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Σε νέα υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για την πορεία του φυσικού αερίου προχωρά η Ρωσία, καθώς η ενεργειακή σχέση με την Ευρώπη συνεχίζει να περιορίζεται μετά τη ρήξη που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις της Δύσης.

Το υπουργείο Οικονομίας της χώρας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την παραγωγή και τις εξαγωγές φυσικού αερίου, σύμφωνα με το νέο κυβερνητικό σχέδιο που θα χρησιμοποιηθεί για την επικαιροποίηση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού έως το 2029.

Η αναθεώρηση αντανακλά τη σταδιακή απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να τερματίσει πλήρως τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου από το επόμενο έτος.

Μειωμένη πρόβλεψη για την παραγωγή φυσικού αερίου

Με βάση το νέο σχέδιο προβλέψεων, η παραγωγή φυσικού αερίου στη Ρωσία αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στα 683,1 δισ. κυβικά μέτρα.

Το επίπεδο αυτό είναι χαμηλότερο κατά 5,3 δισ. κυβικά μέτρα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του Μαΐου, αν και παραμένει υψηλότερο από την παραγωγή του 2025, η οποία εκτιμάται στα 662,7 δισ. κυβικά μέτρα.

Η υποχώρηση των εκτιμήσεων συνδέεται κυρίως με τη δραστική μείωση των ρωσικών εξαγωγών προς την Ευρώπη, η οποία για δεκαετίες αποτελούσε τη μεγαλύτερη και πιο προσοδοφόρα αγορά για τη Μόσχα.

Παράλληλα, η Ρωσία έχει ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση των προβλέψεων για την παραγωγή πετρελαίου, με τις εκτιμήσεις για το 2026 να υποχωρούν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου και των περιορισμών στις ενεργειακές ροές.

Η Ευρώπη στρέφεται μακριά από το ρωσικό αέριο

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές, καθώς οι χώρες της περιοχής στρέφονται περισσότερο στις αγορές φυσικού αερίου από τη διεθνή αγορά spot αντί για μακροχρόνιες συμφωνίες με τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι παραμένει διαθέσιμο να επαναφέρει τις προμήθειες προς την Ευρώπη, ακόμη και μέσω των αγωγών Nord Stream, υποστηρίζοντας ότι ένα τμήμα του δικτύου παραμένει λειτουργικό μετά τις εκρήξεις του 2022.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επιταχύνει την προσπάθεια διαφοροποίησης των προμηθευτών τους, αυξάνοντας τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από άλλες περιοχές.

Αύξηση LNG αλλά χαμηλότερη από τον αρχικό σχεδιασμό

Οι εξαγωγές ρωσικού LNG μέσω θαλάσσης αναμένεται να αυξηθούν φέτος στους 35 εκατ. τόνους, από 30,3 εκατ. τόνους το 2025.

Ωστόσο, η επίδοση αυτή παραμένει χαμηλότερη κατά 5,3 εκατ. τόνους σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις, γεγονός που δείχνει ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα δεν εξελίσσεται με τον ρυθμό που είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Οι εξαγωγές LNG αναμένεται να συνεχίσουν να ενισχύονται τα επόμενα χρόνια, αλλά με πιο αργό ρυθμό, καθώς οι διεθνείς περιορισμοί και οι δυσκολίες χρηματοδότησης επηρεάζουν την ανάπτυξη νέων έργων.

Κατάρρευση των ρωσικών εξαγωγών προς την Ευρώπη

Η απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς έχει αλλάξει δραστικά τον χάρτη των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών.

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη μειώθηκαν πέρυσι κατά 44%, περιοριζόμενες στα 18 δισ. κυβικά μέτρα, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την παύση της διαδρομής μεταφοράς μέσω Ουκρανίας, η οποία αποτελούσε έναν από τους βασικούς δρόμους διοχέτευσης ρωσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι ενδεικτική: οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη είχαν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των περίπου 180 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως την περίοδο 2018-2019.

Η ενεργειακή αντιπαράθεση με την Ευρώπη υποχρεώνει πλέον τη Ρωσία να αναζητήσει νέες αγορές, κυρίως στην Ασία, ενώ παράλληλα περιορίζει τα έσοδα που για χρόνια αποτελούσαν βασικό πυλώνα της ρωσικής οικονομίας.

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