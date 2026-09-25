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Η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα πολυστρατηγικά (multistrategy) hedge funds παγκοσμίως, με παρουσία σύντομα και στην Ελλάδα, προσέλκυσε επενδυτικές δεσμεύσεις άνω των 30 δισ. δολαρίων για τη νέα άντληση κεφαλαίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο της εταιρείας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η ζήτηση από επενδυτές υπερέβη τον σχεδιασμό της Millennium για άντληση έως και 20 δισ. δολαρίων, σε μια ένδειξη της αυξανόμενης ελκυστικότητας των μεγάλων hedge funds με πολυστρατηγικά μοντέλα επενδύσεων.

Η εταιρεία αναμένεται να ολοκληρώσει την άντληση περίπου 22 δισ. δολαρίων σε δεσμεύσεις κεφαλαίων την 1η Οκτωβρίου, ενώ εξετάζει παράλληλα την άντληση επιπλέον 3 δισ. δολαρίων για ένα λιγότερο ρευστό (less-liquid) fund που θα επικεντρώνεται στις πιστωτικές αγορές. Εκπρόσωπος της Millennium αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η αυξημένη ζήτηση για τη Millennium εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ενδιαφέροντος από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τα hedge funds, σε μια περίοδο όπου πολλά από τα κορυφαία πολυστρατηγικά funds έχουν κλείσει την πόρτα σε νέα κεφάλαια ή ακόμη και επιστρέφουν χρήματα στους επενδυτές τους.

Το Επενδυτικό Ταμείο του Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi Investment Authority – ADIA) αύξησε τον στόχο κατανομής κεφαλαίων του σε hedge funds, ενώ το Abu Dhabi Investment Council σχεδιάζει έκθεση ύψους περίπου 15 δισ. δολαρίων στην κατηγορία. Παράλληλα, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC σχεδιάζει να τοποθετήσει επιπλέον 30 δισ. δολάρια σε hedge funds μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η Millennium διαχειρίζεται σήμερα περίπου 97 δισ. δολάρια και συνεχίζει να επεκτείνει το μοντέλο της, το οποίο βασίζεται σε εκατοντάδες ανεξάρτητες επενδυτικές ομάδες.

Η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από 360 ομάδες traders, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με εξωτερικούς διαχειριστές κεφαλαίων για μέρος των επενδύσεών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Millennium εξετάζει νέες συμφωνίες με εξωτερικούς διαχειριστές, προκειμένου να αντικαταστήσει εξωτερικά κεφάλαια με ίδια κεφάλαια, ακολουθώντας το μοντέλο συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το πολυστρατηγικό fund του Bobby Jain. Η πρωτοβουλία αυτή συντονίζεται από τον πρόεδρο της εταιρείας Ajay Nagpal.

Η Millennium θα καλεί τα νέα κεφάλαια σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της, μια πρακτική που παραδοσιακά χρησιμοποιείται από τα private equity funds αλλά υιοθετείται ολοένα περισσότερο και από τα hedge funds.

Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει περίπου 2 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τα πολυστρατηγικά hedge funds θεωρούν τη σταθερή πρόσβαση σε κεφάλαια κρίσιμη παράμετρο για την προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων επενδυτικών στελεχών, τη δημιουργία σταθερών εσόδων από προμήθειες και τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξής τους.

Η Millennium, όπως και αρκετοί ανταγωνιστές της, περιορίζει τη δυνατότητα εξόδου των επενδυτών. Οι πελάτες μπορούν να αποσύρουν μόλις 5% των κεφαλαίων τους ανά τρίμηνο, γεγονός που σημαίνει ότι μια πλήρης αποχώρηση μπορεί να απαιτήσει έως και πέντε χρόνια.

Η τάση αυτή δείχνει τη μετατόπιση της αγοράς hedge funds προς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις κεφαλαίων, καθώς οι μεγαλύτεροι διαχειριστές επιδιώκουν μεγαλύτερη σταθερότητα χρηματοδότησης.

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