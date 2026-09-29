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Από τα έτοιμα παιδικά γεύματα που σχεδιάζει να βάλει στα ψυγεία της από το 2027 μέχρι την προσπάθεια να ανοίξει για τα ελληνικά προϊόντα τις μεγάλες αγορές του Βελγίου και της Ολλανδίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος περνά στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της. Μια αλλαγή που δεν περιορίζεται στη γνωστή στροφή στο franchise, αλλά απλώνεται πλέον σχεδόν σε κάθε πλευρά της δραστηριότητάς της: στο μέγεθος και τη θέση των καταστημάτων, στην ταχύτητα με την οποία φθάνουν οι αγορές στο σπίτι, στο τι βάζει ο καταναλωτής στο καλάθι του, στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά στην ίδια την οικονομική εξίσωση της εταιρείας.

Τα όσα ανέφερε ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025 σκιαγραφούν παράλληλα αρκετές από τις αλλαγές που συντελούνται συνολικά στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Τα μικρά καταστήματα γειτονιάς αναπτύσσονται με ρυθμούς πολλαπλάσιους της αγοράς, η γρήγορη παράδοση αντιπροσωπεύει ήδη σχεδόν το ένα τρίτο των ηλεκτρονικών πωλήσεων της ΑΒ, ενώ το έτοιμο φαγητό αναπτύσσεται με 17%.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η ΑΒ επέστρεψε το 2025 πάνω από το όριο των 2 δισ. ευρώ σε πωλήσεις, αλλά εξακολουθεί να πληρώνει το κόστος του μετασχηματισμού της. Οι καθαρές ζημιές αυξήθηκαν στα 24,36 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 1,43 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση εστιάζει από την πλευρά της στην προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία των 27,3 εκατ. ευρώ και βλέπει την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης το 2028, χωρίς να αποκλείει επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία ακόμη και από το 2027.

Η ΑΒ του 2028

«Το 2028 ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός», ανέφερε ο κ. Λαβίδας, δίνοντας πλέον σαφή χρονικό ορίζοντα στον σχεδιασμό. Το δίκτυο προβλέπεται να προσεγγίσει τα 900 καταστήματα, με περίπου 200 επιπλέον σημεία franchise, ενώ η εκτίμησή του είναι ότι οι συνεργάτες θα συνεισφέρουν τότε περίπου το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών της ΑΒ, από περίπου 30%, ή 600 εκατ. ευρώ, σήμερα.

Η απόσταση που έχει ήδη διανυθεί είναι μεγάλη. Το 2024 η ΑΒ διέθετε 279 εταιρικά καταστήματα και 331 franchise. Το 2025 τα πρώτα περιορίστηκαν σε 240 και τα δεύτερα αυξήθηκαν σε 405. Σήμερα το εταιρικό δίκτυο αριθμεί 230 σημεία και το franchise 471, με στόχο να φθάσει τα 500 μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τον κ. Λαβίδα, δεν είναι μόνο χρηματοοικονομική. Ο τοπικός επιχειρηματίας γνωρίζει καλύτερα τη γειτονιά, τις ανάγκες της και το κωδικολόγιο που απαιτεί, ενώ η ΑΒ διαθέτει την τεχνογνωσία λειτουργίας του οργανωμένου δικτύου. Είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί άλλωστε και η μητρική Ahold Delhaize με διαφορετική ένταση στις αγορές της: στην Ολλανδία κυριαρχούν τα εταιρικά καταστήματα, ενώ στο Βέλγιο το franchise έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος.

Η γειτονιά

Πίσω από τη στροφή υπάρχει όμως και μια πολύ συγκεκριμένη καταναλωτική τάση. Τα μικρά καταστήματα γειτονιάς αναπτύσσονται φέτος κατά περίπου 8%, έπειτα από 9% το 2025 και 6,2% το 2024. Σύμφωνα με τον κ. Λαβίδα, σε μια αγορά που βρίσκεται υπό πίεση, οι δύο μορφές καταστημάτων που εξακολουθούν να εμφανίζουν δυναμική είναι τα μικρά σημεία και τα υπερμάρκετ.

Για την ΑΒ αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη έμφαση στα μικρά καταστήματα και στα σημεία γειτονιάς, εκεί δηλαδή όπου η ανάπτυξη μέσω franchise μπορεί να γίνει ταχύτερα και με μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά. Ευκαιρίες, σύμφωνα με τη διοίκηση, εξακολουθούν να υπάρχουν κυρίως στην Περιφέρεια, ενώ ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν τα σημεία σε τουριστικούς προορισμούς. Στους μήνες αιχμής οι πωλήσεις τους μπορούν σχεδόν να διπλασιάζονται, ενώ σε ετήσια βάση η ανάπτυξή τους είναι κατά 30%-40% υψηλότερη σε σχέση με τα μη τουριστικά καταστήματα.

Η εγγύτητα αποκτά όμως πλέον και ψηφιακή διάσταση. Το ηλεκτρονικό κανάλι της ΑΒ αντιστοιχεί περίπου στο 4% του συνολικού της τζίρου, έναντι περίπου 3% της αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Λαβίδας, και αναπτύσσεται με ρυθμό 17%. Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στη γρήγορη παράδοση: περίπου το 30% των ηλεκτρονικών πωλήσεων προέρχεται πλέον από τις γρήγορες παραδόσεις μέσω των σχετικών πλατφορμών.

Μόνο φέτος η ΑΒ πρόσθεσε 250 σημεία franchise στη Wolt, αποκτώντας, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, πανελλαδική κάλυψη. Παράλληλα γίνονται συζητήσεις με τις πλατφόρμες ώστε στο επόμενο στάδιο οι πελάτες να μπορούν να αξιοποιούν μέσω αυτών και τα προνόμια του ΑΒ Plus, όπως πόντους και προσφορές.

Ετσι, το κατάστημα της γειτονιάς παύει να είναι απλώς ένα μικρό φυσικό σημείο πώλησης. Γίνεται ταυτόχρονα το κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης του καταναλωτή και μέρος του δικτύου που μπορεί να τροφοδοτεί τις παραγγελίες γρήγορης παράδοσης.

Ετοιμο φαγητό

Μια άλλη αλλαγή αφορά το τι αναζητεί πλέον ο καταναλωτής μέσα στο σούπερ μάρκετ. Η κατηγορία του έτοιμου φαγητού αναπτύσσεται με περίπου 17%, καθώς η ευκολία μεταφέρεται από τον τρόπο αγοράς και στο ίδιο το προϊόν.

Η ΑΒ έχει ήδη αναπτύξει 38 συνταγές σε συνεργασία με τον Ακη Πετρετζίκη. Τα προϊόντα παράγονται από τρίτους υπό την εποπτεία του, ενώ σε 14 καταστήματα λειτουργούν σημεία παρασκευής φρέσκου σούσι μέσω συνεργάτη.

Το επόμενο βήμα είναι μια νέα κατηγορία: έτοιμα γεύματα ειδικά για παιδιά. Ο κ. Λαβίδας προανήγγειλε την ανάπτυξή τους εντός του 2027, πιθανότατα επίσης σε συνεργασία με τον Ακη Πετρετζίκη, διευρύνοντας έτσι την παρουσία της ΑΒ σε μια αγορά που εμφανίζει ήδη ισχυρή ανάπτυξη.

Νέα logistics

Η επέκταση σε εκατοντάδες μικρότερα σημεία δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτή την εξίσωση εντάσσεται το νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα, η επένδυση που αποτέλεσε την αφορμή για την παρουσίαση της εταιρείας.

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 35.500 τ.μ., διαθέτει 35 ράμπες φόρτωσης, διαχειρίζεται περίπου 6.000 κωδικούς από 17 κατηγορίες και έχει δυνατότητα διακίνησης άνω των 24 εκατ. κιβωτίων τον χρόνο. Η επένδυση ανήλθε σε περίπου 3 εκατ. ευρώ και σήμερα η εγκατάσταση εξυπηρετεί κυρίως προϊόντα εκτός τροφίμων, καλύπτοντας το σύνολο του δικτύου με ιδιαίτερη έμφαση στα franchise.

Το σχέδιο όμως δεν σταματά εκεί. Για το 2027 προβλέπεται η επέκταση της εγκατάστασης με περίπου 1.000 τ.μ. ψυχόμενων χώρων διαμετακόμισης και 11 επιπλέον ράμπες. Η Ελευσίνα θα μπορεί έτσι να λειτουργεί περισσότερο ως κόμβος συγκέντρωσης φορτίων, ώστε ένα φορτηγό να μη χρειάζεται να περνά από διαφορετικές εγκαταστάσεις για να συμπληρώσει το φορτίο του πριν αναχωρήσει προς τον τελικό προορισμό. Για ένα δίκτυο που στηρίζεται ολοένα περισσότερο σε εκατοντάδες franchise σημεία, η αλλαγή αυτή έχει άμεση οικονομική σημασία.

Ο κ. Λαβίδας υπολόγισε ότι το νέο μοντέλο μπορεί να επιφέρει περίπου 10% εξοικονόμηση στο μεταφορικό κόστος.

Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, η διοίκηση εξετάζει ακόμη πιο ριζική λύση. Το ιδανικό, όπως εξήγησε ο ίδιος, θα ήταν η συγκέντρωση των επιμέρους εγκαταστάσεων σε ένα ενιαίο κέντρο στην Αττική, κάτι που θα απαιτούσε περίπου 100.000 τ.μ. Η προοπτική εξετάζεται σε ορίζοντα πενταετίας, αν και η εξεύρεση κατάλληλης εγκατάστασης τέτοιου μεγέθους μόνο εύκολη δεν είναι. Η αποθήκη της Θεσσαλονίκης, πάντως, θα παραμείνει.

Πάνω από 2 δισ.

Ο μετασχηματισμός εξελίσσεται ενώ η ΑΒ επιχειρεί παράλληλα να ξαναχτίσει την κερδοφορία της. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 φωτίζουν περισσότερο το μέγεθος της προσπάθειας πίσω από τα προσαρμοσμένα μεγέθη που παρουσίασε η διοίκηση.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,5%, στα 2,003 δισ. ευρώ από 1,936 δισ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 493,3 εκατ. ευρώ από 490,8 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο υποχώρησε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 24,6%, με τον κ. Λαβίδα να συνδέει την πτώση με την αυξημένη επένδυση στις τιμές. Ο ίδιος τοποθέτησε συνολικά στα περίπου 250 εκατ. ευρώ την επένδυση σε τιμές, προσφορές και προγράμματα πιστότητας.

Η εικόνα γίνεται διαφορετική χαμηλότερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν στα 1,43 εκατ. ευρώ από 13,78 εκατ. ευρώ το 2024, την ώρα που η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία που παρουσίασε η διοίκηση αυξήθηκε κατά 2%, στα 27,3 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 1,4%. Η απόσταση μεταξύ των δύο μεγεθών είναι μεγάλη, με τη διοίκηση να αποδίδει την εικόνα του προσαρμοσμένου αποτελέσματος στην εξαίρεση επιβαρύνσεων που συνδέονται με τον μετασχηματισμό και την αναδιάρθρωση.

Την ίδια στιγμή, το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε στα 33,68 εκατ. ευρώ από 31,23 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι ζημιές προ φόρων να φθάσουν τα 27,88 εκατ. ευρώ από 14,94 εκατ. ευρώ. Μετά τους φόρους, οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 24,36 εκατ. ευρώ έναντι 15,79 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε αυτή την απόσταση ανάμεσα στην προσαρμοσμένη λειτουργική επίδοση και την τελική γραμμή βρίσκεται πλέον και το στοίχημα του stop loss. Η ΑΒ εξακολουθεί να γράφει σημαντικές ζημιές, όμως η λειτουργική γραμμή παραμένει οριακά θετική και η διοίκηση εκτιμά ότι η σταδιακή υποχώρηση των επιβαρύνσεων του μετασχηματισμού θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία. Ο κ. Λαβίδας ανέφερε ότι το «καθαρό λειτουργικό κέρδος» ήταν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και έθεσε ως επόμενο στόχο τον διπλασιασμό του σημερινού λειτουργικού περιθωρίου, που κινείται κοντά στο 1,5%, όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές βρίσκεται περίπου στο 4%.

Η αναδιάρθρωση προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2028, ωστόσο ο κ. Λαβίδας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία να έρθει νωρίτερα. «Ισως και το 2027 να είμαστε κερδοφόροι», ανέφερε.

Η οικονομική έκθεση δείχνει παράλληλα και το κόστος χρηματοδότησης της μετάβασης. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε στα 115 εκατ. ευρώ από 70 εκατ. ευρώ το 2024 και αφορά ομολογιακά δάνεια από συνδεδεμένα μέρη, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 58,5 εκατ. ευρώ από 68,7 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτη είναι και η μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης. Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 150,9 εκατ. ευρώ από 91,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις από εμπορική δραστηριότητα έφθασαν τα 428,7 εκατ. ευρώ από 379 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Λαβίδας αναγνώρισε παράλληλα ότι η ΑΒ δεν κέρδισε μερίδιο αγοράς το 2025. Ενα μέρος της εικόνας του τζίρου επηρεάζεται και από τη μετατροπή εταιρικών καταστημάτων σε franchise, καθώς οι πωλήσεις των τελευταίων δεν ενοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. Για το 2026 η διοίκηση περιμένει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς οι μετατροπές θα είναι λιγότερες.

Και το επενδυτικό πρόγραμμα δεν ανακόπτεται. Μετά τα 52 εκατ. ευρώ του 2025, η διοίκηση προσανατολίζεται σε αντίστοιχο ύψος επενδύσεων και φέτος.

Κρητικός και ΕΝΑ

Την ίδια ώρα, η ΑΒ παραμένει ενεργή σε μια αγορά όπου οι κινήσεις συγκέντρωσης συνεχίζονται. Και ο κ. Λαβίδας έδωσε συγκεκριμένη είδηση για τον Κρητικό, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία έχει καταθέσει πρόταση για καταστήματα που πρέπει να αποδεσμευτούν στο πλαίσιο της εξαγοράς της αλυσίδας από τη Μασούτης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τον περασμένο Μάιο την εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης, επιβάλλοντας την εκποίηση έξι εταιρικών καταστημάτων και την αποδέσμευση 47 συνεργαζόμενων σημείων σε συγκεκριμένες τοπικές αγορές. Για τα έξι εταιρικά καταστήματα προβλέπεται η εύρεση αγοραστή και η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης.

Σύμφωνα με τον κ. Λαβίδα, η πρόταση της ΑΒ αφορά τα πέντε σημεία στη Χαλκιδική και το ένα στο Ρέθυμνο, καθώς και περίπου 40 συνεργαζόμενα καταστήματα σε περιοχές όπου η αλυσίδα δεν διαθέτει σήμερα παρουσία.

Για το ενδεχόμενο άλλων εξαγορών έως το τέλος του έτους εμφανίστηκε συγκρατημένος. «Εάν υπάρξει ευκαιρία θα το εξετάσουμε», είπε, προσδιορίζοντας το ενδιαφέρον κυρίως σε μικρότερες αλυσίδες και προσθέτοντας με νόημα: «Νομίζω ότι κανείς μεγάλος δεν πουλιέται, ούτε εμείς πωλούμαστε…».

Ανοιχτό παραμένει, από την άλλη πλευρά, το μέλλον της ΕΝΑ. Η δραστηριότητα των 14 καταστημάτων έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν είναι κερδοφόρα. Ο κ. Λαβίδας περιέγραψε τη χονδρική ως «δύσκολη εξίσωση», εξηγώντας ότι σημαντικό μέρος των πελατών της ΕΝΑ είναι μικρά καταστήματα γειτονιάς που βρίσκονται ουσιαστικά απέναντι από το δίκτυο που αναπτύσσει η ίδια η ΑΒ. Η μεγαλύτερη διείσδυση στην εστίαση και στα ξενοδοχεία θα απαιτούσε διαφορετική στρατηγική, προσέγγιση και κωδικολόγιο.

Και όταν ρωτήθηκε ευθέως για πιθανή πώληση, δεν έκλεισε την πόρτα: «Δεν μπορώ να απαντήσω. Το εξετάζαμε και δεν έχει φύγει από το μυαλό μας. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε υπό όρους. Στρατηγικά είναι όμως δύσκολη εξίσωση».

Πάνω από 40%

Ενα ακόμη μέτωπο που αποκτά μεγαλύτερο βάρος είναι η ιδιωτική ετικέτα. Τα προϊόντα της ΑΒ αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 34% των συνολικών πωλήσεων, με τη συμμετοχή τους να αυξάνεται περίπου μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως. Ο στόχος είναι μέσα στην επόμενη τριετία το ποσοστό να ξεπεράσει το 40%. Μόνο το 2027 σχεδιάζεται η προσθήκη περίπου 1.000 νέων κωδικών στους περίπου 4.000 που υπάρχουν σήμερα.

Η εταιρεία επιχειρεί να χτίσει την ανάπτυξη αυτή γύρω από τρεις άξονες: ελληνικότητα και τοπική προέλευση, υγιεινή διατροφή και προσιτές τιμές. Πρόκειται για μια κατηγορία που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία τόσο ως εργαλείο διαφοροποίησης όσο και ως απάντηση στην πίεση που εξακολουθεί να δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η προσπάθεια μεγαλύτερης προσωποποίησης των προσφορών. Η ΑΒ υπολογίζει σε περίπου 30 εκατ. ευρώ την αξία προσφορών και πόντων που διοχετεύονται μέσω του προγράμματος πιστότητας, ενώ έχει προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε περίπου 1.000 προϊόντα.

Πέρα από το προϊόν και τις τιμές, ο δεύτερος άξονας των επενδύσεων αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση του δικτύου, με στόχο τόσο τη μείωση του λειτουργικού κόστους όσο και την ταχύτερη εξυπηρέτηση. Εως το 2027 η ΑΒ σχεδιάζει να έχει αυτόματα ταμεία σε όλα τα εταιρικά καταστήματα, με τη σχετική επένδυση της περιόδου 2024-2027 να φθάνει τα 11 εκατ. ευρώ. Ηδη λειτουργούν περίπου 800 μηχανήματα σε 195 σημεία.

Μέχρι το τέλος του 2026 προβλέπεται επίσης να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ηλεκτρονικών ετικετών τιμών σε όλο το δίκτυο, μια επένδυση 18 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2024-2027. Παράλληλα επεκτείνονται τα ρομποτικά συστήματα καθαρισμού, ενώ προχωρά η ψηφιοποίηση αποδείξεων και δωροεπιταγών.

Τα 100 εκατ. ευρώ

Η έμφαση στα ελληνικά προϊόντα αποκτά πλέον και εξαγωγική διάσταση. Σε συζήτηση με δημοσιογράφους μετά την παρουσίαση, ο κ. Λαβίδας αποκάλυψε ότι η αξία των προϊόντων που διοχετεύονται σήμερα μέσω της ΑΒ στο διεθνές δίκτυο της Ahold Delhaize φθάνει περίπου τα 100 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται κυρίως για προϊόντα μαναβικής, τα οποία μέχρι σήμερα κατευθύνονται περισσότερο σε κοντινές αγορές. Το μεγάλο στοίχημα, όπως εξήγησε ο ίδιος, είναι πλέον να ανοίξει ο δρόμος προς δύο από τις βασικές αγορές της μητρικής στην Ευρώπη, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Η προσπάθεια αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από τον ερχόμενο χειμώνα. Και ένα από τα πρώτα ελληνικά προϊόντα με τα οποία πιθανότατα θα επιχειρηθεί το άνοιγμα αυτής της νέας διαδρομής είναι τα πορτοκάλια.

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