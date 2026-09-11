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Η Elan Capital Management του Ρένου Δημητρίου εξετάζει το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα και προστίθεται σε ένα διευρυνόμενο κύμα διεθνών hedge funds, που βλέπουν την ελληνική πρωτεύουσα ως νέο προορισμό για τη εγκατάσταση μέρους του προσωπικού τους.

Η Elan, με έδρα το Λονδίνο, έχει πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές καθώς σταθμίζει τις επιλογές της, δήλωσαν στο Bloomberg άτομα με γνώση του θέματος, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς πρόκειται για ιδιωτικές πληροφορίες. Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, ανέφερε ένα από τα ίδια άτομα. Εκπρόσωπος της Elan δεν ανταποκρίθηκε σε μηνύματα για σχολιασμό.

Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η απόφαση του Κρις Ρόκος να αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, έγινε γνωστό ότι αρκετές ακόμη εταιρείες εξετάζουν την Αθήνα για το άνοιγμα νέων γραφείων.

Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν τα multistrategy hedge funds, Millennium Management και Verition Fund Management. Ο Ραχούλ Τσόπρα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της πρώτης με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν μια τέτοια μετακόμιση.

Το εύρος των προορισμών που επωφελούνται από την έξοδο ταλέντων του κλάδου των hedge funds από το Λονδίνο λόγω της αύξησης των φόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον επεκταθεί πολύ πέρα από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, φτάνοντας στην Αθήνα, την Ελβετία, το Μιλάνο και το Τζέρσεϊ. Η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ -τα άλλα παραδοσιακά κέντρα- εξετάζουν επίσης σχέδια για μείωση της φορολογίας προκειμένου να προσελκύσουν πίσω πλούσιους traders.

Ο Ρένος Δημητρίου, ο οποίος μετανάστευσε από την Ελλάδα στις ΗΠΑ αφού απέκτησε πράσινη κάρτα σε ηλικία 15 ετών, αποσχίστηκε (spin off) από την Pine River Capital Management και ίδρυσε την Elan ως ανεξάρτητο hedge fund τον Ιανουάριο του 2018.

Η εταιρεία διαχειρίζεται στρατηγική σχετικής αξίας σταθερού εισοδήματος (fixed income relative value) από γραφεία στο Λονδίνο, το Ελσίνκι και τη Σιγκαπούρη, ενώ διέθετε υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 4 δισ. δολαρίων στις αρχές του περασμένου έτους, σύμφωνα με επενδυτικό έγγραφο που περιήλθε στη γνώση του Bloomberg.

Στους προηγούμενους εργοδότες του Δημητρίου περιλαμβάνεται μια σειρά τραπεζών, από τη Royal Bank of Scotland και τη Deutsche Bank έως τη Lehman Brothers.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο Ρένος Δημητρίου αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις Έλληνα επαγγελματία που κατάφερε να εξελιχθεί στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της διεθνούς διαχείρισης κεφαλαίων. Γεννημένος στην Ελλάδα, μετακόμισε στις ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στη Wall Street, όπου εργάστηκε για περίπου 12 χρόνια στη διαπραγμάτευση κρατικών ομολόγων, αποκτώντας βαθιά γνώση στις αγορές σταθερού εισοδήματος.

Το 2012 εντάχθηκε στην Pine River Capital Management, μία από τις γνωστές εταιρείες hedge funds με έδρα τη Μινεσότα, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση στρατηγικών που βασίζονται στις αγορές κρατικού χρέους. Αρχικά έγινε συνδιαχειριστής χαρτοφυλακίου το 2012, ενώ δύο χρόνια αργότερα ανέλαβε ως ο μοναδικός διαχειριστής του fund.

Ο Δημητρίου είχε υποστηρίξει τότε προς τους επενδυτές ότι οι συνθήκες που δημιούργησαν ευκαιρίες για το fund του —όπως η πολιτική αβεβαιότητα και οι αλλαγές στη νομισματική πολιτική— αναμένεται να συνεχιστούν. Η Elan Capital Management θα ακολουθούσε την ίδια επενδυτική φιλοσοφία, διατηρώντας την εστίαση στις αγορές κρατικού χρέους.

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