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Το διοικητικό συμβούλιο της Goldman Sachs έχει συζητήσει σχέδιο βάσει του οποίου ο Ντέιβιντ Σόλομον θα αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και θα αντικατασταθεί από τον γενικό διευθυντή λειτουργιών (COO), Τζον Γουόλντρον, ακόμη και από το επόμενο έτος, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Οι συζητήσεις προβλέπουν ότι ο Γουόλντρον, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της τράπεζας, θα μπορούσε να αναλάβει την κορυφαία θέση προς τα τέλη του 2027 ή μέσα στο 2028, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Βάσει του σχεδίου, ο Σόλομον είναι πιθανό να παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο της Goldman ως εκτελεστικός πρόεδρος για περίπου ένα έως δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη θέση του CEO, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Το σχέδιο απαιτεί την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Goldman, η οποία θα μπορούσε να δοθεί μέσα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με πηγές, αν και το χρονοδιάγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και μπορεί να αλλάξει.

Μετά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου στη WSJ, ο εκπρόσωπος της Goldman, Τόνι Φράτο, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε να σχολιάσει τον σχεδιασμό για τη διαδοχή, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο συζητά τακτικά το θέμα της διαδοχής και ότι δεν υπάρχει οριστικό χρονοδιάγραμμα.

Η αλλαγή αυτή θα σηματοδοτούσε το τέλος της σχεδόν δεκαετούς θητείας του Σόλομον στην ηγεσία της εταιρείας, στη διάρκεια της οποίας αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες πριν από μερικά χρόνια. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η Goldman έχει ωφεληθεί από την εκ νέου εστίασή της στις βασικές δραστηριότητές της στη Wall Street, ενώ η μετοχή της διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η αναμενόμενη ανάληψη της θέσης του CEO από τον Γουόλντρον δημιουργεί περιθώρια για αλλαγές και σε άλλες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία μεταφέρει στον οικονομικό διευθυντή της, Ντένις Κόουλμαν, αρμοδιότητες που συνδέονται με τον ρόλο του Γουόλντρον ως COO, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η ανάληψη της θέσης του CEO από τον Γουόλντρον θα αφήσει επίσης κενή τη θέση του προέδρου. Δεν είναι σαφές πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση, κυρίως επειδή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο να χάσουν κορυφαία στελέχη εάν αυτά δεν πάρουν τον συγκεκριμένο τίτλο. Μεταξύ αυτών των στελεχών είναι οι δύο επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιας τραπεζικής και αγορών της εταιρείας, Νταν Ντις και Ασόκ Βαραντάν, καθώς και ο Μαρκ Νάχμαν, παγκόσμιος επικεφαλής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου.

Ο 57χρονος Γουόλντρον, ο οποίος εδώ και καιρό έχει στο στόχαστρό του τη θέση του CEO, θεωρείται εδώ και χρόνια ο πιθανότερος διάδοχος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν μια καθυστέρηση στη μετάβαση, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Γουόλντρον είχε εξετάσει πριν από μερικά χρόνια επιλογές εκτός της εταιρείας, αφού ο 64χρονος Σόλομον είχε καταστήσει σαφές στα ανώτατα στελέχη της Goldman ότι δεν σκόπευε να αποχωρήσει για αρκετά χρόνια.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, το διοικητικό συμβούλιο της Goldman πληροφορήθηκε ότι ο Γουόλντρον βρισκόταν σε σοβαρές συζητήσεις με την Apollo Global Management, καθώς και με άλλες επενδυτικές εταιρείες που ενδιαφέρονταν να τον προσλάβουν, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal. Το διοικητικό συμβούλιο κινήθηκε για να κρατήσει τον Γουόλντρον στην Goldman, μεταξύ άλλων προσφέροντάς του μπόνους παραμονής ύψους 80 εκατ. δολαρίων, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, προκειμένου να παραμείνει στην εταιρεία για ακόμη πέντε χρόνια. Το ίδιο μπόνους έλαβε και ο Σόλομον.

Ο Γουόλντρον εντάχθηκε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πέρυσι.

Η μετοχή της Goldman έχει υπερτετραπλασιαστεί από τότε που ο Σόλομον ανέλαβε CEO, τον Οκτώβριο του 2018, σε σύγκριση με άνοδο περίπου 67% ενός ευρύτερου δείκτη τραπεζικών μετοχών.

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