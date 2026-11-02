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Τα κράτη του Κόλπου φοβούνται ότι μια νέα αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον ενός καλύτερα προετοιμασμένου Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν ακόμη πιο καταστροφικό πόλεμο σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα «ολοκληρώσουν το έργο» στο Ιράν. Ο Τραμπ έχει αποκλείσει νέες επιθέσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, εφόσον οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο.

Νέες επιθέσεις θα προκαλούσαν περαιτέρω ζημιά στον Κόλπο μετά από περισσότερους από οκτώ μήνες πολέμου, με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται ακόμη περισσότερο αν το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones εναντίον χωρών όπως τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ φέτος, χτυπώντας στόχους όπως πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει και τραυματίσει δεκάδες πολίτες και έχουν ταράξει τις περιφερειακές οικονομίες.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι τα αραβικά κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ, θα αποτελέσουν φέτος στις οικονομίες με τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως. Η Σαουδική Αραβία θα δει το ΑΕΠ της να συρρικνώνεται κατά 3,3%, ενώ το Κατάρ και το Κουβέιτ μπορούν να αναμένουν ακόμη πιο απότομες συρρικνώσεις, σύμφωνα με το Ταμείο.

Σε ολόκληρη την περιοχή, οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ένας νέος γύρος συγκρούσεων, παρόμοιος με αυτόν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μέχρι την εκεχειρία στις αρχές Απριλίου, θα μπορούσε να αποβεί εξαιρετικά καταστροφικός.

Το Ιράν ενέτεινε αυτούς τους φόβους με νέες απειλές για καταστροφική αντίποινα. Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διέταξε τους διοικητές να προετοιμαστούν για άμεσες αντεπιθέσεις και να διευρύνουν τον κατάλογο των πιθανών στόχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι μια νέα επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα επεκτείνει τον πόλεμο σε ευρύτερη περιοχή.

Οι έντονες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που πραγματοποιήθηκαν μετά τη ρήξη της εκεχειρίας του Απριλίου, δεν κατάφεραν να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει πυραύλους και drones. Η Τεχεράνη έχει διατηρήσει επαρκή παραγωγική ικανότητα για να αναπληρώσει το οπλοστάσιό της, δήλωσαν δυτικοί αξιωματούχοι στο Bloomberg τον Οκτώβριο. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει επαρκή αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων και ορισμένων αντιπλοϊκών όπλων, και ότι η Ρωσία προμηθεύει επίσης πυραύλους.

Η αντίδραση της Τεχεράνης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου έδειξε ότι έχει αντλήσει διδάγματα από προηγούμενες αποτυχίες και έχει αναπτύξει μια πιο εξελιγμένη στρατιωτική στρατηγική.

Τα κράτη του Κόλπου, εν τω μεταξύ, επιδιώκουν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους σε αναχαιτιστικά αεράμυνας σε μια περίοδο παγκόσμιας έλλειψης και καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δίνουν προτεραιότητα στις δικές τους προμήθειες.

Τα κράτη του Κόλπου, παράλληλα, εντείνουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες για να αποτρέψουν μια νέα αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν. Ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν ταξίδεψαν στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, ενώ μεσολαβητές από το Κατάρ πραγματοποίησαν συνομιλίες με το Ιράν στην Τεχεράνη και τη Ντόχα.

Σημαντικές διαφορές παραμένουν μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Το Ιράν επιθυμεί την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, τη χαλάρωση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων πριν από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον απαιτεί παραχωρήσεις στον πυρηνικό τομέα.