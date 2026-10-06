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Νέα προειδοποίηση για τους κινδύνους που συσσωρεύονται στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων απηύθυνε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρέι Ντάλιο, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη υποχώρηση της ζήτησης από την Κίνα και την Ιαπωνία θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ξένα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του χρέους τους, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ομολόγων έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με έντονες αναταράξεις και σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού.

Μιλώντας στο Bloomberg Television στη Σιγκαπούρη, ο Ντάλιο επισήμανε ότι περίπου το ένα τρίτο του αμερικανικού χρέους χρηματοδοτείται από ξένα κεφάλαια, με σημαντικό μέρος τους να προέρχεται από την Ιαπωνία και την Κίνα.

Γιατί ανησυχεί για Κίνα και Ιαπωνία

Σύμφωνα με τον Ντάλιο, οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν περιορίσει την προθυμία του Πεκίνου να συνεχίσει να αυξάνει την έκθεσή του στο αμερικανικό δημόσιο χρέος.

Η κατάσταση είναι διαφορετική στην περίπτωση της Ιαπωνίας, αλλά δυνητικά εξίσου σημαντική για την αγορά των αμερικανικών ομολόγων.

Όπως ανέφερε, η Ιαπωνία έχει δανείσει «πολλά χρήματα» στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον θέλει να πάρει πίσω μέρος αυτών των κεφαλαίων.

Μια σημαντική μείωση των τοποθετήσεων των δύο ασιατικών οικονομιών στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις σε μια αγορά που ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με μειωμένη ζήτηση και υψηλότερες αποδόσεις.

«Κρίση χρέους μέσα σε τρία χρόνια»

Ο Ντάλιο επανέλαβε παράλληλα την προειδοποίησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με κρίση χρέους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τις διεθνείς αγορές ομολόγων. Το sell-off στους κρατικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών Treasuries, έχει οδηγήσει το κόστος δανεισμού σε υψηλά πολλών ετών.

Ο επίμονος πληθωρισμός, οι αυξημένες δημοσιονομικές δαπάνες και η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης έχουν περιορίσει τη ζήτηση για τίτλους σταθερού εισοδήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το αμερικανικό 10ετές κοντά στο 5,3%

Οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα, επεκτείνοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων μηνών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου κινείται κοντά στο 5,3%, παραμένοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2002.

Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για την αμερικανική κυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες δανεισμού παραμένουν μεγάλες.

Η προειδοποίηση του Ντάλιο επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτόν τον συνδυασμό: οι ΗΠΑ χρειάζονται σημαντικές εισροές κεφαλαίων για να χρηματοδοτούν το χρέος τους, ενώ δύο από τους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην αγορά των Treasuries εμφανίζονται, για διαφορετικούς λόγους, λιγότερο πρόθυμοι να συνεχίσουν να τοποθετούν κεφάλαια με τον ίδιο ρυθμό.

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