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Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street, με τους κατασκευαστές ημιαγωγών να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς ένα αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times για τα ετησιοποιημένα έσοδα της OpenAI αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δικαιολογούνται από την πραγματική ανάπτυξη της αγοράς.

Σύμφωνα με τους FΤ, τα έσοδα της OpenAI είναι περίπου 20 δισ. δολάρια χαμηλότερα από όσα είχαν προηγουμένως παρουσιαστεί, με βάση οικονομικά έγγραφα που κοινοποιήθηκαν σε επενδυτές.

Η αποκάλυψη προκάλεσε νέα επιφυλακτικότητα για τις προοπτικές ζήτησης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος έχει προσελκύσει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στα 50 δισ. αντί για 70 δισ. δολάρια τα έσοδα της OpenAI

Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα που είχε αναφερθεί ότι επιτυγχάνει η OpenAI και στα στοιχεία που η ίδια παρουσίασε πρόσφατα στους επενδυτές της.

Όπως αποκάλυψαν αποκλειστικά οι Financial Times, επικαλούμενοι οικονομικά έγγραφα που διαβιβάστηκαν σε επενδυτές, η εταιρεία ενημέρωσε πρόσφατα ότι τα ετησιοποιημένα έσοδά της πλησίαζαν τα 50 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το ποσό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα περίπου 70 δισ. δολάρια που είχαν αναφέρει στα τέλη του προηγούμενου μήνα διεθνή μέσα ενημέρωσης, βασιζόμενα σε πληροφορίες που είχαν δοθεί σε επενδυτές.

Η διαφορά των 20 δισ. δολαρίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αγορά, καθώς τα έσοδα της OpenAI αποτελούν έναν από τους βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση της πραγματικής ζήτησης για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, τα νέα στοιχεία εξακολουθούν να αποτυπώνουν ισχυρή ανάπτυξη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό εσόδων από εκείνον που είχε δημιουργηθεί ως προσδοκία στην αγορά.

Πώς προέκυψε η απόκλιση των 20 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και επικαλούνται οι Financial Times, η απόκλιση προέκυψε από προσπάθειες επενδυτών της OpenAI να πραγματοποιήσουν άμεση σύγκριση των εσόδων της με εκείνα της ανταγωνίστριας Anthropic.

Οι δύο εταιρείες, ωστόσο, υπολογίζουν τα ετησιοποιημένα έσοδά τους με διαφορετική μεθοδολογία.

Ειδικότερα, η Anthropic περιλαμβάνει στον σχετικό υπολογισμό και τα έσοδα που προέρχονται από πωλήσεις μέσω συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών cloud, όπως η Amazon Web Services (AWS) και η Google Cloud.

Αντίθετα, η OpenAI δεν συνυπολογίζει με τον ίδιο τρόπο αυτά τα έσοδα, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την απευθείας σύγκριση των δύο εταιρειών.

Οι προσπάθειες προσαρμογής των εσόδων της OpenAI, ώστε να καταστούν συγκρίσιμα με εκείνα της Anthropic, οδήγησαν σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα ετησιοποιημένα έσοδα της εταιρείας είχαν φτάσει τα 40 δισ. δολάρια τον Αύγουστο.

Στη συνέχεια, η OpenAI ενημέρωσε τους επενδυτές ότι τα έσοδά της είχαν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, οδηγώντας στον υπολογισμό των περίπου 70 δισ. δολαρίων που κυκλοφόρησε ευρέως.

Η διαφορά, επομένως, συνδέεται με τον τρόπο υπολογισμού και παρουσίασης των εσόδων, και όχι κατ’ ανάγκη με αντίστοιχη απώλεια πραγματικών πωλήσεων.

Γιατί ανησυχεί η Wall Street για τις επενδύσεις στην AI

Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα της OpenAI και της Anthropic αποτελούν κρίσιμο μέτρο για την αποτίμηση της ανάπτυξης της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται από επενδυτές και αναλυτές για να εκτιμήσουν κατά πόσο η ζήτηση για εφαρμογές AI μπορεί να στηρίξει τις τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστική ισχύ, ημιαγωγούς και ενεργειακές υποδομές.

Η σημασία τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι τεχνολογικοί όμιλοι και οι μεγάλοι πάροχοι υποδομών cloud έχουν δεσμεύσει τεράστια κεφάλαια για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, στηρίζοντας παράλληλα σημαντικό μέρος της ανόδου των χρηματιστηριακών αγορών τους προηγούμενους μήνες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αποκάλυψη των FΤ ενίσχυσε τον προβληματισμό για το χάσμα ανάμεσα στις επενδυτικές δαπάνες και στα έσοδα που παράγει σήμερα ο κλάδος, εξού και το σημερινό sell-off στις τεχνολογικές μετοχές με επίκεντρο τις εταιρείες μικροτσίπ.

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