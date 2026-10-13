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Τέλος στα σενάρια περί επικείμενης αποχώρησής του από την ηγεσία της Goldman Sachs επιχείρησε να βάλει ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού τραπεζικού κολοσσού, Ντέιβιντ Σόλομον, απορρίπτοντας ως «θόρυβο» τις πρόσφατες πληροφορίες για πιθανή αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της τράπεζας.

Οι συζητήσεις για τη διαδοχή του Σόλομον έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της Goldman Sachs θα μπορούσε να αποχωρήσει ακόμη και μέσα στο 2027.

Ως επικρατέστερος διάδοχός του θεωρείται εδώ και καιρό ο Τζον Γουόλντρον, γενικός επιχειρησιακός διευθυντής (Chief Operating Officer) της τράπεζας, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των ισχυρότερων στελεχών του ομίλου.

«Δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής»

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, μιλώντας την Τρίτη σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, ο Σόλομον θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία διαδικασία αλλαγής ηγεσίας.

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία διαδοχής ή χρονοδιάγραμμα μετάβασης στην Goldman Sachs», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, τόσο ο ίδιος όσο και το διοικητικό συμβούλιο παραμένουν αποκλειστικά προσηλωμένοι στη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

«Το διοικητικό συμβούλιο και εγώ είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη της εταιρείας και τη συνέχιση της εξαιρετικής εξυπηρέτησης των πελατών μας», ανέφερε.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Goldman Sachs εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει ο όμιλος, τονίζοντας ότι οι επιδόσεις της τράπεζας αποτελούν έναν επιπλέον λόγο για τον οποίο εξακολουθεί να απολαμβάνει τον ρόλο του.

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