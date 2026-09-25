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Στην έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην ενεργειακή κρίση, αλλά και στην επιλογή διεθνών funds να μετακομίσουν φορολογικά στην Ελλάδα, εστίασε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκπομπή του Bloomberg TV. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην ανάγκη η ΕΕ, να δείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου τα νοικοκυριά να μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ορμούζ, το διεθνές εμπόριο και τη ναυσιπλοία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ως Ελλάδα, έχουμε ήδη παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επιστροφή στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνει γρήγορα και τάχθηκε κατά οποιασδήποτε μορφής χρέωσης για τη διέλευση από ανοικτές θαλάσσιες οδούς. «Δεν μπορούμε ποτέ να αποδεχθούμε διόδια. Δεν μπορούμε ποτέ να αποδεχθούμε οποιουδήποτε είδους χρεώσεις για τη διέλευση από ανοικτές θαλάσσιες οδούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε το κόστος του διεθνούς εμπορίου και θα είχε επιπτώσεις στον πληθωρισμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει πιο ενεργό ρόλο στην περιοχή του Κόλπου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

«Κανείς δεν πρόκειται να στείλει στρατιωτικά μέσα σε μια περιοχή όσο εκεί διεξάγονται εχθρικά πυρά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχη ευρωπαϊκή παρουσία έχει ήδη υπάρξει στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ερωτηθείς για τις αναφορές Ελλήνων εφοπλιστών ότι θα μπορούσαν να αποδεχθούν τις σχετικές χρεώσεις, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι η κυβέρνηση είναι «κάθετα αντίθετη» σε μια τέτοια προοπτική. Όπως είπε, η δυνατότητα των ναυτιλιακών εταιρειών να μετακυλίσουν το κόστος στον τελικό καταναλωτή είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο προηγούμενο, ειδικά σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού.

«Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα», σημείωσε. Ωστόσο πρόσθεσε, ότι «κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας».

Μείωση της φορολογίας στα καύσιμα μόνο με ευρωπαϊκή εξαίρεση

Μιλώντας για την αγορά καυσίμων και τη φορολογία, τόνισε ότι η χώρα διαθέτει σημαντική δυνατότητα διύλισης, ενώ τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, τονίζοντας ότι για να μειωθεί θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση.

«Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης, της οποίας δήλωσε υπέρμαχος.

«Σημαντικό να έρχονται στην Ελλάδα επενδυτές για να κάνουν δουλειές»

Σχολιάζοντας συνολικότερα την ελληνική οικονομία, είπε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το 2010, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πλέον μπορεί να δανείζεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. «Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7».

Υπογράμμισε ακόμα, ότι η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζήτημα πιθανών εξαιρέσεων από ευρωπαϊκούς κανόνες. «Έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος, όχι μόνο ως Έλληνας».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση πραγματοποίησε επαφές στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη με επενδυτές και διαχειριστές hedge funds, προκειμένου να καταγράψει τι θα απαιτούσε η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Όπως είπε, στη συνέχεια προσαρμόστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο και πλέον έχουν υπάρξει κινήσεις εγκατάστασης επενδυτών και εταιρειών στη χώρα.

Όπως είπε, ο Κρις Ρόκος έρχεται στην Ελλάδα το ίδιο και η Millennium, είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να έρχονται άνθρωποι όχι μόνο για διακοπές αλλά και για να κάνουν δουλειές. Έχουμε καλή φορολογία, ταλέντο, ποιότητα ζωής. Πρόσθεσε, ότι δεν έχει μιλήσει ο ίδιος με τον Κρις Ρόκος, αλλά θα χαρεί πολύ να το κάνει στην επόμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μηχανικούς και στον τεχνολογικό κλάδο, σημειώνοντας ότι αρκετές εταιρείες επιλέγουν την Ελλάδα για την εγκατάσταση γραφείων, καθώς μπορούν να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό με κόστος που παραμένει ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο τέλος της συνέντευξης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την επόμενη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο υποψήφιο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη σημαντικό θεσμικό ρόλο μέσω της προεδρίας του Eurogroup από Έλληνα αξιωματούχο και ότι ανοίγουν αρκετές σημαντικές ευρωπαϊκές θέσεις. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη, καθώς συμμετέχει στη διαχείριση μέρους της σχετικής διαδικασίας. «Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν καλές επιλογές», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο ζήτημα της προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίων στην Ελλάδα, συνδέοντάς το με την επιστροφή ανθρώπων που στο παρελθόν είχαν φύγει από τη χώρα αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Όπως ανέφερε, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στο φαινόμενο της φυγής ταλέντου που χαρακτήρισε προηγούμενες περιόδους.

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