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στην πόλη Ρουσίνοβο.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προειδοποιούν, την ίδια ώρα, ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς και τις συγκαλυμμένες επιθέσεις στην Ευρώπη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο.

Η Γερμανία απέδωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και προειδοποίησε ότι αναμένει περαιτέρω υβριδικές επιθέσεις.

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