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Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν εισέλθει σε ένα νέο κυκεώνα προβλημάτων εν μέσω της πρόσφατης άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Το sell-off των αμερικανικών κρατικών ομολόγων επιταχύνθηκε καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αναφοράς σημείωσε άνοδο 8 μονάδων βάσης στο 5,26%, ένα επίπεδο που οι επενδυτές του κλάδου των σταθερών εισοδημάτων δεν είχαν δει από το 2002.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και φαίνεται να τροφοδοτήθηκε από την πρόσφατη απόρριψη, εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ, της πρότασης του Ιράν για κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το κλείσιμο των Στενών αποτελεί βασικό σημείο τριβής για τους επενδυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πυροδοτώντας ανησυχίες στην αγορά πετρελαίου.

Έκθεση της Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος δήλωσε στους συνεργάτες του ότι αναμένει οι ΗΠΑ να συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Οι αγορές έχουν αναθεωρήσει τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής, με περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων της Fed να έχουν ήδη τιμολογηθεί για το 2026 και επιπλέον σύσφιξη να αναμένεται το 2027, ιδίως εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι», ανέφερε σε σημείωμά της η Σίμα Σα, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής της Principal Asset Management.

Η πώληση κρατικών ομολόγων έχει τραβήξει την προσοχή των επενδυτών τον τελευταίο καιρό και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους ταυτόχρονους φόβους για τον πληθωρισμό, τις μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων της Fed και τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική υγεία των ΗΠΑ.

Η ζήτηση στις πρόσφατες δημοπρασίες κρατικών ομολόγων ήταν χαμηλή, πράγμα που σημαίνει ότι το premium σε αυτά τα ομόλογα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές.

Ο κορυφαίος οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ Εριάν δήλωσε ότι φαίνεται οι αποδόσεις να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα βραχυπρόθεσμα, ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλότερες.

«Υπάρχει ανισορροπία μεταξύ της μακροπρόθεσμης ζήτησης για ομόλογα και της μακροπρόθεσμης προσφοράς ομολόγων», ανέφερε πρόσφατα. «Δεν θα επιστρέψουμε στα επίπεδα του 4%, 4,50% ή 4,25%, απλώς και μόνο επειδή υπάρχει υπερβολική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης», προσέθεσε σύμφωνα με το Business Insider.

Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων έχει τροφοδοτηθεί εν μέρει από τις ισχυρές προσδοκίες ανάπτυξης για την αμερικανική οικονομία, ανέφερε η Σα της Principal Asset.

«Εάν η οικονομική ανθεκτικότητα και η επενδυτική ζήτηση παραμείνουν αμετάβλητες, ενδέχεται να υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων», δήλωσε.

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