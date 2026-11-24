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Όταν οι υπουργοί Πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ+ συναντηθούν την ερχόμενη Κυριακή 29/11 για να καθορίσουν τις ποσότητες αργού που θα διοχετεύσουν στην παγκόσμια αγορά, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την κρισιμότερη απόφαση της χρονιάς.

Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της καλούνται να χαράξουν τη στρατηγική τους για το 2027, προετοιμαζόμενοι για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στο Ιράν, αλλά και αντιμετωπίζοντας τις αυξανόμενες εντάσεις στο εσωτερικό της συμμαχίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη αποχωρήσει, έπειτα από χρόνια δυσαρέσκειας για τους περιορισμούς στην παραγωγή τους, ενώ το Ιράκ πιέζει για μεγαλύτερα περιθώρια άντλησης πετρελαίου.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν τα αποτελέσματα της πλέον ολοκληρωμένης ανεξάρτητης αξιολόγησης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σχετικά με την παραγωγική δυναμικότητα κάθε μέλους. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία, τα ευρήματα της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής επτασφράγιστο μυστικό ακόμη και στους κόλπους του ΟΠΕΚ+.

Η αξιολόγηση, που ολοκληρώθηκε αυτόν τον μήνα από τη συμβουλευτική εταιρεία DeGolyer and MacNaughton Corp., με έδρα το Ντάλας, επιχειρεί να δώσει μια ανεξάρτητη απάντηση σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα της συμμαχίας: τη μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα πετρελαίου που μπορεί να διατηρήσει κάθε χώρα σε βάθος χρόνου.

Τα συγκεκριμένα μεγέθη έχουν καθοριστική σημασία, καθώς θα αποτελέσουν τη νέα βάση υπολογισμού των μελλοντικών στόχων παραγωγής. Με απλά λόγια, όσο μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα αναγνωρίζεται σε μια χώρα, τόσο ισχυρότερο είναι το επιχείρημά της για να διεκδικήσει υψηλότερες ποσοστώσεις.

Ωστόσο, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα μέλη δεν απέκτησαν πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με εκπροσώπους των χωρών, κάθε κράτος έλαβε τα δικά του στοιχεία, χωρίς ο ΟΠΕΚ+ να διανείμει έναν συγκεντρωτικό κατάλογο με την παραγωγική δυναμικότητα όλων των μελών. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις προσέρχονται στη συνεδρίαση χωρίς να γνωρίζουν με ακρίβεια πώς συγκρίνονται οι δυνατότητές τους με εκείνες των υπόλοιπων χωρών.

Η συνεδρίαση του πετρελαϊκού καρτέλ και των συμμάχων του πραγματοποιείται σε μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης αβεβαιότητας για την αγορά. Θα παράγει, άραγε, ο κόσμος το επόμενο έτος περισσότερα βαρέλια πετρελαίου ημερησίως από όσα καταναλώνει, όπως προβλέπουν οργανισμοί όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA); Θα συνεχίσουν ανταγωνιστές όπως οι ΗΠΑ και η Γουιάνα να αυξάνουν την παραγωγή τους; Θα παραμείνει ανθεκτική η ζήτηση ή ακόμη και θα ανακάμψει δυναμικά το 2027, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος; Και θα επιδιώξουν οι κυβερνήσεις των καταναλωτριών χωρών να αναπληρώσουν τα αποθέματα που έχουν μειωθεί σημαντικά εξαιτίας της σύγκρουσης;

«Ο ΟΠΕΚ+ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση για το 2027», δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στη Rystad Energy, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν στη γραμματεία του ΟΠΕΚ.

«Η συμμαχία πρέπει να σχεδιάσει τη στρατηγική της εν μέσω τεράστιας αβεβαιότητας σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τον ρυθμό αποκατάστασης των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ και το μέγεθος του πλεονάσματος που θα μπορούσε να προκύψει όταν οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν τεθεί εκτός αγοράς επιστρέψουν».

Η βουτιά των τιμών του πετρελαίου

Το πλέον άμεσο διακύβευμα αφορά στις τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 25% από τις αρχές του μήνα, καθώς η Σαουδική Αραβία και άλλες εξαγωγικές χώρες του Περσικού Κόλπου κατάφεραν να επαναφέρουν τις εξαγωγές τους στα προπολεμικά επίπεδα, παρά τη συνέχιση των εχθροπραξιών.

Η φυσική αγορά πετρελαίου εμφανίζεται επαρκώς εφοδιασμένη, ενώ ένα νέο πλεόνασμα προσφοράς το επόμενο έτος θα μπορούσε να διαβρώσει τα έσοδα των πετρελαιοπαραγωγών κρατών που απαρτίζουν τον ΟΠΕΚ+.

Παρότι η συνεδρίαση της Κυριακής θα έχει καθοριστική σημασία για τη συνολική παραγωγική πολιτική της συμμαχίας το 2027, οι επιπτώσεις στη βραχυπρόθεσμη προσφορά πετρελαίου εκτιμάται ότι θα είναι πιο περιορισμένες. Παρά τη βουτιά του Νοεμβρίου, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 40% υψηλότερα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υφίσταται σαφής πίεση από την πλευρά των τιμών για ουσιαστική αναπροσαρμογή των ποσοστώσεων παραγωγής.

Ακόμη και αν, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, αναγνωριστούν σε ορισμένες χώρες σημαντικά υψηλότερα ανώτατα όρια παραγωγής, θεωρείται απίθανο ο ΟΠΕΚ+ να επιδιώξει τη διοχέτευση πρόσθετων ποσοτήτων πετρελαίου στην αγορά.

Ενόψει της συνεδρίασης, τόσο το Ριάντ όσο και η Βαγδάτη ανακοίνωσαν ότι η παραγωγή τους έχει ανακάμψει από τις απώλειες που προκάλεσε ο πόλεμος, φθάνοντας σε επίπεδα υψηλότερα από τις συμφωνημένες ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ+.

Προηγουμένως, οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας του πολέμου είχαν αναγκάσει τις χώρες του Κόλπου να αναστείλουν μέρος της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα οι ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ+ να αποκτήσουν ουσιαστικά θεωρητικό χαρακτήρα.

Εάν η σύγκρουση αναζωπυρωθεί, οποιεσδήποτε ποσοστώσεις θα μπορούσαν εκ νέου να καταστούν περιττές. Αν, όμως, διατηρηθεί η πρόσφατη ανάκαμψη της ναυσιπλοΐας, τα συγκεκριμένα μεγέθη θα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Οι νέοι στόχοι παραγωγής για το 2027

Πέρα από τις αβεβαιότητες που κυριαρχούν στην αγορά, η ανεξάρτητη αξιολόγηση της παραγωγικής δυναμικότητας προσθέτει ακόμη έναν βαθμό πολυπλοκότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων την Κυριακή.

Στις 16 Νοεμβρίου, αξιωματούχοι της γραμματείας του ΟΠΕΚ στη Βιέννη και εκπρόσωποι αρκετών χωρών συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της DeGolyer and MacNaughton, κατά την οποία κάθε χώρα παρέλαβε τα δικά της αποτελέσματα.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως επίπεδα αναφοράς για τους νέους στόχους παραγωγής, που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο. Ωστόσο, παραμένει ασαφές με ποιον ακριβώς τρόπο θα υπολογιστούν οι νέες ποσοστώσεις, σύμφωνα με εκπροσώπους των χωρών, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της διαδικασίας.

Ένας από τους εκπροσώπους ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου ήταν σύντομη και δεν έδωσε στα μέλη ιδιαίτερα περιθώρια να συζητήσουν τα νέα επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας. Εξέφρασε, μάλιστα, την έκπληξή του για το γεγονός ότι η συμμαχία δεν κοινοποίησε έναν συγκεντρωτικό κατάλογο με τα νέα στοιχεία κάθε χώρας.

Μεταξύ Απριλίου του 2025 και Σεπτεμβρίου του 2026, μια υποομάδα χωρών του ΟΠΕΚ+ επανέφερε επισήμως δύο διαδοχικές δέσμες παραγωγής που είχαν ανασταλεί το 2023, μέσω μιας σειράς μηνιαίων αυξήσεων των ποσοστώσεων. Οι αυξήσεις αυτές συνεχίστηκαν ακόμη και όταν ο πόλεμος στο Ιράν τις κατέστησε συμβολικές.

Οι εσωτερικές ρήξεις και το δίλημμα της αποχώρησης

Η συγκεκριμένη διαδικασία εξακολουθεί, τυπικά, να αφήνει εκτός παραγωγής μια τρίτη δέσμη ποσοτήτων πετρελαίου, η άντληση των οποίων είχε ανασταλεί το 2022. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή τους στους νέους στόχους για το 2027 περιπλέκεται περαιτέρω από την υποβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας που έχουν υποστεί στο μεταξύ αρκετά μέλη, εξαιτίας παραγόντων όπως η έλλειψη επενδύσεων και οι κυρώσεις.

Στην πράξη, η αξιολόγηση ενδέχεται τελικά να επιτρέψει μόνο σε λίγες χώρες να αυξήσουν την παραγωγή τους. Πολλά μέλη βρίσκονται ήδη κοντά στα ανώτατα όρια των δυνατοτήτων τους, ενώ άλλα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία, αναμένεται να διατηρήσουν πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα.

Η χώρα που έχει ασκήσει τις εντονότερες πιέσεις για υψηλότερο επίπεδο αναφοράς και, κατ’ επέκταση, για το δικαίωμα αύξησης της παραγωγής της είναι το Ιράκ.

Τον Ιούνιο, το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να αποφασίσει «εάν θα παραμείνει ή θα αποχωρήσει» από τον οργανισμό —ο οποίος ιδρύθηκε στη Βαγδάτη πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες— εφόσον τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της παραγωγικής του δυναμικότητας δεν ήταν αρκετά υψηλά.

Αν και η χώρα στη συνέχεια απέσυρε την απειλή, η Βαγδάτη εκφράζει εδώ και χρόνια τη δυσαρέσκειά της για τις ποσοστώσεις του ΟΠΕΚ, την ώρα που επιχειρεί να ανοικοδομήσει την κατεστραμμένη οικονομία της. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και είχαν μιλήσει τον Σεπτέμβριο, το Ιράκ διεκδικεί επίπεδο αναφοράς παραγωγής 6 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Η προειδοποίηση αυτή αποκτούσε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς διατυπώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη συμμαχία, έπειτα από δεκαετίες σταθερής συμμετοχής. Τα Εμιράτα είχαν επικαλεστεί τη δυσαρέσκειά τους για τους περιορισμούς στην αξιοποίηση της πρόσθετης παραγωγής από νέα πετρελαϊκά έργα.

Έκτοτε, η παραγωγή του Άμπου Ντάμπι έχει καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Προηγούμενες αξιολογήσεις της παραγωγικής δυναμικότητας των μελών είχαν επίσης προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις. Το 2023, η αξιολόγηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ανγκόλας ώθησε τη χώρα να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ, έπειτα από 16 χρόνια συμμετοχής στο καρτέλ.

Ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας

Τελικά, όμως, η έκβαση του πολέμου, και όχι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενδέχεται να αποτελέσει τον σημαντικότερο παράγοντα για τις ποσότητες πετρελαίου που θα αντλήσουν οι χώρες του ΟΠΕΚ το επόμενο έτος.

Οι πετρελαϊκές ροές έχουν παραμείνει ανθεκτικές τις τελευταίες εβδομάδες, παρά την αύξηση των επιθέσεων του Ιράν εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ διατηρούν σε ισχύ έναν αυστηρό αποκλεισμό της ιρανικής ναυσιπλοΐας, εντείνοντας την πίεση στην Τεχεράνη.

«Δεδομένου του διακηρυγμένου στόχου του Ιράν να σπάσει τον αποκλεισμό με κάθε αναγκαίο μέσο, οι πραγματικές εχθροπραξίες στην περιοχή θα μπορούσαν βραχυπρόθεσμα να αποδειχθούν πολύ πιο καθοριστικές από οποιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση για τους στόχους παραγωγής, ακόμη και μετά την πρόσφατη αύξηση των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η Χελίμα Κροφτ, αναλύτρια της RBC Capital Markets.