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Οι χώρες που έδρασαν γρήγορα για να αντιμετωπίσουν τη φετινή έξαρση του πληθωρισμού κερδίζουν την εύνοια των επενδυτών σε ομόλογα, ενώ εκείνες που καθυστέρησαν ενδέχεται να καταλήξουν να πληρώσουν το τίμημα με υψηλότερα επιτόκια.

Εταιρείες όπως η Jupiter Asset Management και η Candriam, αγοράζουν ομόλογα Αυστραλίας, στοιχηματίζοντας ότι οι τέσσερις αυξήσεις των επιτοκίων από τον Φεβρουάριο σηματοδοτούν ότι το τέλος του κύκλου πλησιάζει. Άλλοι, όπως η UBS Asset Management και η Carmignac Gestion SA, αγοράζουν γερμανικά ομόλογα, αναμένοντας πτώση των αποδόσεων, καθώς η πιο προληπτική προσέγγιση της ΕKT την τοποθετεί σε καλύτερη θέση από την Fed και την Τράπεζα της Αγγλίας για να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η λογική είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες που ενήργησαν νωρίτερα θα δουν τα αποτελέσματα νωρίτερα, περιορίζοντας έτσι το μέγεθος των περαιτέρω μέτρων που θα χρειαστεί να λάβουν. Η νομισματική πολιτική λειτουργεί με χρονική υστέρηση, οπότε η σύσφιξη της ΕΚΤ δεν έχει ακόμη μεταφερθεί πλήρως στην πραγματική οικονομία, γεγονός που εξηγεί εν μέρει γιατί ο πληθωρισμός στην Ευρώπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

«Κάνω διάκριση μεταξύ των κεντρικών τραπεζών, με την ΕΚΤ από τη μία πλευρά και τη Fed και την Τράπεζα της Ιαπωνίας από την άλλη», δήλωσε ο Γκιγιόμ Ριγκεάντ, διευθυντής του τμήματος σταθερού εισοδήματος στην Carmignac Gestion. «Η ΕΚΤ ήταν πολύ σαφής από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο περίπου».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων θα επιβραδύνει την ανάπτυξη και θα περιορίσει τον πληθωριστικό αντίκτυπο των αυξημένων ενεργειακών δαπανών σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχε προβλεφθεί τον περασμένο μήνα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να προβλέπουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εμφάνιση τέτοιων επιπτώσεων δεύτερου κύκλου, «γιατί όταν αυτές εμφανιστούν, θα είναι ήδη αργά».

Ο Κέβιν Ζάο της UBS Asset Management αγοράζει 30ετή γερμανικά ομόλογα, παράλληλα με αυστραλιανά ομόλογα, θεωρώντας ότι οι κεντρικές τράπεζες που άρχισαν να αυξάνουν τα επιτόκια νωρίτερα θα χρειαστεί να εφαρμόσουν λιγότερη σύσφιξη στο μέλλον. Ταυτόχρονα, έχει θέσεις short σε ομόλογα του Δημοσίου των ΗΠΑ, προβλέποντας ότι η ώθηση στην αμερικανική οικονομία που θα προέλθει από την τεχνητή νοημοσύνη θα απαιτήσει από τη Fed να προχωρήσει σε περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Με την αύξηση των επιτοκίων αυτής της εβδομάδας, η RBA έγινε η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που ανέβασε τα επιτόκια πάνω από το υψηλότερο επίπεδο της εποχής της πανδημίας. Τα αυστραλιανά ομόλογα σημείωσαν άνοδο, καθώς η επικεφαλής της τράπεζας δήλωσε ότι ελπίζει οι τέσσερις αυξήσεις φέτος να είναι αρκετές για να καταστείλουν τον πληθωρισμό.

Ο Νας της Jupiter διατηρεί θέση overweight στα αυστραλιανά ομόλογα σε όλα τα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματός του, ενώ αυτή την εβδομάδα μείωσε τη θέση του που στοχεύει στην επιπεδότητα της καμπύλης αποδόσεων, προτιμώντας να κατέχει ομόλογα διετούς διάρκειας, αφού η RBA άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του κύκλου σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής της.

Έχει δείξει επιφυλακτικότητα ως προς την αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων, θεωρώντας ότι η Fed «θα κινηθεί αργά» σε σχέση με την Αυστραλία, την Ευρώπη και άλλες χώρες. Ωστόσο, το sell-off ομολόγων αυτού του μήνα ανέβασε την απόδοση των διετών ομολόγων στο υψηλότερο επίπεδό της σε διάστημα άνω των δύο ετών, ωθώντας τον να προβεί σε αγορές, καθώς εκτιμά ότι οι αγορές υπερεκτιμούν την πιθανότητα αυξήσεων των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Tζέιμι Νίβεν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Candriam, προτιμά τα αυστραλιανά ομόλογα έναντι των ομολόγων της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ. Έχει επίσης μειώσει την έκθεσή του στα βρετανικά κρατικά ομόλογα (gilts), θεωρώντας ότι η Τράπεζα της Αγγλίας — η οποία δεν έχει ακόμη αυξήσει τα επιτόκια — θα πρέπει να καλύψει τη διαφορά.

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