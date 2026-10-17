Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια κομβική κίνηση αναδιοργάνωσης προχωρά η Netflix Inc., αντικαθιστώντας τη διευθύντρια δημιουργικού Μπέλα Μπατζάρια με το έμπειρο στέλεχος του Χόλιγουντ Πίτερ Ράις. Η διοικητική αυτή αλλαγή αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της ανάπτυξης της πλατφόρμας, η οποία αντιμετωπίζει κάμψη στην τηλεθέαση και υποχώρηση των εσόδων της.

Ο Ράις, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του τμήματος γενικής ψυχαγωγίας στη Walt Disney Co. και νωρίτερα επικεφαλής της 21st Century Fox, αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντά του στις 26 Οκτωβρίου. Η εντολή που λαμβάνει είναι ευρεία, καθώς θα εποπτεύει το σύνολο του προγράμματος με και χωρίς σενάριο, τις κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και τις ζωντανές εκδηλώσεις σε όλες τις παγκόσμιες αγορές. Η αποχώρηση της Μπατζάρια, που υπηρέτησε την εταιρεία για μια δεκαετία αποτελώντας το δημόσιο πρόσωπο της στρατηγικής περιεχομένου της, σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Κύμα Απολύσεων και Οικονομικές Πιέσεις στον Γίγαντα του Streaming

Η διοικητική ανακατάταξη συνοδεύεται από δραστικά μέτρα περικοπής κόστους. Η εταιρεία προχώρησε στην απομάκρυνση περίπου 1.000 εργαζομένων, αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού της. Τα μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες του ηγέτη της αγοράς να αναμορφώσει το επιχειρηματικό του μοντέλο απέναντι στην επιβράδυνση της διεύρυνσης του κοινού και την αρνητική τροχιά της μετοχής του.

Παρά το γεγονός ότι η βάση των συνδρομητών διαμορφώνεται πλέον στα 325 εκατομμύρια παγκοσμίως, το προφίλ της υπηρεσίας έχει μετατοπιστεί σημαντικά. Από παραγωγός τηλεοπτικών σειρών υψηλού επιπέδου όπως το House of Cards και το The Crown, το Netflix εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας που ανταγωνίζεται πλέον τα παραδοσιακά αθλητικά δίκτυα αλλά και το YouTube σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ανάγκη για αλλαγή πλεύσης επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα δεδομένα τηλεθέασης, καθώς οι νέες σεζόν δημοφιλών σειρών σημειώνουν πτώση, ενώ η εκπροσωπικότητα της εταιρείας στα βραβεία Emmy το 2026 υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Παράλληλα, η μετοχή του γίγαντα του streaming έχει χάσει περίπου το 23% της αξίας της μέσα στο έτος.

Η Στρατηγική του Πίτερ Ράις και η Κληρονομιά του «Γκουρμέ Τσίζμπεργκερ»

Η τοποθέτηση του Ράις θεωρείται από τη διοίκηση της εταιρείας ως ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι ισχυροί δεσμοί του με τα ταλέντα του Χόλιγουντ και η εκτεταμένη εμπειρία του στη διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων. Κατά τη θητεία του σε Fox και Disney, επέβλεψε τηλεοπτικές επιτυχίες με ευρύτατη απήχηση, όπως το The Simpsons και το Modern Family.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τεντ Σαράντος, αναγνώρισε ανοιχτά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης δεν είναι ο επιθυμητός, τονίζοντας παράλληλα την ικανότητα του Ράις να διαχειρίζεται παραγωγές μεγάλης κλίμακας και να αναδεικνύει ιστορίες που αγγίζουν το κοινό. Παρά τις επενδύσεις σε αθλητικά γεγονότα και podcast, η συντριπτική πλειοψηφία του προϋπολογισμού προγραμματισμού, ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμένει προσανατολισμένη στις ταινίες, τις σειρές και τα βιντεοπαιχνίδια.

Από την πλευρά της, η Μπέλα Μπατζάρια αφήνει σημαντική παρακαταθήκη, έχοντας διευρύνει το περιεχόμενο χωρίς σενάριο και εξασφαλίζοντας τη συμφωνία με την TKO Group Holdings Inc. για τη μεταφορά της εκπομπής πάλης Raw του WWE στην πλατφόρμα. Η ίδια περιέγραφε χαρακτηριστικά το ιδανικό πρόγραμμα του Netflix ως ένα «γκουρμέ τσίζμπεργκερ», συνδυάζοντας την ποιότητα με τη μαζική αποδοχή.

Νέες Προοπτικές και το Ενδεχόμενο Εξαγορών

Αναλυτές της αγοράς, όπως η Αλίσια Ρις της Wedbush Securities, εκτιμούν ότι η αλλαγή ηγεσίας αποτελεί θετικό βήμα και σηματοδοτεί μια σαφή στροφή κατεύθυνσης. Η τεχνογνωσία του Ράις στην ενοποίηση των ψυχαγωγικών assets της Fox με τη Disney εκτιμάται ότι προετοιμάζει το Netflix για επόμενες στρατηγικές κινήσεις.

Μετά την επικράτηση της Skydance Corp. στον πλειστηριασμό για την Warner Bros. Discovery Inc. νωρίτερα φέτος, δεν αποκλείεται η ηγετική ομάδα της πλατφόρμας να στρέψει το ενδιαφέρον της σε νέες εξαγορές, όπως η NBCUniversal, όταν αυτή καταστεί διαθέσιμη.