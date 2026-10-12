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Οι αγορές ομολόγων αρχίζουν να αναλαμβάνουν μέρος της δουλειάς των κεντρικών τραπεζών σε ολόκληρο τον κόσμο, αυξάνοντας από μόνες τους το κόστος δανεισμού και περιορίζοντας ενδεχομένως τον αριθμό των αυξήσεων των βασικών επιτοκίων που θα χρειαστούν για να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός.

Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν εκτιναχθεί σε υψηλά πολλών ετών, έπειτα από εβδομάδες μαζικών πωλήσεων, οδηγώντας σε αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες ακόμη και χωρίς πρόσθετες παρεμβάσεις από τις κεντρικές τράπεζες. Οι επενδυτές έχουν αντιδράσει περιορίζοντας τις προσδοκίες τους για αυξήσεις επιτοκίων, με τις συνολικές αυξήσεις που προεξοφλούνται μέσω των συμβολαίων ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) σε οκτώ μεγάλες οικονομίες να έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 200 μονάδες βάσης από τα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Προς το παρόν, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι το ξεπούλημα στην αγορά ομολόγων υποχωρεί. Οι ανησυχίες για τις δημοσιονομικές δαπάνες, από τις ΗΠΑ έως την Ιαπωνία και τη Γαλλία, ωθούν τους επενδυτές να απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις ως αντιστάθμισμα του κινδύνου, ενώ το κύμα εκδόσεων χρέους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη απορροφά σημαντικά κεφάλαια.

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού μεταφέρεται ήδη στα στεγαστικά δάνεια και στα ομόλογα υψηλού κινδύνου, προκαλώντας μέρος της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας που διαφορετικά θα επιδίωκαν οι κεντρικές τράπεζες μέσω της αύξησης των επιτοκίων τους.

«Όσο μεγαλύτερη σύσφιγξη προεξοφλούν οι αγορές, τόσο αυστηρότερες γίνονται οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες», δήλωσε ο Κεν Όρτσαρντ, επικεφαλής διεθνών επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της T. Rowe Price, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων. «Και όσο αυστηρότερες γίνονται οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες, τόσο λιγότερη σύσφιγξη μπορεί τελικά να χρειαστεί —ή να είναι σε θέση— να εφαρμόσουν οι κεντρικές τράπεζες».

Μειώνονται οι προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων

Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 539 μονάδες βάσης στις οκτώ οικονομίες, έναντι 717 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο, όταν οι σχετικές προσδοκίες είχαν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση των προσδοκιών καταγράφεται στην Αυστραλία και ακολουθούν η Ευρωζώνη, εν μέσω ανησυχιών για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Γαλλίας, η Νότια Κορέα και ο Καναδάς.

Η μέση απόδοση των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως έχει ξεπεράσει το 4%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2000, γεγονός που εγείρει το ερώτημα πού βρίσκεται το κρίσιμο σημείο καμπής.

Οι υψηλότερες αποδόσεις μπορεί να αναλάβουν μέρος του έργου των κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, εάν οι τελευταίες δώσουν την εντύπωση ότι επικεντρώνονται υπερβολικά στη στήριξη της ανάπτυξης, οι επενδυτές ενδέχεται να αμφισβητήσουν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό και να απαιτήσουν ακόμη μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου για να διακρατήσουν μακροπρόθεσμα ομόλογα.

«Οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει τελικά να εξισορροπήσουν τον στόχο της ανάπτυξης με τον βραχυπρόθεσμο πληθωριστικό κίνδυνο», δήλωσε ο Γιουσουάν Τανγκ, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων και συναλλάγματος για την Ασία στην JPMorgan Private Bank.

«Εκτιμούμε ότι οι περισσότερες αγορές επιτοκίων υπερεκτιμούν πλέον τον κίνδυνο περαιτέρω αυξήσεων, δεδομένων των αυξανόμενων καθοδικών κινδύνων για την ανάπτυξη από τις επιπτώσεις του πολέμου», πρόσθεσε.

Επενδυτικές ευκαιρίες βλέπουν οι αναλυτές

Για τους επενδυτές, η εξέλιξη αυτή μπορεί να καταστήσει εκ νέου ελκυστικά τα ομόλογα. Σύμφωνα με τον Τανγκ, οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας αποτελούν αγοραστική ευκαιρία, καθώς εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα καλύτερα μέσα αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού και της επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Όπως επισήμανε, η απότομη άνοδος των αποδόσεων τον τελευταίο μήνα έχει βελτιώσει σημαντικά τη σχέση κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης.

Η Deutsche Bank διακρίνει πλέον ευκαιρίες στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. «Η εκτίμησή μας είναι ότι, τουλάχιστον από ενεργειακής πλευράς, αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει για πάντα», δήλωσε ο Κρίστιαν Νόλτινγκ, παγκόσμιος επικεφαλής επενδύσεων στον τομέα private banking της τράπεζας. «Η κατάσταση στην ενέργεια θα βελτιωθεί και ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει. Από αυτή την άποψη, δεν πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε έναν πλήρη κύκλο αυξήσεων επιτοκίων», συμπλήρωσε.

Οι αναλυτές της Barclays εκτιμούν ότι οι αγορές έχουν ήδη περιορίσει μέρος της πίεσης που ασκείται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. «Ένα μέρος της νομισματικής σύσφιγξης έχει ήδη πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τις προσδοκίες για πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed», ανέφεραν σε σημείωμά τους.

«Με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες αμετάβλητους, αυτό θα πρέπει να μειώσει την ανάγκη για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, ακόμη και αν η προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων εξακολουθεί να ευνοεί την περαιτέρω σύσφιγξη».

Ο πόλεμος και το πετρέλαιο διατηρούν τους πληθωριστικούς κινδύνους

Δεν συμμερίζονται, ωστόσο, όλοι αυτή την εκτίμηση. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι αγορές εξακολουθούν να υποτιμούν τον κίνδυνο νέων αυξήσεων επιτοκίων, καθώς ο πόλεμος παρατείνει τις πληθωριστικές πιέσεις μέσω των υψηλών τιμών του πετρελαίου.

Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ σε σχέση με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ «δεν θα επιτεθούν» στην Τεχεράνη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνει ο Μάικλ Μπολ, αναλυτής μακροοικονομικής στρατηγικής του Bloomberg, «η πραγματική οικονομική δραστηριότητα έχει απορροφήσει επανειλημμένα κύματα αβεβαιότητας και αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι το επιτόκιο ισορροπίας είναι υψηλότερο από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως».

Ακόμη και αν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη γίνουν δυσκολότερο να αγνοηθούν και οι κεντρικές τράπεζες διακόψουν τις αυξήσεις επιτοκίων, οι δημοσιονομικές ανησυχίες ενδέχεται να περιορίσουν την υποχώρηση των αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα ομόλογα, σύμφωνα με τον Κένεθ Γκο, διευθυντή διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου της UOB Kay Hian στη Σιγκαπούρη.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει επιχειρήσει να καθησυχάσει τους επιφυλακτικούς επενδυτές, δηλώνοντας ότι η ισχυρότερη ανάπτυξη και ο περιορισμός των δαπανών θα βελτιώσουν «πολύ γρήγορα» την πορεία του αμερικανικού δανεισμού.

Στην Ιαπωνία, η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να επανεξετάσει τα σχέδια δαπανών και εσόδων, εάν οι αποδόσεις των ομολόγων κινηθούν με απρόβλεπτο τρόπο.

Άλμα 121 μονάδων βάσης στις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά περισσότερες από 70 μονάδες βάσης από την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου. Στο ίδιο διάστημα, οι αποδόσεις των αντίστοιχων ιαπωνικών τίτλων έχουν ενισχυθεί κατά 31 μονάδες βάσης, ενώ στη Γερμανία και τη Γαλλία οι αυξήσεις φτάνουν τις 61 και 121 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

Προς το παρόν, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στέλνουν το μήνυμα ότι παραμένουν έτοιμοι να παρέμβουν.

Οι αξιωματούχοι της Fed ψήφισαν ομόφωνα τον περασμένο μήνα υπέρ της αύξησης του βασικού επιτοκίου για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2023, αν και ορισμένοι έχουν ταχθεί υπέρ της διατήρησης ευελιξίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μην προχωρήσουν σε νέα αύξηση εντός του Οκτωβρίου.

Η Ινδία έχει επίσης υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση στη νομισματική πολιτική, με την κεντρική τράπεζα της χώρας να αυξάνει τα επιτόκια για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια και να προαναγγέλλει περαιτέρω σύσφιγξη.

Το περιβάλλον αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στις ετήσιες συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ, που ξεκινούν τη Δευτέρα, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και το δημόσιο χρέος.

Παράλληλα, η δημοσιοποίηση την Τετάρτη των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών, καθώς οι επενδυτές θα αναζητήσουν νέες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων της Fed.

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