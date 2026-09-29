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Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ουγγαρίας, OTP Bank, εξετάζει τρόπους για να αποχωρήσει από τη Ρωσία, καθώς οι δραστηριότητές της στη χώρα βρίσκονται υπό αυξανόμενο έλεγχο από ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ενόψει της εξαγοράς της τράπεζας Luminor Bank στη Βαλτική.

Η OTP είναι μία από τις ευρωπαϊκές τράπεζες που διατήρησαν παρουσία στη Ρωσία μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Η προγραμματισμένη εξαγορά της Luminor, η μεγαλύτερη στην ιστορία του ουγγρικού ομίλου, έχει φέρει στο επίκεντρο τις ρωσικές δραστηριότητες της τράπεζας και τις σχέσεις της με πελάτες στη χώρα.

Η OTP ανακοίνωσε ότι έχει περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία της στη Ρωσία και ότι δεν έχει εντοπίσει παραβιάσεις διεθνών κυρώσεων. Ωστόσο, οι κεντρικές τράπεζες της Λετονίας και της Λιθουανίας έχουν στο παρελθόν εκφράσει ανησυχίες για την παρουσία της στη ρωσική αγορά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας Γιούργκεν Λίγκι είχε χαρακτηρίσει τη δραστηριότητα της τράπεζας «ηθική ντροπή».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου OTP, Πέτερ Τσάνι, δήλωσε ότι η τράπεζα επανεξετάζει τη στρατηγική της στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου πλήρους αποχώρησης. Η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και θα λάβει υπόψη τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τη διεθνή επέκταση του ομίλου.

Περιορισμένη παρουσία αλλά αυξημένη κερδοφορία στη Ρωσία

Η παρουσία της OTP στη Ρωσία είναι μικρή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που παρέμειναν στη χώρα. Το μερίδιό της με βάση το ενεργητικό ανέρχεται περίπου στο 0,4%, ωστόσο η δραστηριότητα αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρα μετά το 2022.

Η τράπεζα έχει επαναπατρίσει μέχρι σήμερα περίπου 880 εκατ. δολάρια σε μερίσματα από τη ρωσική θυγατρική της, η οποία κατέγραψε σημαντική αύξηση κερδών τα τελευταία χρόνια.

Η OTP υποστηρίζει ότι μετά την έναρξη του πολέμου διέκοψε τη χρηματοδότηση εταιρικών πελατών στη Ρωσία, απέσυρε ενδοομιλικά κεφάλαια και πλέον η δραστηριότητά της επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στον δανεισμό ιδιωτών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι ως μία από τις λίγες τράπεζες που θεωρούνται αξιόπιστες από την ευρωπαϊκή πλευρά, συνεχίζει να συμμετέχει σε διακανονισμούς εμπορικών συναλλαγών ευρωπαϊκών εταιρειών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Έλεγχοι για πελάτες με σύνδεση με ρωσικούς κρατικούς φορείς

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg, πελάτες της OTP στη Ρωσία περιλάμβαναν εταιρείες που παρείχαν υπηρεσίες σε ρωσικούς κρατικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων εταιρείες που συνδέονται με την ενεργειακή εταιρεία Gazprom και οργανισμούς που σχετίζονται με τη ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών.

Τα έγγραφα δεν υποδεικνύουν παραβίαση από την πλευρά της OTP, αλλά παρέχουν λεπτομέρειες για συναλλαγές που πέρασαν από λογαριασμούς πελατών της τράπεζας στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια.

Η ίδια η τράπεζα επισημαίνει ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κυρώσεων του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου για κινδύνους που σχετίζονται με κυρώσεις.

Δύσκολη η αποχώρηση από τη ρωσική αγορά

Η έξοδος από τη Ρωσία δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η OTP αναφέρει ότι η πώληση μιας ρωσικής θυγατρικής απαιτεί έγκριση τόσο από δυτικές ρυθμιστικές αρχές όσο και από τις ρωσικές αρχές, ενώ οι περιορισμοί που ισχύουν σημαίνουν ότι οι πωλητές μπορούν να λάβουν περίπου το 5% της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου.

«Σήμερα μια πώληση είναι ουσιαστικά αδύνατη», ανέφερε η τράπεζα.

Οι μετοχές της OTP υποχώρησαν έως και 3,8% στη Βουδαπέστη μετά τη δημοσίευση των πληροφοριών, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Μάρτιο.

Την ίδια στιγμή, οι ρυθμιστικές αρχές της Βαλτικής εξετάζουν την εξαγορά της Luminor από την OTP. Η εσθονική εποπτική αρχή Finantsinspektsioon ανέφερε ότι οι δραστηριότητες της OTP στη Ρωσία αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα στην αξιολόγηση της συμφωνίας.

Η εξαγορά της Luminor, η οποία διαθέτει ενεργητικό άνω των 15 δισ. ευρώ, αποτελεί στρατηγική κίνηση για την επέκταση της OTP στην περιοχή του ευρώ, αλλά η εξέταση των ρωσικών δραστηριοτήτων της τράπεζας προσθέτει έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας στη διαδικασία έγκρισης.

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